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Какие Души отправляются на Землю? Алексей Орлов и Михаил Ять

15:39. 28 мая 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

В редакцию «Народного Славянского радио» пришло такое сообщение:

“Объясните как происходит отбор Душ там, в небесах, при отправке их сюда, на Землю? Ведь, судя по тому, что происходит среди Славян, отправляют сюда в основном молодые Души, и воплощаются в основном не Воины и Управленцы, а в лучшем случае – Людины.. Каково ваше видение по этому вопросу?”
Чтобы подробней ответить на эти вопросы, мы решили записать передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2BdRbD3XLvY

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