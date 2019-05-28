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Как защититься от предателей во власти.

12:45. 28 мая 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

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Какое довольствие депутаты должны получать из казны, чтобы быть абсолютными и неподкупными патриотами своего Отечества? Сколько бюджетных денег тратить правильно, а сколько - уже неприлично? Как выглядит скромность политика в абсолютных цифрах?

Хотя корневой вопрос другой:

Зачем вообще требуется тратить бюджетные средства на добровольных и бескорыстных (это в программе любой партии есть) слуг народа? Что это за патриотизм такой по расчету?

Декларации наиболее патриотичных политиков – это очень не бедные люди - и невольно возникает ещё один вопрос:

Почему господа, входящие в 5% наиболее богатых граждан, готовы осчастливить свою страну только за госсчет? А за свой слабО?

Пока ни один человек не смог  внятно объяснить - на хрена за счет небогатого населения содержать патриотичных миллионеров? Найдете аргументы - пишите - с интересом почитаем.

Про ответственность за свои слова и дела – отдельно.

Не задаю риторические вопросы - почему врать нехорошо, но политикам врать можно и даже нужно? Больше интересует - что это за непереводимая ни на один нормальный язык политическая ответственность?

Предвыборные обещания - это клятва. Невыполнение этой клятвы - преступление. Самое настоящее - уголовное. Даже статья такая есть - мошенничество:

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Вот её бы и дополнить пунктом, в котором написать, что невыполнение предвыборных обещаний является мошенничеством и наказывается общественными работами на тот же срок, на который был избран невыполнивший их депутат.

Обещал - сделай! Не сделал - мошенник. Есть обстоятельства, не позволившие? Вот пусть суд и разбирается, насколько они весомые.

Но невыполнение политиком предвыборных обещаний должно квалифицироваться точно также, как действия недобросовестного коммерсанта, взявшего деньги с покупателя и «забывшего», что должен их отработать.

Голосуем списком за партию целиком? Тоже нет проблем! Есть у партии программа - пусть её и выполняет. Не выполнили? Та же статья, только “в группе лиц…” Вот всю эту группу, включая политтехнологов и спонсоров - всех в одну камеру, где они смогут до тонкостей отточить следующую предвыборную программу к следующим выборам…

Но, Ответственность политиков невозможна без ответственности избирателя.

Лживый корыстный политик — это плохо, но не понимающий, что он творит или что с ним творят, избиратель — не лучше. Выборы вождя человеком, который не в состоянии оценить последствия своих поступков на избирательном участке — это выборы главврача в сумасшедшем доме, где главный субъект процесса (избиратель) категорически недееспособен.

Пассивное и активное избирательное право, которое успешно переродилось в наследственную привилегию, вообще никакого отношения к родословной человека иметь не должно, а должно присваиваться только на основании способности и готовности нести ответственность за электоральный результат. Причем не мифическую “общую ответственность избирателя”, потому что в этом случае отрицательный результат можно всегда списать на плохую погоду, плохих соседей и пятна на Солнце, а реальную - персональную ответственность – материальную, административную, а в некоторых случаях - еще и уголовную...

Нам нужно то, что прорастает снизу . То, что нельзя отменить великодержавным рескриптом или решением парламента. Поэтому главным полем для поиска действенных, долгоиграющих «антибиотиков» от политической деградации, будут масштабные кризисные ситуации, на которые я обращаю ваше внимание.

Рукотворные и природные катастрофы, оставляющие людей без присмотра государственного аппарата, дают на выходе чудные и очень замысловатые формы самоорганизации, в которых стоит покопаться, чтобы найти тот самый «философский камень», превращающий коррумпированную циничную власть в ответственного и добросовестного партнёра.

Источник: https://cont.ws/@sevariga/1046826

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