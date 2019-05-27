Сводки от ополчения Новороссии 27 мая 2019
- 07:52 Горловка с утра под огнём украинских оккупантов.
- 04:37 Пять лет войны на Донбассе: украинские фашисты и десятки тысяч погибших и раненых (ВИДЕО).
- 03:49 Народ Осетии — народу Донбасса: траурные мероприятия памяти комбата ДНР Олега Мамиева прошли во Владикавказе (ФОТО).
- Вчера 23:41 “26 мая – я помню!”: в Донецке вспоминают трагический день.
- Вчера 22:44 Воспоминания участника боев за аэропорт презентовали в Донецке.
Горловка с утра под огнём украинских оккупантов
Сегодня ВСУ уже успели «пожелать доброго утра» мирным жителям многострадального пригорода Горловки — посёлка Зайцево и напомнить, как Украина «ждёт» своих граждан назад.
«Утренний обстрел Зайцево. Прямое попадание жилой дом по ул Рыбалко 192. Пострадавших нет», — сообщил «Русской Весне» глава администрации города Иван Приходько.
Кроме того, вчера вечером зафиксирован обстрел со стороны позиций украинских оккупантов по направлению:
С 22:18 по 22:45 из Марьинки по посёлку шахты «Трудовская» (Петровский район Донецка) выпущена 1 мина калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
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Пять лет войны на Донбассе: украинские фашисты и десятки тысяч погибших и раненых (ВИДЕО)
26 мая 2014 года, ровно 5 лет назад, украинские фашисты без предупреждения и объявления войны, так же, как и немецкие фашисты в 1941 году, начали жестоким образом бомбить мирное население Донбасса, который к тому времени уже успел провести референдум и провозгласить две отдельные от Украины республики — Донецкая Народная и Луганская Народная соответственно.
ВСУ и радикальные нацбатальоны наносили один за другим удары авиацией, артиллерией и танками, громив жилые дома, школы, больницы, рынки и другие места, где находились ни в чем не повинные мирные жители, старики и дети, женщины и мужчины.
Сейчас прошло уже 5 лет. Более 10000 погибших, десятки тысяч раненых, и это число постоянно растет, потому что украинская власть, кроме как заключать очередное бесполезное «перемирие», которое существует только на бумаге (потому что «укровоенные» без зазрения совести продолжают устраивать попытки наступлений и бомбить мирных жителей), ничего не предпринимает.
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Дмитрий Дьяченко, специально для «Русской Весны»
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Народ Осетии — народу Донбасса: траурные мероприятия памяти комбата ДНР Олега Мамиева прошли во Владикавказе (ФОТО)
В эту субботу, 25 мая, во Владикавказе вспоминали Олега Мамиева, «Мамая», командира легендарной Пятнашки, члена Совета Командиров Союза добровольцев Донбасса. Близкого друга и отличного командира. Боевого товарища и надежного единомышленника.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Союза добровольцев Донбасса.
По приглашению семьи Олега во Владикавказ приехала делегация Союза добровольцев Донбасса, его друзья и товарищи, в составе: председателя Правления СДД Александра Бородая, ревизора Союза Юрия Данильцева и представителя Союза в Донецкой Народной Республике Анастасии Кузнецовой.
Памятные мероприятия начались около дома, где живет семья «Мамая», где жил сам «Мамай».
Александр Бородай: «Хочу выразить огромную благодарность Осетии, осетинскому народу, родителям Олега за воспитание такого человека. Он в своей жизни успел столько, сколько некоторые не смогли за всю жизнь. “Мамай” не погиб, для нас он жив. Для нас Олег будет всегда жив и всегда будет жива память о нем.
Всей своей жизнью он навсегда связал Донбасс и Осетию особыми нитями, нитями добра, нитями боевого братства и памяти».
Отдать дань памяти «Мамаю» приехали: супруга Олега Мамиева Лариса и его сын Заур, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава ДНР Денис Пушилин, министр МЧС Абхазии Квициния Лев, председатель Правления Союза добровольцев Донбасса, экс-глава ДНР, Герой ДНР Александр Бородай, экс-командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, ревизор Союза Юрий Данильцев, представитель Союза в Донецкой Народной Республике Анастасия Кузнецова, многие друзья и сослуживцы Олега Мамиева.
Мы никогда не забудем героев, отдавших свои жизни за детей, женщин и стариков Донбасса. И память о них будет вечна!
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“26 мая – я помню!”: в Донецке вспоминают трагический день
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Воспоминания участника боев за аэропорт презентовали в Донецке
К оглавлению | Источник: www.youtube.com