Сводки от ополчения Новороссии 27 мая 2019

Сегодня ВСУ уже успели «пожелать доброго утра» мирным жителям многострадального пригорода Горловки — посёлка Зайцево и напомнить, как Украина «ждёт» своих граждан назад.

«Утренний обстрел Зайцево. Прямое попадание жилой дом по ул Рыбалко 192. Пострадавших нет», — сообщил «Русской Весне» глава администрации города Иван Приходько.

Кроме того, вчера вечером зафиксирован обстрел со стороны позиций украинских оккупантов по направлению:

С 22:18 по 22:45 из Марьинки по посёлку шахты «Трудовская» (Петровский район Донецка) выпущена 1 мина калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.

Читайте также: Мы в Донецке. Что делаем? В плену, конечно, — «ВСУшник» звонит «побратиму» (ВИДЕО)