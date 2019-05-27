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“Страх”

22:16. 27 мая 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:


Читаю книгу известного журналиста Боба Вудворта "Страх", посвященную первым двум годам Трампа в Белом Доме.
Сам Вудворд получил широкую известность еще во времена Уотергейта, где он поспособствовал падению Никсона.
У меня дома есть старая книга Вудворда "Признание шефа разведки", где он на основе интервью с отставными ЦРУшниками описывает различные махинации спецслужб 70-80х годов, включая аферу Иран-контрас.

В книге "Страх" Вудворд выкладывает по сути неподписанные интервью с сотрудниками администрации Белого Дома, генералами Пентагона, сенаторами и конгрессменами близкими к администрации. Большая часть интервью дана на условиях анонимности, что собственно и вызвало гневную реакцию Трампа на книгу Вудворда, которую он назвал наглыми анонимными измышлениями и Fake News. Вудворд уверяет, что по всем опубликованным фактам у него есть аудиозаписи бесед со своими источниками, которые были согласны на запись, но не согласны на раскрытие своих личных данных в книге. Поэтому проверить фактуру Вудворда затруднительно – тут либо верить на слово, либо не верить.

Самая книга конечно изрядно доставляет описанием нравов в Белом Доме и американской политической системе.

Однако теперь появилось письмо от 5 сентября 2017 года – потенциальный триггер катастрофы в сфере национальной безопасности (Трамп хотя разорвать договор с Южной Кореей). Кон опасался, что Трамп подпишет письмо, если увидит его. Кон взял письмо со стола и положил в синюю папку с надписью "В архив".
"Я украл его, – сказал он позднее коллеге. – Я не мог допустить, чтобы он увидел его. Он никогда не увидит этот документ. Я должен был защитить страну".
В обстановке анархии и беспорядка, царившей в Белом Доме, и в силу своего характера Трамп так и не заметил пропажи письма.

<…>

Впоследствии Портер обнаружил еще несколько экземлпяров проекта письма и постарался вместе с Коном, чтобы ни один из них не остался на столе президента.

<…>

Намеренное затягивание дел, замалчивание некоторых вопросов или информирование о том – как констатация факта, а не оправдание, – что вопрос требует проверки или более тщательной проработки или что у нас нет разрешения юрисконсульта, случаются в 10 раз чаще, чем кража документов с его стола. Мы постоянно ходим по краю пропасти.

В книге приводится скан письма украденного Коном со стола Трампа.

* * *

2010-й год.

- Ты можешь приехать ко мне в Нью-Йорк?
- Зачем?
- Встретиться с Дональдом Трампом, – сказал Босси.
- Для чего?
- Он собирается баллотироваться на пост президента, – сказал Босси.
- В какой стране? – поинтересовался Бэннон?
- Нет, серьезно, – не отступал Босси, который уже несколько месяцев работал с Трампом, – Трамп предлагает встретиться.
- У меня нет возможности тратить время впустую, чувак, – сказал Бэннон. – Дональд Трамп никогда не станет президентом. Брось. Против Обамы? Забудь об этом. У меня нет времени на всякую хрень.
- Ты не хочешь встретиться с ним?
- Нет, он мне совершенно не интересен.

В конце Босси уломал Бэннона и тот поехал.

* * *

Теперь настала очередь Бэннона. Он начал с того, что лежит в основе движения "Чаепитие" и что не нравится элитам. Популизм предназначен для простых людей, которые знают, что системой манипулируют. Он направлен против кумовского капитализма и инсайдерских сделок, которые пьют кровь рабочих.
- Мне нравится это. Я именно такой, – сказал Трамп, – я популярист. – Он исказил слово.
- Нет, нет, – поправил его Бэннон. – Популист.
- Да, да, – уперся Трамп. – Популярист.
Бэннон сдался. Он подумал было, что Трамп не понял слова. Однако, возможно он вкладывал в него свой собственный смысл – пользующийся популярностью у людей. Бэннон знал, что слово популярист было старой формой слова "популист", распространенной среди неинтеллектуальной публики.

* * *

- Есть еще одна проблема?
- Что еще?
- 80% пожертвований, которые вы сделали, были направлены демократам.
- Чушь собачья.
- Так гласят публичные данные.
- И на этот счет есть публичные данные?!
- О каждом пожертвовании, которое вы когда-либо делали.
- Я всегда делю деньги поровну. – По его словам, он делил пожертвования между кандидатами от обеих партий.
- Вы жертвовали порядочно. Но 80% шло демократам. Чикаго, Атлантик-Сити…
- Я был вынужден делать это. Всеми этими городами управляют гребанные демократы. Если вы хотели строить гостиницы, нужно было подмазывать их. Именно они доставали меня.
<…>
Я справлюсь с этим. Это все подстроено. Это мошенническая система. Эти ребята разводят меня уже много лет. Я не хочу им ничего давать. А они все приходят. Если не выпишешь чек…

* * *

- Так что ты думаешь, – спросил Босси Бэннона позднее.
- Этот парень произвел на меня довольно сильное впечатление. Что касается президентской гонки, то шансы нулевые. Начать хотя бы с тех двух необходимых действий. Этот тип не выпишет ни одного чека. Он не из тех, кто выписывает чеки. Он привык ставить подпись на обороте чека, когда получает плату за что-нибудь.
- Хорошо, что ты сказал это, поскольку он и в самом деле никогда не выпишет чека. Ну а что скажешь о его политической книге?
- Он никогда не сделает политическую книгу. Не гони. Прежде всего, никто не купит ее. В общем, пустая трата времени, если не считать того, что это было страшно занятно.
- Думаешь он будет баллотироваться?
- Даже не мечтай. Шансы – нуль. Даже меньше нуля. Посмотри на его образ жизни, чувак, давай. Он не пойдет на это. Не согласится потерять лицо.

6 лет спустя Бэннон стал главный стратегом Трампа на президентских выборах.

* * *

Никуда не уходи. – Сказал Трамп Бэннону. – Это так ужасно. Все совершенно вышло из под контроля.  Этот парень [Пол Манафорт] – неудачник. Он действительно не руководит кампанией. Я привлек его лишь для того, чтобы он помог мне пройти процедуру выдвижения кандидатов на партийном съезде.
- Пусть вас не трогают эти цифры, – сказал Бэннон. – Не трогают эти 12 или 16 пунктов при голосовании. Не трогают колеблющиеся штаты. Все очень просто. Две трети страны считают, что мы взяли неверный курс, а 75% страны – что мы проигрываем. Это создает арену для агента перемен. Хиллари – это прошлое. Это совершенно ясно.
Вот в чем разница. Мы просто будем играть на сравнении и противопоставлении с Клинтон. Вот что вам нужно запомнить.
Элиты в стране нормально чувствуют себя в условиях упадка. Так?
Трамп кивнул в знак согласия.
- А рабочие в стране – нет. Они упорно хотят вновь сделать Америку великой. Мы упростим эту кампанию. Она – трибун продажных и некомпетентных элит. Вы – трибун забытых людей, которые хотят вновь возвеличить Америку.

<…>

Она поддерживала все войны, – сказал Бэннон. – Мы просто будем клеймить ее. Вот и все. Просто держитесь этой линии.

* * *

Мне нужно, чтобы вы взглянули кое на что, произнес Манофорт и протянул черновой экземпляр статьи из NYT под заголовком "В материалах черной бухгалтерии на Украине обнаружены записи о перечислении денежных средств руководителю избирательной кампании Дональда Трампа.
Бэннон прочитал: "Рукописные журналы учета показывают, что г-ну Манафорту были произведены выплаты наличными в размере 12,7 млн. долларов от пророссийской политической партии.
- 12 млн. вонючих долларов с Украины!" – чуть не прокричал Бэннон.
- Что? – встрепенулась госпожа Манафорт.
- Все нормально, дорогая, – сказал Манафорт. – Все нормально.
<…>
Бэннон прочитал примерно 10 абзацев. Это был смертельный удар. Это был конец для Манафорта.
- Вы должны позвонить Трампу…увидится с ним с глазу на глаз. Если материал попадет в газету и он не будет знать  нем, это конец для вас. Как вы вообще взяли 12,7 млн. наличными?
- Это все ложь. У меня были расходы…
- Что вы имеет ввиду?
- Я просто политический консультант. На меня работают парни. – На него много кто работал на Украине. – Все было выплачено этим парням. Я не получил и 500 000 долларов оттуда.
- Все пропало. Об этом ни слова в статье. Это вы получили 12,7 млн. долларов "наличными", понятно?

Как и предсказывал Бэннон, для Трампа это был удар. Его не предупредили.

* * *

Встреча с Трампом не прошла слишком гладко. Макмастер говорил слишком много, и беседа закончилась быстро.
Бэннон, который присутствовал там, впоследствии рассказывал: "Макмастер не закрывал свой поганый рот 20 минут излагая представления о мире. Долбанный книжный червь Петреуса". В 2007 году Макмастер входил в состав Багдадского мозгового центра, который консультировал генерала Дэвида Петреуса по всем аспектам войны в Ираке.
После ухода Макмастера, Трамп спросил: "Кем был этот парень? Он ведь написал книгу. В ней говорились всякие гадости о людях. А ты вроде бы сказал, что он из сухопутных сил.
- Он и есть из сухопутных сил.
- Он одет как продавец пива.
На взгляд Бэннона костюм Макмастера не тянул больше чем на 200 долларов, а может даже и на 100 долларов.
Следующим на очереди был Джон Болтон, бывший представитель США в ООН ультраправых взглядов. Этот получивший диплом с отличием выпускник Йеля поддерживал войну в Ираке и предлагал свергнуть существующие режимы в Иране и Северной Корее. Он был завсегдатаем канала Fox-News – судя по его налоговой декларации он получил от Fox в 2017 году 567 000 долларов. Отвечал он великолепно, но Трампу не понравились его большие усы. Он не выглядел подобающим образом.

* * *

- Прессе приглянулся Макмастер, – заметил Джаред Кушнер.
- Это потому, что он хренов либерал.

* * *

Грэм знал, что Маккейн ненавидел Трампа. Ему также было известно, что в Вашингтоне надо поддерживать отношения с людьи, которые ненавидят тебя. Однако он не мог дать именно такой совет президенту.
- Моя главная задача – не дать Джону Маккейну потерять хладнокровие, – заметил Грэм. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл до смерти боится Джона Маккейна, поскольку тот не знает границ. Он рекламирует наше лидерство точно так же, как он рекламировал их лидерство. Я тоже этим занимаюсь периодически, но у меня больше расчета. А Джон – это Джон. Он просто милейший человек. И такая же медиашлюха, как и я.Так или иначе, он значительно более приятный человек, чем я..

* * *

- Что скажете? – спросил Трамп Маккейна.
- Очень сложно, – ответил тот. – Они могут уничтожить миллион человек в Сеуле с помощью обычной артиллерии. Вот что делает задачу такой трудной.
Грэм высказался воинственно: "Если придется пожертвовать миллионом человек, то пусть так и будет, но там, а не здесь.
- Довольно жестоко, – заметил Трамп. Он сказал, что в Китае любят его.

* * *

О поставках THAAD в Южную Корею.

- Они уже платят за нее?
- Они не платят, – ответил Макмастер. – За нее платим мы.
- Это неправильно.
- Это на самом деле очень выгодная для нас сделка. Они предоставляют нам бесплатно сделку на 99 лет. А мы оплачиваем систему, ее установку и эксплуатацию.
- Я хочу посмотреть, где это будет. – Принесли карты, на которых был обозанчен участок. Часть его составляло бывшее поле для гольфа.
- Этот дерьмо, – заявил бывший строитель полей для гольфа. – Поганая сделка. Кто вел переговоры о ней? Что за гений? Мне не нужен такой участок.
В систему ПРО придется вложить 10 млрд за 10 лет, и она даже не находится на территории США! Пошли они нахрен, верните ее и разместите в Портленде.

* * *

О войне в Афганистане.

- Но, – спросил Трамп. – Как положить этому конец?
- Никак, – ответил Грэм. Это борьба добра и зла. Она не закончится никогда.Раньше были нацисты, а теперь радикальные исламисты.

<…>

В какой-то момент вице-президент Пенс позвонил Грэму и сказал: "Вы должны объяснить ему, когда это кончится. Никогда, ответил Грэм.

* * *

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер имевший офицерский чин в резерве ВМС, неоднократно пытался убедить Мэттиса поучаствовать в воскресных ток-шоу от имени администрации. Ответ неизменно был отрицательным.
- Шон, – наконец сказал Мэттис, – я получаю деньги за то, что убиваю людей. Если ты позвонишь мне еще раз, я упеку тебя нахрен в Афганистан. Ты понял?

- Я больше не буду подписывать эти продления, – сказал Трамп. Странно, что я в этот раз его подписываю. Но следующий раз вы не заставите меня подписать.

* * *

Господин президент, позвольте показать вам это, – разворачивал Кон страницы отчета перед Трампом. – Видите, больше всего люди уходят – уходят сами – из сферы производства.
- Я этого не понимаю", – говорил Трамп.
Кон пытался объяснить: "Можно сидеть за столом в хорошем офисе с кондиционером, а можно стоять на ногах восемь часов в день. Что человек предпочтет при одной и той же зарплате? Люди не хотят, – добавил Кон, – стоять у раскаленной плавильной печи. Люди не хотят спускаться в угольные шахты и зарабатывать антрокоз. Они ищут что-нибудь еще за те же самые или эквивалентные доллары.
Трамп не поддавался. Несколько раз Кон спрашивал президента: "Откуда у вас такие взгляды"?
- Они просто есть, – отвечал Трамп. – Я так думаю уже 30 лет.

* * *

- Я Роб Портер, г-н президент. Я глава вашего секретариата.
Было ясно, что Трамп понятия не имел, кто такой Портер и зачем он нужен. Стоявший рядом Джаред сказал ему, что Портер займется организацией и упорядочиванием его жизни. Трамп смотрел на того и на другого, словно спрашивая: о чем это вы? Ничему подобному не бывать. Не сказав ни слова, президент ушел, чтобы посмотреть как он выглядит на экране.

* * *

Несколько раз с разговоре президент замечал: "Джаред и Иванка – умеренные демократы из Нью-Йорка". Это было больше констатация, чем жалоба. Однажды во время совещания в угловом кабинете Прибуса между Бэнноном и Иванкой вспыхнула ссора.
- Ты, черт возьми, всего лишь сотрудница! – набросился на нее Бэннон. – Ты – обычная сотрудница! Ты должна действовать через главу аппарата, как и все остальные. Нужно соблюдать хотя бы элементарный порядок. Ты не можешь шляться где захочешь и вести себя так, будто ты здесь главная. Ты не главная. Ты просто сотрудница!
- Я не сотрудница! – выкрикнула она в ответ. – И никогда ей не буду. Я дочь президента, – это было произнесено как титул, – и никогда не буду какой-то там сотрудницей.

* * *

О ракетных ударах по Сирии.

- Если это стандартный ответ, – заявил Бэннон, – то позвольте показать вам фотографии из Центральной Африки. Ок? Или напомнить вам, что происходит в Гватемале и Никарагуа. Если вы называете гребанный ракетный удар стандартным ответом, давайте наносить их повсюду. Давайте делать это во всех странах. – Он считал, что президент на его стороне.
- Это будет очередной мелкий укол, – продолжал Бэннон. – Если вы хотите ударить, то сделайте что-то впечатляющее, саркастически добавил он. – А это в стиле мадам Клинтон, – выдал он самое тяжелое оскорбление. – Сбросить пару крылатых ракет на взлетно-посадочную полосу, которую они отремонтируют за день-два.

* * *

Поработав с президентом несколько месяцев, Прибус понял, что угрозы Трампа уволить кого-либо не обязательно означали, что человек будет уволен. Прибус любил повторять: "Пока не похоронили – не умер".
Но с увольнением директора ФБР Коми выглядело иначе: хотя Коми был почти мертв, земле его не предавали.

* * *

"Джон, вся эта возня ужасно мешает. Особенно в международных делах. Знаете, как это – ты ведешь переговоры, а парень с другой стороны президент или премьер, говорит "Эй Дональд, тебя там пока еще не спихнули?!" Это как удар по яйцам"

* * *

- Чем вы сейчас занимаетесь? – поинтерсовался Мюллер у Дауда.
- Представляю конгрессмена Дона Янга.
- Этого мошенника? – отозвался Мюллер. – Как вы могли согласиться?
- Это наша система.

* * *

Но на этом Трамп не закончил своих оскорблений. Выпятив грудь колесом и пыхтя как паровоз, он спародировал своего советника по нац.безопасности. "Я лично знаю президента Ирака, – сказал он отрывистым "солдафонским" голосом. – Он хороший человек, сэр! Я знаю, он печется о наших интересах.
Затем, уже нормальным голосом, Трамп продолжил.
- Я тоже знаю этого парня. Встречался с ним. Мешок дерьма. Макмастер несет полную чушь. Эти военные ни черта не разбираются в бизнесе. Они знают, как быть солдатами., и умеют только воевать. Они не понимают, сколько все это стоит.
В Афганистане, сказал Трамп Портеру, "полная катастрофа". Там никогда не будет никакой демократии. Мы должны убраться оттуда совсем.

В общем книга весьма занятная, но вполне понятно, что только по ней делать выводы о происходящем в американской политической системе не стоит.
Читается легко и интересно.

Купить книгу можно здесь https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1094559/
Бесплатно в электронном виде на Флибусте http://flibusta.is/b/541657

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5022663.html

Метки: вудворд, книги, США, Трамп, что почитать

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