Глава сирийской «Торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии» Джерри Неставал объявил о планах по открытию коммерческого банка и линии морского сообщения между Крымом и Сирией.

В своем заявлении, сделанном во время встречи представителей деловых кругов, он подчеркнул, что укрепление отношений между бизнесменами Чехии и Крыма с сирийскими коллегами вышли на новый, практический уровень.

«В настоящее время ведется работа по созданию в Крыму банка, который сможет работать с сирийскими предпринимателями, принимать денежные переводы из Сирии и переводить их в российские банки», — сказала Неста.

«Линия морского сообщения, соединяющая порты Крыма, Латтакии и Тартуса, будет открыта для облегчения судоходства между двумя странами», — сказал Нестаал. Он также отметил, что «предприниматели смогут воспользоваться этими возможностями для увеличения торговли между Сирией и Чешской Республикой через Крым».

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