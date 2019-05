Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 мая 2019

СРОЧНО: ВВС Израиля нанесли удары по объектам армии Сирии

Израильская авиация нанесла серию ударов по объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель Шаар в приграничной провинции Кунейтра. Государственное агентство SANA сообщает, что есть раненые и поврежденная военная техника. Читайте также: Жестокие бои в Сирии: ВКС и САА выбили боевиков из города в зоне Идлиб (+ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Завоевание Персии»: военные возможности США в потенциальной войне с Ираном

«Завоевание Персии»: военные возможности США в потенциальной войне с Ираном

Текущее обострение на Ближнем Востоке является прямым результатом реализации «комплексной стратегии» президента Дональда Трампа против роста влияния в этом регионе Ирана. В предшествующих обзорах мы рассмотрели:1) политическое и экономическое давление США на Иран начиная с 2017 года;2) проецирование в этот период постоянной военной угрозы Ирану.Теперь мы рассмотрим потенциальные возможности США при военном сценарии против Ирана. Разумеется, эти потенциальные возможности вовсе не означают, что они обязательно будут реализованы.1) Сухопутное вторжение. Цель — тотальное сокрушение Исламской Республики Иран с временной оккупацией, сменой политического режима, ликвидацией суверенитета и фактическим частичным расчленением государственной территории. В военных действиях прямо задействованы все самостоятельные виды вооруженных сил США — Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы, Береговая охрана, а также части Сил специальных операций, Корпуса морской пехоты и соединения резерва, в том числе Национальной гвардии. Прямая аналогия — операция Вооруженных сил США и их британских союзников «Иракская свобода» марта-апреля 2003 года против Ирака.2) Воздушное наступление. Цель — уничтожение иранского военно-промышленного потенциала и в первую очередь способности производить оружие массового поражения (прежде всего — ядерного) и средств его доставки (баллистических ракет), разрушение инфраструктуры, устрашение руководства и населения Исламской Республики Иран для принуждения его к соглашению. Ограниченный вариант этого сценария — точечная воздушная атака по ограниченному количеству целей, связанных с ядерной и ракетной программой Ирана. В воздушном наступлении прямо задействованы ВВС, ВМС, авиация Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. Сухопутные войска и прочие осуществляют сдерживание противника от активных ответных действий. Аналогия — операция «Лиса пустыни» декабря 1998 года с атакой авиацией и ракетным оружием по военным и промышленным объектам в Ираке. Пример точечной атаки: операция «Вавилон» — уничтожение ВВС Израиля ядерного реактора «Осирак» на территории Ирака в июне 1981 года.3) Война на уничтожение иранских «прокси» — шиитских ополчений в Ираке, иранских наемных отрядов в Сирии, подразделений «Хезболлах» в Сирии и Ливане. Прямо задействованы Силы специальных операций и подразделения ВВС. Сухопутные войска и прочие осуществляют сдерживание Ирана от прямого вмешательства и ресурсной поддержки своих союзников в Ираке, Сирии и Ливане. Аналогия — операция «Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve, OIR) США и их союзников против ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — организация, запрещенная в России). После ее фактического завершения у части политического и военного руководства США имеется соблазн бросить развернутые и слаженные силы OIR на уничтожение иранских «прокси» — прежде всего в Ираке.4) Морская блокада Ирана. Вводится в развитие политики экономических санкций для полного или частичного запрета иранского экспорта по морским транспортным торговым путям и контроля за иранским импортом. Прямо задействованы корабли ВМС и Береговой охраны, патрульная и разведывательная авиация. Сухопутные войска и прочие осуществляют сдерживание от военного ответа Ирана. Аналогия — военно-морская блокада Кубы в октябре-ноябре 1962 года.Примечание. Здесь необходимо уяснить возможность применения названных военных сценариев против Ирана единично или в различных комбинациях. Например, в такой последовательности: уничтожение иранских «прокси», осуществление воздушной атаки, проведение сухопутного наступления и т. д. Набор комбинаций может быть различным.Если та или иная военная операция США против Ирана будет проведена, то планировать и руководить ею станет Центком — Центральное командование Вооруженных сил США, зоной ответственности которого являются Ближний и Средний Восток со странами Афганистан, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Катар, Кувейт, Киргизия, Ливан, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, а также международные воды Персидского залива, Красного и Аравийского морей, шире — западная часть Индийского океана. С точки зрения американских военных стратегов, именно в этом районе мира находится глобальный стратегический центр. И в центре этого глобального центра с 2000-х годов в американском стратегическом окружении и находится Исламская Республика Иран. В серии иракских войн (1991, 2003−2011, с 2014), афганской войны (2001−2014) года американцы оборудовали и подготовили под свои вооруженные силы этот театр военных действий. Рассмотрим далее по дуге периметр американского стратегического окружения Ирана.Ирак. При операции сухопутного вторжения американцев в Иран главный фронт наступления приходится на прилегающие к иранской границе южные и центральные районы Ирака. На севере предстоят действия через гористый иракский Курдистан. Ирак — это естественная сетка дорог, ведущая в Иран. При обороне от сил Ирана Ирак — это контролируемое американцами предполье или буфер. При наступлении на Иран в настоящее время — это контролируемый район передового развертывания американцев. Из Междуречья от Вавилона к Персеполису или от Ниневии в Экбатаны большей частью по открытой пустынной равнине с отличной видимостью — это со времен Александра Великого хорошо изученный военными историками поистине «исторический» локальный театр военных действий.Сейчас, с марта 2019 года, в Ираке американцы в порядке девятимесячной ротации развернули свое первоклассное элитное подразделение Сухопутных войск США — 1-ю бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии. Подразделение обучено вертолетно-штурмовым атакам. В случае подготовки сосредоточения американских войск в Ираке для наступления на Иран подразделения 1-й бригады могут легко взять под контроль нужные американцам иракские аэродромы и надежно защитить от нападений шиитских ополченцев и прочих партизан пути продвижения в Ирак американских войск.В настоящее время американские военные имеют на территории Ирака пять опорных пунктов — военных баз США, — все задействованы Силами специальных операций США в операции Inherent Resolve против ИГИЛ.— Авиабаза «Аль Асад». Две взлетно-посадочные полосы протяженностью в 4 тыс. м. Базируются две группы ударных беспилотников MQ-1B Predator и MQ-1C Gray Eagle, группа на вертолетах Sikorsky HH-60 Pave Hawk, выполняющая спасательные функции.— Багдад. Снабжение иракской антитеррористической группировки США. Развернут 160-й воздушно-десантный полк Сил специальных операций на вертолетах MH-47G Chinook и MH-60M Black Hawk. Имеется группа ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle.— Башур. Группа ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Эскадрилья Сил специальных операций на U-28A Pilatus.— Лагерь «Таджи». Группы вертолетов многоцелевой, транспортной, огневой, разведывательной поддержки на AH-64D Apache, CH-47 °F Chinook, UH-60A/M Black Hawk, HH-60M Black Hawk.— Эрбиль. Иракский Курдистан. Логистический пункт поддержки «Робертс». Воздушно-посадочная полоса в 4000 м. Группы вертолетов многоцелевой, транспортной, огневой, разведывательной поддержки на CV-22B Osprey, AH-64E Apache, CH-47 °F Chinook, MH-47G Chinook, MH-60M Black Hawk, UH-60A/M Black Hawk, HH-60M Black Hawk.Ситуация в Ираке на март 2019 года с обозначением американских баз. Источник: доклады Конгрессу СШАОтметим, что начиная с 2017 года Пентагон прекратил предоставление сведений СМИ о количестве американских военных в Ираке. В последнем экспертном докладе Конгрессу, датируемым 26 марта 2019 года, утверждается, что в Ираке сейчас находится около 5 тыс. американских военнослужащих. Подобная цифра вполне коррелируется со статьей бюджетного запроса на 2020 год на содержание 7 тыс. американских военных в Сирии и Ираке. Очевидно, что этих сил достаточно, чтобы контролировать передовой район развертывания для военных операций против Ирана, но абсолютно недостаточно для этого при ведении военных операций против иранских «прокси» в Ираке или для контроля этой территории при операции воздушного наступления на Иран.Кувейт. Если Ирак — это район передового развертывания для наступления на Иран, то воротами собственно в Ирак для американцев на материке служит Кувейт.С момента вывода американских войск из Ирака в 2011 году в Кувейте остается около 13,5 тыс. американских военнослужащих, что составляет более трети от общей численности в 35 тыс. солдат американских сил в Персидском заливе.С 2011 года американские войска, постоянно размещенные в Кувейте, предназначены для поддержания операции «Спартанский щит» (Spartan Shield) — миссии по «сдерживанию региональной агрессии и стабилизации стран в регионе». Операция «Спартанский щит» — это не только присутствие, но и сдерживание в первую очередь, очевидно, Ирана. Силы США в Кувейте включают не только силы поддержки, но и боевые части Сухопутных войск США, что дает Соединенным Штатам возможность проецировать свою армейскую силу в направлении Ирака и Ирана. В марте 2019 года в рамках девятимесячной ротации в Кувейт была заведена 155-я бронетанковая бригада (ABCT) Национальной гвардии США, сменившая в миссии 3-ю бронетанковую бригаду 4-й пехотной дивизии. Кроме того, в рамках операции «Спартанский щит» на основе ротации в Кувейте развернута еще одна дивизионная штабная структура — сейчас это управление 28-й пехотной дивизии. Размещенная дивизионная структура позволяет в случае необходимости очень быстро развернуть здесь на месте в Кувейте по крайней мере три бригады легкой пехоты.В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с Кувейтом американцы держат в Кувейте 2,2 тыс. бронированных транспортных средств с противоминной защитой (MRAP). Этих БТРов как раз хватает, чтобы посадить на них до трех бригад легкой пехоты.Центром воздушного снабжения американских войск в Кувейте и Ираке является авиабаза «Али Аль Салем», а морского (более важного) снабжения — лагерь «Патриот» или иначе — кувейтская военно-морская база «Мухаммед аль-Ахмед». Кроме того, это еще подготовленное место высадки подразделений Корпуса морской пехоты США.Лагерь «Арифжан» в Кувейте — это передовая база материально-технического обеспечения и ремонтное депо, транзитный пункт по переброске американских войск и контракторов в Ирак. Имеет одну взлетно-посадочную полосу. На базе занято до 9 тыс. человек. Помимо этого, здесь в Кувейте, в «Арифжане», располагается штаб-квартира Корпуса морской пехоты США, ВВС США, ВМС США и Береговой охраны США.Лагерь «Бюринг». Это промежуточный пункт для прохождения американских войск в Ирак. Имеет взлетно-посадочную полосу в 1590 метров. В 2017 году был расширен через постройку новых жилых помещений на сумму $ 3,7 млн.Катар. Здесь располагаются тылы Сухопутных войск США для развертывания в Ираке и Кувейте. На американской базе в лагере «Ас-Сайлиах» размещены тыловые службы Сухопутных войск США. Имеется большое количество складов с искусственным климатом. Хранится бронетехника на одну механизированную бригаду. Имеется ремонтная база Stryker Damage Repair Service для восстановления бронетранспортеров Stryker, поврежденных в ходе боевых действий.Афганистан. Афганская война 2001−2014 годов создала из Афганистана восточный фронт на случай войны США против Ирана. Иран оказался как бы между двух огней или в клещах между американскими войсками, расположенными с запада — в Ираке — и с востока — со стороны Афганистана.Недавно ситуация одновременной войны в Ираке и Афганистане была особенно опасна для Ирана со стратегической точки зрения. Так, например, в 2009 году в рамках ISAF Сухопутные войска США держали в Афганистане девять бригад Сухопутных войск, в том числе две воздушно-десантные, одну «страйкер», четыре легких пехотных (из них две Национальной гвардии), одну авиационную и одну тылового снабжения, плюс одну экспедиционную бригаду Корпуса морской пехоты США. Такая боеготовая группировка вполне могла осуществить наземное вторжение в Иран из Афганистана.Сейчас, после вывода американских войск из Афганистана, ситуация изменилась. На февраль 2019 года численность американского контингента в Афганистане насчитывала 8 475 человек — это ровно половина от общего контингента НАТО в стране. Сейчас в Афганистане в рамках операции «Решительная поддержка» (Resolute Support) развернуты следующие американские части: авиационная ударная бригада 1-й бронетанковой дивизии, две бригады тылового обеспечения — 1-й пехотной дивизии и 2-я бригада тылового обеспечения Сил специальных операций. 2-я бригада занята подготовкой афганских правительственных войск. Ее военнослужащие выполняют функцию военных советников. Также в Афганистане развернута одна дивизионная штабная структура — 1-й кавалерийской дивизии. Последнее обстоятельство означает, что в случае необходимости в Афганистане дополнительно можно будет развернуть еще три легких бригады Сухопутных войск.На настоящий момент абсолютно очевидно, что у развернутой в Афганистане американской группировки в ее текущем составе нет сил ни для сухопутного наступления на Иран, ни для обороны от наступления серьезных сил со стороны Ирана. Что, например, может случиться с афганской группой, если американцы проведут какие-то операции против Ирана вроде воздушного наступления или удара по иранским «прокси» в Ираке, а иранцы в ответ в первом случае атакуют своими войсками американцев в Афганистане, а во втором — пошлют артиллерийские и ракетные вооружения в придачу со своими военными советниками «Талибану» (организация, запрещенная в России)? В общем, имеющаяся группировка в Афганистане нуждается в существенном усилении в случае реализации американцами любого из перечисленных военных сценариев против Ирана. Но при этом необходимое значительное численное наращивание этой группы в Афганистане весьма проблематично из-за позиции возглавляемого Россией ОДКБ и позиции Пакистана, которые не заинтересованы в подрыве безопасности в регионе в случае американской агрессии против Ирана.Американские Силы специальных операций на кольце окружения Ирана. Череда непрерывных войн США на Ближнем и Среднем Востоке способствовала интенсивному развитию американских Сил специальных операций. В случае реализации названных выше военных сценариев против Ирана в них обязательно будут задействованы подразделения Сил специальных операций. Характер их действий будет зависеть от конкретного сценария. В настоящее время подразделения Сил специальных операций США развернуты в Иордании, Сирии, Ираке, Афганистане и ведут боевые действия в рамках операций Inherent Resolve и Resolute Support. В этой связи, несмотря на заявление президента Дональда Трампа в декабре 2018 года о выводе американских войск из Сирии, в марте 2019 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщило о том, что военные США готовятся оставить до 1 тыс. американских военнослужащих в Сирии. В значительном количестве эти солдаты состоят в Силах специальных операций. В бюджетном финансировании Конгресса на 2020 год предусмотрена статья по содержанию 7 тыс. американских военнослужащих в Сирии и Ираке. Какое количество среди них занимает спецназ, неизвестно, но он есть.В иранской военной перспективе необходимо обратить внимание на подготовку американцами в иракском Курдистане местного военного ополчения курдов, известного под названием Пешмерга. В составе иракской курдской 30-тысячной Пешмерги американские инструкторы готовят и отряды иранских курдов, которые периодически вторгаются в иранский Курдистан и имеют кровавые стычки с контрпартизанскими и пограничными подразделениями иранского Корпуса стражей Исламской революции. В сентябре 2018 года иранцы даже обстреляли баллистическими ракетами одну из военных баз Курдской демократической партии (Ирана) в иракском Курдистане. Нет сомнения, что в случае осуществления американских военных сценариев против Ирана отряды иракских и иранских курдов вторгнутся из иракского Курдистана в иранский, где будут вести военные операции под руководством и во взаимодействии с американскими Силами специальных операций. Военные возможности курдов преувеличиваются. Курдские ополчения могут наступать лишь при американской воздушной поддержке, координируемой американским спецназом. При возможных военных операциях против Ирана развернутыми в Афганистане американскими подразделениями Сил специальных операций последние могут привлечь в свои ряды «союзников» — местных афганских носителей фарси.Другой интересный вопрос. Помимо действующих военных баз, Силы специальных операций США используют в своей работе еще тайные станции ЦРУ и законспирированные пункты. Поэтому в случае начала военных действий против Ирана можно вполне ожидать, что какие-то небольшие группы Сил специальных операций США нелегально вторгнутся на его территорию с севера — из Туркменистана, Азербайджана и даже Армении, в которой, как утверждается в СМИ, посольство США занимает второе по площади пространство владений Госдепа за рубежом после Германии. В составе многочисленного персонала посольства США в Ереване вполне могут оказаться военнослужащие Сил специальных операций.В заключение здесь следует заметить, что натянутые отношения США с правительством Эрдогана ставят под вопрос любые американские военные возможности против Ирана с территории Турции — в том числе опять же по причине курдского вопроса и будущего продолжения строительства независимого Курдистана — на этот раз за счет населенных курдами районов Ирана. Вспомним, что, например, в 2003 году США было отказано в использовании турецких баз НАТО в войне против Ирака.Подведем итоги. При любом варианте военных операций США против Ирана американцы нуждаются в дополнительном развертывании подразделений своих Сухопутных войск в Ираке, Кувейте и Афганистане. При этом масштаб и содержание этого развертывания будет указывать на характер готовящейся военной операции против Ирана.В сообщении New York Times от 14 мая 2019 года указывалось, что в Пентагоне рассматривают возможность увеличения своих сил до 120 тыс. человек на Ближнем Востоке. Заметим, что подобного количества американских войск явно недостаточно для проведения операции сухопутного вторжения на территорию Ирана, но вполне будет достаточно для сдерживания иранских вооруженных сил при прочих перечисленных возможных военных операциях против этой страны. В этой связи проще всего американцам было бы начать наращивание своих военных сил против Ирана в Ираке с военного конфликта с шиитскими ополчениями в этой стране.Для проведения наступательной операции сухопутного вторжения и для тотального сокрушения Ирана нужна сухопутная группировка по крайней мере в 200 тыс. человек. А может быть, и 300 тыс. В США для таких масштабов потребуется мобилизационное развертывание с призывом резервистов. На иранский фронт придется посылать подразделения из организованного резерва ВС США — Национальной гвардии. Напомним, что на настоящий момент численность регулярных Сухопутных войск США (US Army) и резерва Национальной гвардии равны — по 450 тыс. каждого компонента — итого 900 тыс. В Корпусе морской пехоты США служит 60 тыс. военнослужащих.Для сосредоточения 200-тысячной группировки вторжения в Иран потребуется, как свидетельствует опыт наступлений на Ирак в 1991 и 2003 годах, около пяти месяцев подготовки. При этом более 90% транспортной логистики придется на морские перевозки. При скорости морского транспорта в 12−15 узлов его прохождение морским маршрутом от восточного побережья США до берегов Персидского залива занимает 25−30 суток.Между тем пессимисты в экспертном сообществе США вообще полагают, что для наземного вторжения в Иран необходимо создать группировку в 600 тыс. человек, т. е. послать на войну три четверти американской регулярной армии и Национальной гвардии. На ее сосредоточение на границах Ирана уйдет около года. Далее пессимисты указывают, что при площади Ирана в 1 648 кв. км и численности населения около 83 млн человек для его оккупации и полного контроля потребуется группировка численностью в 1,6 млн военнослужащих. Правда, при этом признается, что в случае отказа от оккупации Ирана и вывода из него американских войск сразу же после победы в стране возникнет ситуация Libya-style chaos, т. е. получится, как в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Но, может быть, как раз именно в этом — создании зон хаоса, гражданских войн, волн беженцев из «несостоявшихся государств» — и заключается подлинная цель американской стратегии в отношении пространств Евразии?Однако, заметим, пока признаков подготовки большой военной операции США по «завоеванию Персии» нет.Дмитрий Семушин https://eadaily.com/ru/news/2019/05/24/zavoevanie-persii-voennye-vozmozhnosti-ssha-v-potencialnoy-voyne-s-iranom – цинк (у материала планируется продолжение)

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Крыму откроется российско-сирийский банк

Глава сирийской «Торгово-промышленной палаты Чехии и Центральной Азии» Джерри Неставал объявил о планах по открытию коммерческого банка и линии морского сообщения между Крымом и Сирией. В своем заявлении, сделанном во время встречи представителей деловых кругов, он подчеркнул, что укрепление отношений между бизнесменами Чехии и Крыма с сирийскими коллегами вышли на новый, практический уровень. «В настоящее время ведется работа по созданию в Крыму банка, который сможет работать с сирийскими предпринимателями, принимать денежные переводы из Сирии и переводить их в российские банки», — сказала Неста. «Линия морского сообщения, соединяющая порты Крыма, Латтакии и Тартуса, будет открыта для облегчения судоходства между двумя странами», — сказал Нестаал. Он также отметил, что «предприниматели смогут воспользоваться этими возможностями для увеличения торговли между Сирией и Чешской Республикой через Крым». Читайте также: На меня давили украинские следователи, — Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жестокие бои в Сирии: ВКС и САА выбили боевиков из города в зоне Идлиб (+ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется

Сирийская армия и ВКС России выбили террористов из города Кафр-Набуда на севере провинции Хама. Сирийская арабская армия во главе с отрядами «Сил тигра» в воскресенье вернула стратегически важный город Кафр-Набуда после нескольких часов тяжелых боев с бандформированиями. Перед наступлением войск по позициям исламистов в окрестностях города были нанесены мощные авиаудары ВКС России и ВВС Сирии, а также массированные обстрелы из артиллерии и РСЗО. Вооруженные силы САР взяли Кафр-Набуду под контроль в ходе своего мощного наступления в начале мая. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные им протурецкие банды «Фронта национального освобождения» сумели вернуть город после начала массированного контрнаступления неделю назад. По данным арабских СМИ, банды понесли большие потери во время битвы за Кафр-Набуду, здесь убито до 150 боевиков, уничтожены десятки их транспортных средств, часть исламистов взяты в плен. Остатки бандгрупп отступают на восток. На фото ниже первые трофеи из Кафр Набуды. Среди прочего, сирийская армия захватила бронированный пикап боевиков и несколько мотоциклов. Обновлено Минувшим вечером и ночью джихадисты начали контрнаступление, чтобы вернуть город Кафр-Набуда. Во главе с террористами-смертниками «Хайат Тахрир аш-Шам» боевики начали штурм обороны Сирийской Арабской армии на восточном фланге Кафр-Набуды. Банды приблизились к городу и началась ожесточенная битва. Смертник на начинённом взрывчаткой джихад-мобиле совершил подрыв на окраине города (см. фото ниже). Читайте также: Сирия: Кровавый провал — спецгруппа чеченских боевиков пошла на штурм и была уничтожена (ВИДЕО, ФОТО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su