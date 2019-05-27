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Российские актеры в антироссийском “кино”

09:46. 27 мая 2019 Просмотров - 341 5 коммент. Опубликовал:


О российских актерах сыгравших в пропагандистскей поделке Лозницы "Донбасс". Родина должна знать своих "героев".

Фильм белорусского режиссера Сергея Лозницы. Находится в свободном доступе на торрентах и ютубе:



Фильм имеет ярковыраженную антироссийскую направленность, представленную буквально во всем: от обсценной лексики "русских" и отталкивающего внешнего вида и поведения подобранных актеров, играющих "русских", до общего антуража "совковых" декораций (как себе их представляет в своей голове "либеральная интеллигенция"), на фоне которых происходят события "оккупации" Донбасса "русскими агрессорами".

О чем этот фильм, можно прочитать
На мой взгляд, интерес представляет актерский состав, в числе которых значатся российские актеры, а также бывшие советские актеры, которые успешно продолжают сниматься в российских фильмах и сериалах до сих пор. Вернее, интересен не сам состав, а тот факт, что данные "соотечественники" вполне успешны и востребованы на отечественной киносцене, несмотря на фактическую измену народу, частью которого они являются, и стране, которая является их родиной до сих пор.

Полностью актерский состав фильма перечислен на сайте Кинопоиска, во всех подробностях, с фотографиями граждан актеров и с перечнем кинолент, в которых данные персонажи снимаются в настоящиее или снимались ранее.

На мой взгляд, стоит особо "отметить" следующих актеров:
1. Борис Каморзин.



Гражданин России, после съемок этого русофобского фильма продолжает сниматься и снимается до сих пор. Не менее чем в десятке и более фильмов и сериалов российского производства, среди которых и один весьма кассовый и популярный сериал "Вне игры". Этот сериал снимают, кстати, при спонсорстве отечественных нефтегазодобывающих компаний. Кто-то ведь подбирает актеров, кто-то рекомендует, без кого-то вполне могут закапризничать продюсеры (представители нефтегазовой отрасли Российской Федерации), не дать денег. При его участии запланирована съемка фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

2. Сергей Русскин.

Гражданин успешно снимается в российском кино, озвучивает роли. Вот, например, при его участии снимался детский патриотический мультфильм "Крепость. Щитом и мечом". А также и другие фильмы. Недавно вышедший фильм для детей "Домовой". Снимается в сериале "Экспроприатор". Снимался в культовых российских фильмах "Особенности национлаьной охоты", "Особенности национальной рыбалки".

3. Константин Итунин.

Малоизвестный российский актер, снявшийся (пока) в незначительном количестве кинокартин.

Остальные актеры в основном представлены гражданами Украины, но среди них особо хочется отметить наиболее известных и популярных, любимых, у нас. Это Георгий Делиев и Наталья Бузько, а также Михаил Волошин, популярные и любимые на постсоветском пространстве актеры комик-труппы "Маски-шоу". Также засветилась некая Олеся Жураковская, известная среди нашей женской половины ролью в совместном российско-украинском сериале "Сваты", а также в популярном молодежном сериале "Остров", показанном на ТНТ. Также гражданка снималась в патриотическом кинофильме "Поддубный".

Деньги за это от нас получают… Грязью нас, русских, поливают. И продолжают сниматься в нашей стране, зарабатывая на нас деньги.

Кто-то вообще за этим следит всем? Или у нас в стране предоставлены равные возможности не только порядочным нормальным людям, но и паразитам и предателям? И какие мысли должны формироваться в головах у последующих поколений граждан, глядя на все это? Что что бы ты ни делал – Родину защищал ли, предавал ли, – отношение к тебе в обществе будет ровным? Это вот всё вообще нормально, да? Так и должно быть? Вот раньше людям, воспитанным на определенных морально-нравственных ценностях, были известны и понятны такие слова как "честь" и "верность", опять же, "долг". Это все – составляющие патриотизма. А о каком патриотизме можно говорить в обществе, взращиваемом на идеалах шлюх? И что можно от такого общества требовать, особенно, если они видят перед собой подобные безнравственные примеры?

Понятно, что актерское ремело – это такая же работа, за которую платят, а если ролей в кино не предлагают, то и денег не будет, а кушать и семью кормить на что-то ведь надо, но я считаю, что приход того времени, когда человек должен будет нести ответственность за свои слова и поступки, делать выбор, всецело зависит от наших коллективных действий и способности продавливать свое мнение, заставлять с ним считаться "на самом высоком уровне". Ведь данные персонажи отличаются от того же Володи Зеленского только тем, что имеют другое место проживания и гражданство, а деньги хотят зарабатывать в нашей стране и на нашем зрителе, то есть, на нас.

А что будет потом, когда все это закончится? Я имею в виду, войну, оккупацию наших территорий интервентами. Все и всё забудут и простят? И эти негодяи преспокойно продолжат зарабатывать в нашей стране деньги?
Вот это может быть прощено?





https://aleksrusslander.livejournal.com/654329.html – цинк


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5021186.html

Метки: Видео, война на украине, кино, пропаганда, русофобия, творцы, Украина

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 106 90
    Vladimir Nikolayevich 27 мая 2019 в 12:11

    Да, предатели. Да, мразь продажная. И что? Либерал-патология пока в законе. А патриотическая идеология пока вне закона.

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    1
    • 20097 17565
      ВячеславVladimir Nikolayevich 27 мая 2019 в 12:29

      Комедианты идут сниматься туда, где платят… Их такими вырастили… Раньше их хоронили только за оградой кладбища, а теперь их превозносят до небес… И нет НИ ОДНОГО запоминающегося фильма, который тронул бы до глубины души… Шуты гороховые…

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  • 162 126
    Сунар-500 27 мая 2019 в 12:38

    Правильная статья. За дела , поступки и базар надо отвечать. А то сегодня этот актёр патриот за деньги России, завтра патриот за деньги украинских красителей. В послезавтра “истинный патриот” исламистов из ИГИЛ.

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  • 2223 1959
    mary 27 мая 2019 в 14:11

    Это государственная политика-опошление всех человеческих чувств и со многими уже справились-смех ведь оружие и всегда так было ,стоит что-то осмеять и все- чувство запрета или благоговения исчезают.Это везде и всюду-герои,программы ТВ ,шоу -реалити,кино.Казалось бы куда дальше-нет ,копают ниже дна и находят публику благодарную,готовую аплодировать и выкупать билеты.Значит -это мы уже и нечего на зеркало пенять.Мы же не видим себя в украинцах,как они за деньги признали героем гомосека,петуха польского ,отягощенного детскими комплексами ,ростком1,40м с кепкой, полужидка и внедряют с детсада в головы бандерлогов .И кто виноват?-тот, кто это осознанно внедряет или недоразвитые семьи ,где не мешают этому и не могут отключить телевизор.Эта фантасмогория с Зеленским и его командой ,эти замки Радзивилов и балы там молодежные -они ,что народом устраиваются?Хохол ,фамилии испонителей и руководителей ,кроме глобальных на какие буквы заканчиваются и как об этом поют либерпрогрессивные Шевчуки и иншие красавцы -философы,вроде сожалея об этом .А уж как Невзоров отрывается ,хотя все вместе они единая команда .
    П.С. я забыла Юстас у нас запрет в конституции на идеологию,на всякую,кроме нечеловеческих,может мы тоже либертарианскую тихо исповедуем ,где разрешено все и вся ,кромя долга государства перед народом.

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