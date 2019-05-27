Российские актеры в антироссийском “кино”

О российских актерах сыгравших в пропагандистскей поделке Лозницы "Донбасс". Родина должна знать своих "героев".

Фильм белорусского режиссера Сергея Лозницы. Находится в свободном доступе на торрентах и ютубе:

Фильм имеет ярковыраженную антироссийскую направленность, представленную буквально во всем: от обсценной лексики "русских" и отталкивающего внешнего вида и поведения подобранных актеров, играющих "русских", до общего антуража "совковых" декораций (как себе их представляет в своей голове "либеральная интеллигенция"), на фоне которых происходят события "оккупации" Донбасса "русскими агрессорами".



О чем этот фильм, можно прочитать

На мой взгляд, интерес представляет актерский состав, в числе которых значатся российские актеры, а также бывшие советские актеры, которые успешно продолжают сниматься в российских фильмах и сериалах до сих пор. Вернее, интересен не сам состав, а тот факт, что данные "соотечественники" вполне успешны и востребованы на отечественной киносцене, несмотря на фактическую измену народу, частью которого они являются, и стране, которая является их родиной до сих пор.



Полностью актерский состав фильма перечислен на сайте Кинопоиска, во всех подробностях, с фотографиями граждан актеров и с перечнем кинолент, в которых данные персонажи снимаются в настоящиее или снимались ранее.



На мой взгляд, стоит особо "отметить" следующих актеров:

1. Борис Каморзин.







Гражданин России, после съемок этого русофобского фильма продолжает сниматься и снимается до сих пор. Не менее чем в десятке и более фильмов и сериалов российского производства, среди которых и один весьма кассовый и популярный сериал "Вне игры". Этот сериал снимают, кстати, при спонсорстве отечественных нефтегазодобывающих компаний. Кто-то ведь подбирает актеров, кто-то рекомендует, без кого-то вполне могут закапризничать продюсеры (представители нефтегазовой отрасли Российской Федерации), не дать денег. При его участии запланирована съемка фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".



2. Сергей Русскин.



Гражданин успешно снимается в российском кино, озвучивает роли. Вот, например, при его участии снимался детский патриотический мультфильм "Крепость. Щитом и мечом". А также и другие фильмы. Недавно вышедший фильм для детей "Домовой". Снимается в сериале "Экспроприатор". Снимался в культовых российских фильмах "Особенности национлаьной охоты", "Особенности национальной рыбалки".



3. Константин Итунин.



Малоизвестный российский актер, снявшийся (пока) в незначительном количестве кинокартин.



Остальные актеры в основном представлены гражданами Украины, но среди них особо хочется отметить наиболее известных и популярных, любимых, у нас. Это Георгий Делиев и Наталья Бузько, а также Михаил Волошин, популярные и любимые на постсоветском пространстве актеры комик-труппы "Маски-шоу". Также засветилась некая Олеся Жураковская, известная среди нашей женской половины ролью в совместном российско-украинском сериале "Сваты", а также в популярном молодежном сериале "Остров", показанном на ТНТ. Также гражданка снималась в патриотическом кинофильме "Поддубный".



Деньги за это от нас получают… Грязью нас, русских, поливают. И продолжают сниматься в нашей стране, зарабатывая на нас деньги.

Кто-то вообще за этим следит всем? Или у нас в стране предоставлены равные возможности не только порядочным нормальным людям, но и паразитам и предателям? И какие мысли должны формироваться в головах у последующих поколений граждан, глядя на все это? Что что бы ты ни делал – Родину защищал ли, предавал ли, – отношение к тебе в обществе будет ровным? Это вот всё вообще нормально, да? Так и должно быть? Вот раньше людям, воспитанным на определенных морально-нравственных ценностях, были известны и понятны такие слова как "честь" и "верность", опять же, "долг". Это все – составляющие патриотизма. А о каком патриотизме можно говорить в обществе, взращиваемом на идеалах шлюх? И что можно от такого общества требовать, особенно, если они видят перед собой подобные безнравственные примеры?



Понятно, что актерское ремело – это такая же работа, за которую платят, а если ролей в кино не предлагают, то и денег не будет, а кушать и семью кормить на что-то ведь надо, но я считаю, что приход того времени, когда человек должен будет нести ответственность за свои слова и поступки, делать выбор, всецело зависит от наших коллективных действий и способности продавливать свое мнение, заставлять с ним считаться "на самом высоком уровне". Ведь данные персонажи отличаются от того же Володи Зеленского только тем, что имеют другое место проживания и гражданство, а деньги хотят зарабатывать в нашей стране и на нашем зрителе, то есть, на нас.



А что будет потом, когда все это закончится? Я имею в виду, войну, оккупацию наших территорий интервентами. Все и всё забудут и простят? И эти негодяи преспокойно продолжат зарабатывать в нашей стране деньги?

Вот это может быть прощено?

https://aleksrusslander.livejournal.com/654329.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5021186.html