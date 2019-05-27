"Спутник сообщает про острые приступы японского дискомфорта:Тут прекрасно все.1. Во-первых, СССР ту войну выиграл, а Япония проиграла. Выигранные войны отличный повод для праздования, а вот проигранные войны никто вспоминать не любит, так как воспоминание о проигранных войнах дарит "некое чувство дискомфорта". У нас например вряд ли кто-то всерьез будет праздновать поражения в русско-японской, первой мировой или Холодной войне.2. Порадовал и тезис про отличие оценок – Японская Империя состояла в одном блоке с нацистской Германией, что тут может быть неоднозначного. Если японского журналиста не радует поражение нацистской Германии, которая была союзником Японии, то это уже не "разность оценок", а банальный ревизионизм, который он прячем за "плюрализмом мнений".3. Ну и стоит сказать, что празднования Дня Победы, помимо всего прочего, служат напоминаем для тех, кто сейчас переписывает историю (в интересах пересмотра итогов второй мировой войны), что решающую роль в разгром нацистской Германии внес Советской Союз. Это часть политики памяти. С одной стороны, эти празднования служат в числе прочего и напоминанием немцам и японцам, а с другой стороны, мешают США навязывать свой дискурс, где США и Британия победили Гитлера. Разумеется, некоторые особенности празднования Дня Победы в России подрывают эти усилия, так как и за рубежом, многие были бы заинтересованы забыть о том, что Сталин руководил СССР и входил в антигитлеровскую коалицию и что без Сталина и СССР победа над державами "Оси" была бы невозможна.Поэтому об этом надо почаще напоминать, чтобы воспитывать у подобных "журналистов" острое чувство дискомфорта при воспоминании о событиях 40х годов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5020967.html