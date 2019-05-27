Омайра Санчес: “Глаза умирающей надежды” (Подробно)

Омайра Санчес Гарсон (исп. Omayra Sánchez Garzón; 28 августа 1972 — 16 ноября 1985) — юная жительница колумбийского городка Армеро, одна из 25 тыс. жертв мощных селевых потоков, возникших в результате извержения вулкана Невадо-дель-Руис, которое произошло 13 ноября 1985 г. Попав в западню из обломков разрушенного дома, девочка трое суток находилась по горло в ледяной грязевой жиже. На четвертые сутки девочка умерла, не дождавшись спасения…

В ее черных глазах до последней секунды теплилась надежда на спасение и, в то же самое время, мучительно разбухала боль осознания неминуемо приближающейся смерти. Эти невероятные глаза колумбийской девочки, угасающей перед бесстрастными объективами камер, повергли мир в шок. Человечество содрогнулось, задохнулось от застрявшего в горле крика отчаяния, ослепло от слез бессилия…

Коллапс Армеро

Все началось 13 ноября 1985 г., когда пробудился Невадо-дель-Руис, один из самых опасных на Земле вулканов, который местные жители прозвали «Спящим львом». Пирокластические потоки из кратера разбушевавшегося вулкана растопили вершинный ледник. Из растаявшего льда, вулканического пепла, глины и обломков породы образовались селевые потоки — “лахары”, устремившиеся вниз, в речные долины.

В общей сложности, из-за нескольких сокрушительных селей погибло около 23 тыс. человек и менее чем за 1 ч. было разрушено 14 населенных городов и деревень. Когда через 12 ч. после извержения спасатели добрались до Армеро, их глазам предстала ужасающая картина: заполненные жидкой грязью улицы с обломками домов, вырванные с корнями деревья, изуродованные тела людей и домашних животных…

Трагедия Омайры

13-летняя Омайра Санчес жила в небольшом домике с родителями, братом и тетей. В ночь катастрофы матери не было дома — она уехала по делам в столичную Боготу. Спавших домочадцев разбудил жуткий грохот приближающегося селя. Отец и тетя погибли мгновенно, брату Энрике Альваро удалось спастись. Омайра тоже сумела выплыть, но ноги девочки застряли между обломками разрушенного дома.

Долгое время Омайру не могли обнаружить, поскольку ее не было видно из-за плит перекрытия. Добравшись до ребенка, спасатели сумели раздвинуть бетонные плиты, но когда они попытались вытащить девочку, то выяснилось, что невозможно освободить из каменной западни конечности ребенка, не повредив их.

Согнутые в коленях ноги Омайры были намертво зажаты кирпичами и бетонными обломками. Кроме того, ее цепко “держали” руки тети [Марии Аделы Гарсон], которая в последние секунды жизни ухватилась за ступни племянницы. Чтобы вызволить пострадавшую из смертоносной ловушки, были необходимы мощный насос для откачки воды и подъемный кран для разбора завалов. Врачи, присутствующие на месте трагедии, обсуждали вариант ампутации ног девочки. Но без специального хирургического оборудования медики пришли к соглашению, что будет более гуманным не мучать Омайру, а дать ей спокойно умереть.

Спасатели, будучи бессильными спасти жизнь ребенку, положили автомобильную камеру и подвязали жердину, которые помогали девочке держаться на плаву. Люди постоянно возвращались к ней, разговаривали, пытались поднять ребенку настроение, успокоить. Работники гуманитарных миссий кормили девочку и даже ставили ей капельницу. Видео общения со спасателями, где Омайра им улыбалась, появилось во многих СМИ.

Смерть Омайры

Омайра простояла в ледяной воде более 60 ч., все это время она не теряла присутствия духа. Девочка знала, что под водой находятся тела ее родных, догадывалась, что грозит ей, но держалась потрясающе достойно — ни жалоб, ни стонов, ни проклятий. Взрослые были потрясены стойкостью ребенка. Она принимала пищу, пила из трубочки газировку, пела спасателям и даже согласилась дать интервью.

Время от времени ее одолевали приступы страха, тогда она молилась и тихонько плакала. Но заметив, что спасатели устали, она просила оставить ее: «Идите отдохните, я потерплю». На третью ночь у Омайры начались галлюцинации, она стала говорить, что боится опоздать в школу. Ближе к моменту смерти белки глаз ребенка побагровели, лицо распухло, а руки побелели. Продержавшись в ледяном капкане почти трое суток, девочка умерла 16 ноября примерно в 10:05 ч. (предположительно, от гангрены или переохлаждения). За 2 часа до ее смерти на специальном вертолете из Боготы был доставлен насос для откачки воды. Однако механизм оказался неисправным. Только через 4 ч. было доставлено еще 18 насосов. Но Омайра Санчес так и не дождалась спасения.

ФОТОГРАФИЯ «АГОНИЯ ОМАЙРЫ САНЧЕС»

Всемирную известность погибшей Омайре Санчес принесли фотографии, сделанные французским фотожурналистом Франком Фурнье. Описывая разрушенный вулканическим селем город, Фурнье отметил такую «жуткую тишину, что хотелось кричать, чтобы разорвать ее …”.

Стойкость девочки тронула журналистов и добровольных спасателей, которые тщетно пытались ее вызволить из жуткого плена.

Позднее скандальная фотография, облетевшая мир, которая называлась «Агония Омайры Санчес», была признана снимком 1985 г. по версии “World Press Photo”. Этот теперь известный во всем мире снимок Омайры был сделан в последние мгновения жизни девочки и опубликован через 6 месяцев после ее смерти.

“Когда я делал эту фотография, я чувствовал себя совершенно опустошенным. Я ничего не мог сделать …для маленькой девочки, которая чувствовала, что жизнь ее подходит к концу и с мужеством …ждала своей смерти.”

Сегодня Омайра Санчес считается символом “трагедии Армеро”. Ее могилу посещают местные жители и многочисленные туристы. На разных языках люди молятся и просят одного, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась.

ПАМЯТЬ

Города Армеро уже не существует. На его месте установлен мемориал жертвам катастрофы и небольшой памятник Омайре Санчес, которая стала также символом “мужества и достоинства”.

Кстати, белки глаз Омайры, вероятнее всего, были темно-красными из-за полопавшихся капилляров.

После смерти дочери мать Омайры, Мария Алеида сказала: «Это ужасно, но нужно думать о живых. Теперь я должна продолжать жить для своего сына».

P.S.

Когда смотришь на фотографии Омайры Санчес, в душе возникает протест, а в голове настойчиво пульсирует вопрос: Имеет ли право Человечество запускать космические корабли и бороздить просторы Вселенной, пока на Земле есть хоть один ребенок, не дождавшийся помощи, пока найдется хоть одна пара угасающих детских черно-багровых глаз?

Прости нас, Омайра

Источник: http://nashaplaneta.su/news/omajra_sanches_glaza_umirajushhej_nadezhdy_podrobno/2019-05-27-69935