Новости Украины и Новороссии 27 мая 2019

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли кардинально изменит прежнюю политику, скорее изменения будут носить косметический характер. Однако при определённых условиях возможны и достаточно важные новации, в том числе в отношениях с Россией.

Об этом говорили российские и украинские политики, эксперты и журналисты в ходе состоявшейся в четверг, 23 мая, пресс-конференции на тему «Президент Зеленский: эпохальные перемены или легкая коррекция курса?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Фактически эксперты и политики, обсуждая ситуацию на Украине, рассматривали те вызовы, которые время и предшествующий режим сформировали для Зеленского.

Ограниченные возможности

У нового президента Украины Владимира Зеленского ограничены возможности для совершения «эпохальных перемен», он останется заложником созданной в стране политической системы.

И ему остается эту систему только «мягко-мягко модифицировать». Об этом сказала член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

По ее словам, это показали события вокруг роспуска Верховной Рады, когда в ходе консультаций с главами фракций Зеленский договорился об изменениях в избирательное законодательство, но уже через день эти договоренности были обнулены участниками процесса.

«Тут же мы видим, как активизировался Пётр Порошенко, какие выстраиваются схемы противодействия. И, соответственно, господин Зеленский еще очень долго будет заложником этих обстоятельств», — уверена Тимофеева.



Ольга Тимофеева © РИА Новости, Владимир Трефилов

С этим согласился экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его словам, у Зеленского появилась достаточно большая проблема, когда Верховная Рада отказалась убрать мажоритарную систему на парламентских выборах.

Ведь были договорённости, и предложение понизить проходной барьер до 3% было выгодно «Народному фронту», а также лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая набирает в два раза больше голосов без мажоритарщиков, пояснил политик, добавив, что Зеленский также рассчитывал на часть голосов от «Оппозиционного блока» и на голоса депутатов от олигарха Игоря Коломойского.

«И что мы увидели? Все, кроме Тимошенко, его швырнули. Решения были приняты, озвучены, но не были проголосованы. Причем ситуация изменилась всего за одну ночь», — отметил Царев. Он добавил, что если бы Зеленский провел этот закон, то тогда он бы сформировал парламентское большинство в одиночку, без помощи олигархов и региональных лидеров. Теперь же Зеленский будет зависеть от них всех, и прежде всего — от Коломойского.



Олег Царев © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что делать? Признать госпереворот, войну и геноцид

Для того, чтобы кардинально переломить ситуацию на Украине, подчеркнула Ольга Тимофеева, необходимо «начинать с азов — это признание государственного переворота (в 2014 году. — Ред.) как антиконституционного действия, это признание развязанной войны в Донбассе, потому что без этого признания адекватного урегулирования конфликта не будет».

Тимофеева отметила, что необходимо также признание Киевом факта геноцида в отношении жителей Одессы и многие другие шаги.

Однако для этого, по её словам, нужно большое мужество и большие знания, а также наличие профессиональной команды единомышленников, чего в окружении президента Зеленского «пока не просматривается».

Откажитесь от Бандеры

Оценки деятельности президента Зеленского давать пока рано, ведь он в этом качестве всего несколько дней, считает принимавший участие в дискуссии по скайпу известный израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин.

По его мнению, прежде всего, новому президенту Украину Владимиру Зеленскому необходимо отмежеваться от попыток предыдущего руководства страны героизировать нацистских преступников.

«Это не спор о личности Степана Бандеры или Романа Шухевича, как нет спора о личности Адольфа Гитлера. Даже самые оппозиционные историки в России признают, что речь идет о преступниках. И героизация их является тем, что, как говорил Карамзин, «терпеть без подлости не можно», — сказал Эскин.

«Я очень надеюсь на то, что новый президент Украины сделает несколько шагов в этом направлении, — продолжил публицист. — Поскольку Украина — это государство сегодня, а в тот период это была республика СССР, республика героическая, которая дала шесть миллионов воинов той армии, которая спасла мир от нацизма».

Авигдор Эскин отметил со ссылкой на свои источники, что в команде президента США Дональда Трампа есть немало людей, которые хотят улучшения отношений с Москвой.

При этом считают, что Украина в этом — «одно из главных препятствий». Эту ситуацию, возможно, постараются изменить.

Эскин подвёл итог: если Киев отринет героизацию нацистских преступников из ОУН*-УПА, чего «никто в мире не может… терпеть», то Украина имеет шансы «стать европейской страной, страной, дружественной России», имеет шанс на развитие.

Шанс есть, важно не мешать, надо сейчас «воздержаться от ядовитых речей», а начинать с гуманитарных акций, включая обмен пленными и освобождение главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает израильский эксперт.

Для политзаключённых каждый день важен

Украина живет ожиданиями изменений от нового президента Владимира Зеленского, рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко. Однако, по её словам, есть система опознавательных знаков, маркеров, по которым можно судить, готовятся ли принципиальные изменения в стране.

И пока все заявления и действия Зеленского и его команды, если их суммировать, свидетельствуют о том, что картина для Украины вырисовывается не очень радостная, считает политик.



Елена Бондаренко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Посмотрим на тезисы, которые он (Зеленский. — Ред.) произносил: «Путин враг»; «требуем от США усилить санкции против РФ»; «мы неизменны в своем курсе на НАТО и ЕС». При этом мы видим, что армии не было отдано никаких приказов прекратить стрельбу в Донбассе, она так и продолжается», — подчеркнула Бондаренко.

И самое главное, добавила общественный деятель, это отсутствие какой-либо реакции со стороны Зеленского на ситуацию с тысячами политических заключенных, которые сегодня находятся в украинских тюрьмах.

Бондаренко согласилась с тем, что нельзя судить о деятельности президента за столь короткое время. Но добавила: для людей, которые «годами сидят в тюрьме без обвинений и без приговоров, для них каждый день важен».

С этим согласился историк и писатель Армен Гаспарян, отметивший, что ни о каком прорыве в связи с приходом Зеленского он бы сейчас не говорил.

«Во время предвыборной кампании из уст Владимира Зеленского мы не услышали ничего по поводу Олеся (Бузины. — Ред.), мы не услышали ровным счётом ничего по поводу Кирилла (Вышинского. — Ред.)… Мы слышали лишь ритуальные заявления о том, что надо бороться и противодействовать коррупции», — сказал Гаспарян, добавив, что об этом же говорил в 2014 году и Порошенко. Но что на выходе? Коррупция только выросла.



Армен Гаспарян © РИА Новости, Владимир Трефилов

Елена Бондаренко также отметила, что Украина при Зеленском остаётся полностью зависимой от Запада, от МВФ, имея огромные долги. Что касается внутренней политики, то прозвучало очень странное, по её словам, заявление о том, что идеология новой команды — это либертарианство.

А что такое либертарианство? «Это, по сути, призыв к полному отказу от социальной ответственности со стороны государства», — подчеркнула политик, добавив: «Забудьте о бесплатной медицине, забудьте об обязательном бесплатном образовании и о многих других вещах».

Украину продадут, но войну остановят

Зеленскому для успешного управления страной нужны большинство в парламенте и экономическая стабильность, отметил Олег Царёв. По его словам, с будущим большинством, в связи с отказом депутатов рассматривать изменения к избирательному законодательству, могут быть проблемы. А для достижения экономической стабильности Зеленский и его команда могут счесть нужным открыть рынок земли.

Международный валютный фонд предлагает Зеленскому открыть рынок сельскохозяйственной земли в обмен на кредит в размере $100 млрд, рассказал Царёв. Это говорит о большой заинтересованности США.

Если из украинской власти уберут олигархов, добавил политик, на Украину придут иностранные компании и банки.

И следующий шаг — нормализация отношений с Россией. «Ничего не возможно сделать из того, что я говорю, если не восстановить товарооборот с Россией и если не прекратить войну в Донбассе», — подчеркнул Царёв, добавив, что в планах новой команды это есть — и вовсе не потому, что там симпатики России, но потому, что «без этого Украине будет очень сложно».

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Андрей Лубенский

*Запрещенная в РФ экстремистская организация