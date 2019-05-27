Новости Украины и Новороссии 27 мая 2019
- 07:35 С Днём рождения, Новороссия! — поздравление от того, кто стоял у истоков (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:20 На меня давили украинские следователи, — Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова.
- 05:01 Глава правительства Украины предал Порошенко (ВИДЕО).
- 04:52 Бюджет – это мой карман.
- 01:30 У Зеленского богатый выбор и бедный электорат (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 Украинцы продолжают верить в то, что Запад желает им добра.
- Вчера 22:34 Денис Пушилин и жители Донецка почтили память первых жертв авианалетов 26 мая 2014 года.
- Вчера 21:01 Захарова ответила на угрозы Украины “гамбургскими” санкциями.
С Днём рождения, Новороссия! — поздравление от того, кто стоял у истоков (ФОТО, ВИДЕО)
Спикер парламента Новороссии, один из немногих честных украинских политиков, не ставших сотрудничать с майданными властями, Олег Царёв поздравляет со знаменательной датой.
24 мая 2014 г Донецкая и Луганская Народные Республики подписали документ об объединении в составе единого государства Новороссия.
Подписанный после Съезда народных представителей Юго-Востока и учреждения Народного фронта договор между Донецкой Народной республикой и Луганской Народной Республикой — это настолько значительное событие, что его истинное значение мы сможем оценить, наверное, только спустя какое-то время.
При подписании полномочными представителями Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики союзного договора, был также утвержден Совет Союза Народных Республик, в который вошли шесть человек: от ЛНР — Валерий Болотов, Алексей Карякин и Олег Царев; от ДНР — Александр Бородай, Денис Пушилин и Павел Губарев.
С самого начала Донецкая и Луганская Республики, проведя референдум, заявили себя лидерами движения регионов юго-востока Украины к автономии и независимости. С самого начала обе эти республики заявили, что это — единственный способ отгородиться от коричневой чумы, идущей с запада. То есть, эти две республики предложили «донецко-луганский сценарий» борьбы против киевского режима, и до сих пор этот сценарий показывает свою эффективность и жизнеспособность.
Ранее на съезде лидер движения «Юго-Восток» Олег Царев объявил о создании Народного фронта, который объединит украинцев и россиян, а также активистов различных партий и движений, профсоюзов, общественных и неправительственных организаций.
В своем выступлении на съезде Олег Царев заявил, что и в Луганске, и в Донецке люди первыми вышли, чтобы отстоять свое право называться людьми. И они заставили с собой считаться! Созданы Донецкая и Луганская Народные Республики, впереди — большая работа по их строительству:
«Сегодня многие из активистов Движения лишены свободы. Более 300 человек находится в тюрьмах — это наши товарищи. Мы сопровождаем юридические процессы, помогаем людям выходить из тюрем. Движение „Юго-Восток“ — это 8 областей. Когда мы его организовывали, было очень много предложений и от других регионов, из Центральной и Западной Украины. Поэтому мы приняли решение создать более широкое движение. И в него включить всех, кто готов бороться, как наши отцы и деды, против нацизма», — заявил Олег Царев.
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На меня давили украинские следователи, — Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Вдова убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала публичное признание.
В интервью российскому телеканалу НТВ она попросила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве Вороненкова и заявила, что очернить его ее вынудили украинские следователи.
Она назвала «беспардонной, наглой и циничной, отвратительной» версию о том, что Вороненкова убил Тюрин. «Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства», — сказала Максакова.
Она добавила, что в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убедили украинские следователи.
«Я тебе как следак говорю: это Тюрин!». Я ему говорю: «Постой, а зачем?» Он: «Говорю тебе, это он!» Я: «А мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать?» Но он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию», — рассказала певица.
Она обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой считать ее слова во время интервью официальным заявлением.
Напомним, Максакова изменила свои показания в Шевченковском суде Киева 23 апреля, после появления результатов второго тура выборов, когда стало понятно, что Петр Порошенко потерял президентское кресло.
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Глава правительства Украины предал Порошенко (ВИДЕО)
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман бросил своего патрона в трудный момент и решил пойти на досрочные парламентские выборы самостоятельно со своей партией, чтобы не принимать на себя негатив народа, направленный на олигарха.
Об своём решении глава правительства рассказал в эфире киевского телеканала ICTV. Гройсман поведал, что бывший президент-олигарх Порошенко предлагал ему совместный поход на приближающиеся выборы в Верховную раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.
«Я принял решение идти самостоятельно и это решение является для меня окончательным. Я считаю, что мы просто разные», — неожиданно заявил пока ещё действующий премьер.
Очевидно, что соратник бывшего президента трезво оценивает отношение народа к олигарху, которая практически ставит крест на политической карьере Порошенко, а значит и на карьерах его подельников.
Гройсман сообщил, что его новая партия Украинская стратегия будет состоять из молодых людей, которые при этом уже имеют определённый опыт.
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Бюджет – это мой карман
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У Зеленского богатый выбор и бедный электорат (ФОТО, ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли кардинально изменит прежнюю политику, скорее изменения будут носить косметический характер. Однако при определённых условиях возможны и достаточно важные новации, в том числе в отношениях с Россией.
Об этом говорили российские и украинские политики, эксперты и журналисты в ходе состоявшейся в четверг, 23 мая, пресс-конференции на тему «Президент Зеленский: эпохальные перемены или легкая коррекция курса?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
Фактически эксперты и политики, обсуждая ситуацию на Украине, рассматривали те вызовы, которые время и предшествующий режим сформировали для Зеленского.
Ограниченные возможности
У нового президента Украины Владимира Зеленского ограничены возможности для совершения «эпохальных перемен», он останется заложником созданной в стране политической системы.
И ему остается эту систему только «мягко-мягко модифицировать». Об этом сказала член Комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.
По ее словам, это показали события вокруг роспуска Верховной Рады, когда в ходе консультаций с главами фракций Зеленский договорился об изменениях в избирательное законодательство, но уже через день эти договоренности были обнулены участниками процесса.
«Тут же мы видим, как активизировался Пётр Порошенко, какие выстраиваются схемы противодействия. И, соответственно, господин Зеленский еще очень долго будет заложником этих обстоятельств», — уверена Тимофеева.
Ольга Тимофеева © РИА Новости, Владимир Трефилов
С этим согласился экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его словам, у Зеленского появилась достаточно большая проблема, когда Верховная Рада отказалась убрать мажоритарную систему на парламентских выборах.
Ведь были договорённости, и предложение понизить проходной барьер до 3% было выгодно «Народному фронту», а также лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которая набирает в два раза больше голосов без мажоритарщиков, пояснил политик, добавив, что Зеленский также рассчитывал на часть голосов от «Оппозиционного блока» и на голоса депутатов от олигарха Игоря Коломойского.
«И что мы увидели? Все, кроме Тимошенко, его швырнули. Решения были приняты, озвучены, но не были проголосованы. Причем ситуация изменилась всего за одну ночь», — отметил Царев. Он добавил, что если бы Зеленский провел этот закон, то тогда он бы сформировал парламентское большинство в одиночку, без помощи олигархов и региональных лидеров. Теперь же Зеленский будет зависеть от них всех, и прежде всего — от Коломойского.
Олег Царев © РИА Новости, Владимир Трефилов
Что делать? Признать госпереворот, войну и геноцид
Для того, чтобы кардинально переломить ситуацию на Украине, подчеркнула Ольга Тимофеева, необходимо «начинать с азов — это признание государственного переворота (в 2014 году. — Ред.) как антиконституционного действия, это признание развязанной войны в Донбассе, потому что без этого признания адекватного урегулирования конфликта не будет».
Тимофеева отметила, что необходимо также признание Киевом факта геноцида в отношении жителей Одессы и многие другие шаги.
Однако для этого, по её словам, нужно большое мужество и большие знания, а также наличие профессиональной команды единомышленников, чего в окружении президента Зеленского «пока не просматривается».
Откажитесь от Бандеры
Оценки деятельности президента Зеленского давать пока рано, ведь он в этом качестве всего несколько дней, считает принимавший участие в дискуссии по скайпу известный израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин.
По его мнению, прежде всего, новому президенту Украину Владимиру Зеленскому необходимо отмежеваться от попыток предыдущего руководства страны героизировать нацистских преступников.
«Это не спор о личности Степана Бандеры или Романа Шухевича, как нет спора о личности Адольфа Гитлера. Даже самые оппозиционные историки в России признают, что речь идет о преступниках. И героизация их является тем, что, как говорил Карамзин, «терпеть без подлости не можно», — сказал Эскин.
«Я очень надеюсь на то, что новый президент Украины сделает несколько шагов в этом направлении, — продолжил публицист. — Поскольку Украина — это государство сегодня, а в тот период это была республика СССР, республика героическая, которая дала шесть миллионов воинов той армии, которая спасла мир от нацизма».
Авигдор Эскин отметил со ссылкой на свои источники, что в команде президента США Дональда Трампа есть немало людей, которые хотят улучшения отношений с Москвой.
При этом считают, что Украина в этом — «одно из главных препятствий». Эту ситуацию, возможно, постараются изменить.
Эскин подвёл итог: если Киев отринет героизацию нацистских преступников из ОУН*-УПА, чего «никто в мире не может… терпеть», то Украина имеет шансы «стать европейской страной, страной, дружественной России», имеет шанс на развитие.
Шанс есть, важно не мешать, надо сейчас «воздержаться от ядовитых речей», а начинать с гуманитарных акций, включая обмен пленными и освобождение главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, считает израильский эксперт.
Для политзаключённых каждый день важен
Украина живет ожиданиями изменений от нового президента Владимира Зеленского, рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко. Однако, по её словам, есть система опознавательных знаков, маркеров, по которым можно судить, готовятся ли принципиальные изменения в стране.
И пока все заявления и действия Зеленского и его команды, если их суммировать, свидетельствуют о том, что картина для Украины вырисовывается не очень радостная, считает политик.
Елена Бондаренко © РИА Новости, Владимир Трефилов
«Посмотрим на тезисы, которые он (Зеленский. — Ред.) произносил: «Путин враг»; «требуем от США усилить санкции против РФ»; «мы неизменны в своем курсе на НАТО и ЕС». При этом мы видим, что армии не было отдано никаких приказов прекратить стрельбу в Донбассе, она так и продолжается», — подчеркнула Бондаренко.
И самое главное, добавила общественный деятель, это отсутствие какой-либо реакции со стороны Зеленского на ситуацию с тысячами политических заключенных, которые сегодня находятся в украинских тюрьмах.
Бондаренко согласилась с тем, что нельзя судить о деятельности президента за столь короткое время. Но добавила: для людей, которые «годами сидят в тюрьме без обвинений и без приговоров, для них каждый день важен».
С этим согласился историк и писатель Армен Гаспарян, отметивший, что ни о каком прорыве в связи с приходом Зеленского он бы сейчас не говорил.
«Во время предвыборной кампании из уст Владимира Зеленского мы не услышали ничего по поводу Олеся (Бузины. — Ред.), мы не услышали ровным счётом ничего по поводу Кирилла (Вышинского. — Ред.)… Мы слышали лишь ритуальные заявления о том, что надо бороться и противодействовать коррупции», — сказал Гаспарян, добавив, что об этом же говорил в 2014 году и Порошенко. Но что на выходе? Коррупция только выросла.
Армен Гаспарян © РИА Новости, Владимир Трефилов
Елена Бондаренко также отметила, что Украина при Зеленском остаётся полностью зависимой от Запада, от МВФ, имея огромные долги. Что касается внутренней политики, то прозвучало очень странное, по её словам, заявление о том, что идеология новой команды — это либертарианство.
А что такое либертарианство? «Это, по сути, призыв к полному отказу от социальной ответственности со стороны государства», — подчеркнула политик, добавив: «Забудьте о бесплатной медицине, забудьте об обязательном бесплатном образовании и о многих других вещах».
Украину продадут, но войну остановят
Зеленскому для успешного управления страной нужны большинство в парламенте и экономическая стабильность, отметил Олег Царёв. По его словам, с будущим большинством, в связи с отказом депутатов рассматривать изменения к избирательному законодательству, могут быть проблемы. А для достижения экономической стабильности Зеленский и его команда могут счесть нужным открыть рынок земли.
Международный валютный фонд предлагает Зеленскому открыть рынок сельскохозяйственной земли в обмен на кредит в размере $100 млрд, рассказал Царёв. Это говорит о большой заинтересованности США.
Если из украинской власти уберут олигархов, добавил политик, на Украину придут иностранные компании и банки.
И следующий шаг — нормализация отношений с Россией. «Ничего не возможно сделать из того, что я говорю, если не восстановить товарооборот с Россией и если не прекратить войну в Донбассе», — подчеркнул Царёв, добавив, что в планах новой команды это есть — и вовсе не потому, что там симпатики России, но потому, что «без этого Украине будет очень сложно».
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Андрей Лубенский
*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Украинцы продолжают верить в то, что Запад желает им добра
Главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев в своем личном блоге пишет о крайней наивности украинцев в отношении намерений Запада.
Две вещи никак не могут перестать меня удивлять.
Первая — уровень цинизма отношения коллективного Запада по отношению к Украине. Даже хотя бы вот это вот сравнение: ах, Украина втрое отстаёт по ВВП на душу населения от Польши. Ну конечно отстаёт, если Польше вы ежегодно выкатывали 10 ярдов баксов из бюджета Германии и Франции на протяжении последних 20 лет!
И вообще, после того, что пресловутый коллективный Запад проделал с Украиной в 2014–2018 годах, приличные люди женятся.
И уж как минимум на некую пристойную материальную компенсацию от Запада за всё это Украина вполне вправе была бы рассчитывать — просто в качестве компенсации потерь за «приверженность евроатлантическому курсу». Но фиг там.
Нет, я понимаю, что поставлена цель превратить Украину в нищий, дремучий и озлобленный форпост Цивилизации на границах России. Но могли бы хоть не глумиться.
А вторая поражающая меня вещь — упорство, с которым, несмотря на это, украинские граждане продолжают верить, что коллективный Запад желает им добра.
Представляете себе стадо овец, которое думает, что волки их едят потому, что они, овцы, недостаточно эффективно проводят реформы? Нет? А вот Украина именно так и считает.
И хрен бы с ней, ни одна норма права не запрещает людям вести себя как олигофрены. Но беда в том, что волки грызут за жопу и нормальных людей тоже.
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Юрий Ткачев, Одесса
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Денис Пушилин и жители Донецка почтили память первых жертв авианалетов 26 мая 2014 года
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Захарова ответила на угрозы Украины “гамбургскими” санкциями
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