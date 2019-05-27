Игромания и переутомление: ВОЗ обновила список болезней

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11 версию Международной классификации болезней (МКБ-11) на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания.

Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.

Для её диагностирования у человека в течение года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия (расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом или особенностью своего тела), а также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ) или переутомлению.

В десятой версии классификации переутомление рассматривалось как «фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». В новой классификации СЭВ помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года.

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