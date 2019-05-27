«До 30 лет все боятся прыщей, потом — рака, а умирают от инфаркта»
Фото: imageBROKER.com/Global Look Press
Смерть 9 мая знаменитого журналиста Сергея Доренко от разрыва грудной аорты, одной из главных причин которой считается хроническая артериальная гипертония — заболевание, которое по-прежнему мало кто, кроме самих врачей, принимает всерьез — вновь заставила заговорить о его коварстве и способах лечения, которых сегодня (вот парадокс!) уже предостаточно. А угроза не становится меньше.
И конечно совпадение (но важное), что именно в мае уже много лет по призыву ВОЗ отмечается международный День борьбы с гипертонией. Образовательные и профилактические акции проходят в разных городах. В Москве, например, до 31 мая включительно можно бесплатно пройти комплексную диагностику (измерить уровень артериального давления, рост и индекс массы тела, если повезет — сдать экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, снять электрокардиограмму), получить консультации врачей и послушать лекции — не только в поликлиниках и центрах здоровья, но и в парках, торговых центрах и центрах социального обслуживания.
До 24 мая измерить АД и получить консультацию специалистов можно даже в центрах госуслуг «Мои документы».
Почему мировую медицину так беспокоит именно артериальная гипертония?
— Всего девять факторов риска на 95% обусловливают преждевременную инвалидность и гибель человеческого организма. Это артериальная гипертония, курение, ожирение, сахарный диабет, низкая физическая активность, алкоголь, некоторые психосоциальные факторы, стрессы. И что самое интересное — их все можно избежать! — говорит кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Шевченко.
По словам профессора Шевченко, кардиология (в ведении которой находится и артериальная гипертония (АГ) — это сегодня самая депрессивная специальность в медицине, потому что «до 30 лет все боятся прыщей, потом — рака, а умирают главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)».
Это подтверждает и прогноз, опубликованный несколько месяцев назад в журнале «Ланцет» — одном из самых авторитетных медицинских изданий мира. Чтобы ответить на вопрос «от чего мы будем умирать в 2040 году?», были проанализирован огромный массив данных из 195 стран. Вывод аналитиков: в 2040 году ишемическая болезнь сердца по-прежнему останется ведущей причиной смерти в мире. Второе место займет мозговой инсульт. Уменьшится количество смертей по вине различных инфекций, и от онкологии — потому, что врачи в мире уже научились лечить рак.
«Другое дело, что когда вылечиваем рак — у пациента развивается сердечная недостаточность… Противоопухолевые препараты, как и облучение нередко становятся причиной развития кардиомиопатии. И вылеченные от онкологии пациенты приходят к нам, кардиологам», — комментирует Алексей Шевченко.
По статистике люди в мире чаще умирают от инфарктов, а не от инсультов, хотя, как выразился однажды один из ведущих американских кардиологов, профессор и директор института трансляционных исследований Эрик Тополь, в некоторых случаях инсульт бывает страшнее самой смерти… Однако, говорят врачи, иногда складывается впечатление, что наши люди не боятся не только инсультов — инфарктов, но и черта с дьяволом, очевидно надеясь на знаменитое русское «авось»…
Яркий пример тому — опубликованный в СМИ, немало нашумевший список самых продаваемых (а значит и покупаемых) препаратов в нашей стране. В топе оказались лекарства, что называется, от «головы» (обезболивающие) и широко разрекламированные средства «от живота». Ни одного гипотензивного препарата, регулирующего давление, кроме разве что бисопролола (старого доброго «Конкора») в топе нет.
«Нет препаратов, которые реально влияют на продолжительность жизни и предупреждают смерть, — недоумевает кардиолог. — При том, что распространенность гипертонии среди населения чрезвычайно высока, просто огромна!»
Например, по статистике 2017 года АД выше цифр 140/90 мм рт.ст. наблюдается у более чем 40 миллионов россиян — то есть не менее половины трудоспособного, работающего населения имеют артериальную гипертонию, а значит, и все риски преждевременной смерти.
Гипертония — очень парадоксальное заболевание. Чтобы ее диагностировать не нужны сложные высокотехнологические методы – достаточно взять аппарат и измерить свое АД. Однако подавляющее число пациентов, имея гипертонию, даже не знают, что она у них есть. Давление легко держать под контролем — гипотензивные лекарства стоят недорого и продаются буквально в каждой аптеке. Алгоритм лечения понятен и школьнику: принял ежедневную таблетку (прерывать прием назначенных препаратов нельзя — даже если с утра давление как у космонавта!) и дальше живешь спокойно — риски ушли.
Но огромное количество пациентов просто их не принимают, даже зная о диагнозе. Либо, не советуясь с врачом, принимают «не те» препараты — в результате чего лечение становится не эффективным.
По словам Алексея Шевченко, сегодня среди кардиологов нет никаких разногласий в оценке гипертонии как одного из самых опасных заболеваний, «тихого убийцы», число жертв которого продолжает расти. Можно лишь спорить о порогах начала лечения — при каких значениях АД нужно начинать принимать препараты и самое главное — как улучшить приверженность пациентов лечению. А то ведь все мы знаем, как это бывает: начал принимать — полегчало — бросил…
Кстати, в 2017 году в США были приняты новые критерии, по которым начинать лечение артериальной гипертонии обязательно уже при давлении 130 на 80 мм рт. ст. — это решение поддержало абсолютное большинство американских медицинских сообществ.
А как у нас? Пороговое для американцев 130/80 соответствует нашему нормальному или высоконормальному давлению. Российский (как и европейский) сигнал для начала лечения — давление 140/90. Есть ли смысл «опускать» его до 130/80? «Все очень просто, — объясняет наш собеседник, — если при давлении 130 я говорю пациенту „у вас высокое нормальное давление“ — он слышит только слово „нормальное“, и реагирует соответственно… Если же пациент слышит „у тебя гипертония, парень, ты допрыгался“ — только тогда начинаются серьезные отношения врача и пациента, и есть надежда, что он изменит отношение к своему здоровью, начнет лечиться». Вот такая вот психология…
Почему оно повышается? Вопрос из разряда вечных. По мнению врачей, гипертония полиэтилогчна. То есть это не отдельное заболевание, АГ — это синдром, у которого обычно есть целый букет причин. Она может быть наследственной, ее может провоцировать избыточное потребление натрия (поваренной соли), избыток воды в организме, отеки, или одновременно несколько факторов.
Кстати, разовые скачки давления (от перевозбуждения, например) не так опасны как хроническое повышение АД в спокойном состоянии, которое может скрытно протекать годами, медленно разрушая наши жизненно важные органы — почки, сердце, головной мозг, т.д.
Как правильно лечить АГ? «Для лечения у нас есть годами проверенный арсенал немедикаментозных средств, — говорит Алексей Шевченко. — Это достаточное количество сна, адекватная физическая активность (не шопинг!), контроль веса, ограничение соли, которая притягивает воду (ее легко можно заменить на соевый соус или использовать специи); ограничение жиров, углеводов и алкоголя, отказ от курения. То есть оптимальный режим труда и отдыха, простой, но требующий определенных усилий и силы воли.
Кстати, абсолютно доказано положительное действие на АД аэробных нагрузок: 3−5 раз в неделю по 30−40 минут для пациентов с АД выше 120 на 70. А вот йога, как и акупунктура против гипертонии не «работают» — проверено во многих серьезных исследованиях.
И, безусловно, немедикаментозная терапия не может заменить собой медикаментозное лечение. Тренд современной терапии — соединение в одной таблетке двух или даже трех препаратов, в дозе, индивидуально подобранной врачом для каждого пациента. Такое «упрощение» не только не снижает эффективности лекарства, но и просто удобно, ведь принимать его пациенту придется всю жизнь. А если у пациента высокий риск инфаркта — в эту же таблетку с гипотензивными средствами можно добавить еще и статин, сегодня есть и такие комбинации, — комментирует Алексей Шевченко.
«Если, начав лечение, мы видим, что добиться нужного эффекта пока не получается, мы начинаем искать причину, — добавляет кардиолог. — Прежде всего, проверяем, насколько пациент комплаентен — то есть не нарушает ли он рекомендации и реально принимает назначенные препараты. Также выясняем, не принимает ли он дополнительно препараты, которые могут помешать действию гипотензивных лекарств. Как у него с алкоголем — доказано, что рюмка водки на ночь минимизирует действие гипотензивной терапии. Как и прием нестероидных противовоспалительных средств, нурофена от головной боли и так далее. Кроме того, начинаем пациента дообследовать по определенному алгоритму — потому что изменения в жизненно важных органах, которые уже произошли, также могут усугублять вторичную гипертонию».
Кардиологи настоятельно рекомендуют пациентам сразу обращаться за медицинской помощью, если они испытывают хотя бы один из следующих симптомов:
— сильная головная боль;
постоянное чувство усталости;
проблемы со зрением;
боль в грудной клетке;
затрудненное дыхание;
аритмия;
кровь в моче;
удар в груди, шее или ушах.
Это поможет не только снизить риск инсульта, инфаркта либо почечной недостаточности, но и реально спасти жизнь.
Источник: http://voicesevas.ru/news/44855-do-30-let-vse-boyatsya-pryschey-potom-raka-a-umirayut-ot-infarkta.html
Стресс во главе угла большинства болезней. А инфаркт и инсульт развиваются в таком порядке: стресс-повреждаются стенки кровеносных сосудов-повреждённые стенки сосудов лечатся самим организмом, но просвет сосудов из-за этого уменьшается-кровь к важным органам поступает уже недостаточно, повышается АД и развивается инфаркт или инсульт. А источник стрессов? Правильно, это капитализм, гонка за потреблением. Поэтому, чтобы избежать инфарктов и инсультов и др. болезней нужно избегать стрессов или закаляться. А источник стрессов мы с вами выяснили.
P.S. Источник рака это негативные эмоции порождаемые этой системой. Поэтому на капиталистическую власть злиться нельзя, можно только смеяться над ней.
Если говорить о медицине, нужно понимать прежде всего понимать то, что она работает против человека. Сегодняшнее здравоохранение поставлено нам американцами, как и министры, и задача стоит уменьшить население России. Советская медицина, которая считалась лучшей в свое время, эмигрировала вместе с врачами в Израиль и Германию, и теперь наши правители и все, у кого есть деньги едут туда, чтобы поправить свое здоровье. Заметьте все лекарственные препараты, которые используются в нашей стране, снимают симптомы, обезболивают, но не лечат. А еще они вредят. Диабет, который вышел на второе место по заболеваниям, у нас лекарственный, его создают врачи, гипертония тоже. Лекарства, которые действительно помогали, были спешно убраны из всех аптек,, появились аналоги, которые уже не помогают. Если раньше, половина эффективных лекарств производилась в самих аптеках, то теперь вы не найдете ни мази Вишневского, ни серной мази, ни кучи других препаратов, зато получите огромное количество гормональных средств, которые имеют жуткие последствия для организма. Аллергию у нас распространяют врачи, педиатры, отменяя грудное вскармливание и пропагандируя за деньги, конечно, молочные смеси, в состав которых входят искусственные витамины, которые вызывают рак, соевое молоко -ГМО, и куча других вредных для организма веществ. Мало кто знает, что прививки у нас детям начинают делать на третий день рождения, и первую, которую ставят так это прививку от туберкулеза. Ее не ставят ни в одной стране мира, потому что признано, что туберкулез социальная болезнь бедных, а у нас ставят, и как-то неудивительно, что туберкулезом начинают болеть дети до года. Детский организм не может переносить прививки в это время, он еще не сформировал средства собственной защиты, так что эти прививки нужно только для того, чтобы ослабить организм и вызвать кучу болезней. У нас теперь есть эпидемии кори, коклюша, туберкулеза, которые диагностируют, как пневмонию, и кучу других болезней -например, розиолла. Правда, круто? У нас теперь две эпидемии гриппа, первая -после прививки, в ноябре, вторая – в январе, феврале от настоящего гриппа, и смертность от гриппа у нас выросла в два раза -правда, странно? Итак, во всем. Будьте осторожны с медиками, они не хотят вам добра, и не хотят вас излечить, их задача подсадить вас на лекарства и хорошо на вас заработать. Все долгожители говорят одно и то же: мы никогда не обращались к врачам. Отсюда вывод, обратился, значит, долго ты уже не проживешь. Кстати, если заметили, лекарство от рака уже больше никто не ищет во всем мире. Не знаете почему? Потому что оно уже найдено, но невыгодно, поэтому если у вас обнаружат рак, то хорошо на вас заработают химиотерапией и другими дорогостоящими процедурами прежде, чем вы умрете. И еще в интернете вы найдете кучу разных медицинских сайтов, которые вам расскажут, что без врачей, вам даже насморк не вылечить, и если вы откроете свой, где дадите настоящие средства лечения, то вас закроют уже на следующий день. Заметили, что не стало альтернативной медицины, которая на самом деле лечит? Сам Рокфеллер основоположник сегодняшней медицины и фармацевтики отказался от своего врача в 50 лет и взял гомеопата.