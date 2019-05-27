«До 30 лет все боятся прыщей, потом — рака, а умирают от инфаркта»

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Смерть 9 мая знаменитого журналиста Сергея Доренко от разрыва грудной аорты, одной из главных причин которой считается хроническая артериальная гипертония — заболевание, которое по-прежнему мало кто, кроме самих врачей, принимает всерьез — вновь заставила заговорить о его коварстве и способах лечения, которых сегодня (вот парадокс!) уже предостаточно. А угроза не становится меньше.

И конечно совпадение (но важное), что именно в мае уже много лет по призыву ВОЗ отмечается международный День борьбы с гипертонией. Образовательные и профилактические акции проходят в разных городах. В Москве, например, до 31 мая включительно можно бесплатно пройти комплексную диагностику (измерить уровень артериального давления, рост и индекс массы тела, если повезет — сдать экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, снять электрокардиограмму), получить консультации врачей и послушать лекции — не только в поликлиниках и центрах здоровья, но и в парках, торговых центрах и центрах социального обслуживания.

До 24 мая измерить АД и получить консультацию специалистов можно даже в центрах госуслуг «Мои документы».

Почему мировую медицину так беспокоит именно артериальная гипертония?

— Всего девять факторов риска на 95% обусловливают преждевременную инвалидность и гибель человеческого организма. Это артериальная гипертония, курение, ожирение, сахарный диабет, низкая физическая активность, алкоголь, некоторые психосоциальные факторы, стрессы. И что самое интересное — их все можно избежать! — говорит кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Шевченко.

По словам профессора Шевченко, кардиология (в ведении которой находится и артериальная гипертония (АГ) — это сегодня самая депрессивная специальность в медицине, потому что «до 30 лет все боятся прыщей, потом — рака, а умирают главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)».

Это подтверждает и прогноз, опубликованный несколько месяцев назад в журнале «Ланцет» — одном из самых авторитетных медицинских изданий мира. Чтобы ответить на вопрос «от чего мы будем умирать в 2040 году?», были проанализирован огромный массив данных из 195 стран. Вывод аналитиков: в 2040 году ишемическая болезнь сердца по-прежнему останется ведущей причиной смерти в мире. Второе место займет мозговой инсульт. Уменьшится количество смертей по вине различных инфекций, и от онкологии — потому, что врачи в мире уже научились лечить рак.

«Другое дело, что когда вылечиваем рак — у пациента развивается сердечная недостаточность… Противоопухолевые препараты, как и облучение нередко становятся причиной развития кардиомиопатии. И вылеченные от онкологии пациенты приходят к нам, кардиологам», — комментирует Алексей Шевченко.

По статистике люди в мире чаще умирают от инфарктов, а не от инсультов, хотя, как выразился однажды один из ведущих американских кардиологов, профессор и директор института трансляционных исследований Эрик Тополь, в некоторых случаях инсульт бывает страшнее самой смерти… Однако, говорят врачи, иногда складывается впечатление, что наши люди не боятся не только инсультов — инфарктов, но и черта с дьяволом, очевидно надеясь на знаменитое русское «авось»…

Яркий пример тому — опубликованный в СМИ, немало нашумевший список самых продаваемых (а значит и покупаемых) препаратов в нашей стране. В топе оказались лекарства, что называется, от «головы» (обезболивающие) и широко разрекламированные средства «от живота». Ни одного гипотензивного препарата, регулирующего давление, кроме разве что бисопролола (старого доброго «Конкора») в топе нет.

«Нет препаратов, которые реально влияют на продолжительность жизни и предупреждают смерть, — недоумевает кардиолог. — При том, что распространенность гипертонии среди населения чрезвычайно высока, просто огромна!»

Например, по статистике 2017 года АД выше цифр 140/90 мм рт.ст. наблюдается у более чем 40 миллионов россиян — то есть не менее половины трудоспособного, работающего населения имеют артериальную гипертонию, а значит, и все риски преждевременной смерти.

Гипертония — очень парадоксальное заболевание. Чтобы ее диагностировать не нужны сложные высокотехнологические методы – достаточно взять аппарат и измерить свое АД. Однако подавляющее число пациентов, имея гипертонию, даже не знают, что она у них есть. Давление легко держать под контролем — гипотензивные лекарства стоят недорого и продаются буквально в каждой аптеке. Алгоритм лечения понятен и школьнику: принял ежедневную таблетку (прерывать прием назначенных препаратов нельзя — даже если с утра давление как у космонавта!) и дальше живешь спокойно — риски ушли.

Но огромное количество пациентов просто их не принимают, даже зная о диагнозе. Либо, не советуясь с врачом, принимают «не те» препараты — в результате чего лечение становится не эффективным.

По словам Алексея Шевченко, сегодня среди кардиологов нет никаких разногласий в оценке гипертонии как одного из самых опасных заболеваний, «тихого убийцы», число жертв которого продолжает расти. Можно лишь спорить о порогах начала лечения — при каких значениях АД нужно начинать принимать препараты и самое главное — как улучшить приверженность пациентов лечению. А то ведь все мы знаем, как это бывает: начал принимать — полегчало — бросил…

Кстати, в 2017 году в США были приняты новые критерии, по которым начинать лечение артериальной гипертонии обязательно уже при давлении 130 на 80 мм рт. ст. — это решение поддержало абсолютное большинство американских медицинских сообществ.

А как у нас? Пороговое для американцев 130/80 соответствует нашему нормальному или высоконормальному давлению. Российский (как и европейский) сигнал для начала лечения — давление 140/90. Есть ли смысл «опускать» его до 130/80? «Все очень просто, — объясняет наш собеседник, — если при давлении 130 я говорю пациенту „у вас высокое нормальное давление“ — он слышит только слово „нормальное“, и реагирует соответственно… Если же пациент слышит „у тебя гипертония, парень, ты допрыгался“ — только тогда начинаются серьезные отношения врача и пациента, и есть надежда, что он изменит отношение к своему здоровью, начнет лечиться». Вот такая вот психология…

Почему оно повышается? Вопрос из разряда вечных. По мнению врачей, гипертония полиэтилогчна. То есть это не отдельное заболевание, АГ — это синдром, у которого обычно есть целый букет причин. Она может быть наследственной, ее может провоцировать избыточное потребление натрия (поваренной соли), избыток воды в организме, отеки, или одновременно несколько факторов.

Кстати, разовые скачки давления (от перевозбуждения, например) не так опасны как хроническое повышение АД в спокойном состоянии, которое может скрытно протекать годами, медленно разрушая наши жизненно важные органы — почки, сердце, головной мозг, т.д.

Как правильно лечить АГ? «Для лечения у нас есть годами проверенный арсенал немедикаментозных средств, — говорит Алексей Шевченко. — Это достаточное количество сна, адекватная физическая активность (не шопинг!), контроль веса, ограничение соли, которая притягивает воду (ее легко можно заменить на соевый соус или использовать специи); ограничение жиров, углеводов и алкоголя, отказ от курения. То есть оптимальный режим труда и отдыха, простой, но требующий определенных усилий и силы воли.

Кстати, абсолютно доказано положительное действие на АД аэробных нагрузок: 3−5 раз в неделю по 30−40 минут для пациентов с АД выше 120 на 70. А вот йога, как и акупунктура против гипертонии не «работают» — проверено во многих серьезных исследованиях.

И, безусловно, немедикаментозная терапия не может заменить собой медикаментозное лечение. Тренд современной терапии — соединение в одной таблетке двух или даже трех препаратов, в дозе, индивидуально подобранной врачом для каждого пациента. Такое «упрощение» не только не снижает эффективности лекарства, но и просто удобно, ведь принимать его пациенту придется всю жизнь. А если у пациента высокий риск инфаркта — в эту же таблетку с гипотензивными средствами можно добавить еще и статин, сегодня есть и такие комбинации, — комментирует Алексей Шевченко.

«Если, начав лечение, мы видим, что добиться нужного эффекта пока не получается, мы начинаем искать причину, — добавляет кардиолог. — Прежде всего, проверяем, насколько пациент комплаентен — то есть не нарушает ли он рекомендации и реально принимает назначенные препараты. Также выясняем, не принимает ли он дополнительно препараты, которые могут помешать действию гипотензивных лекарств. Как у него с алкоголем — доказано, что рюмка водки на ночь минимизирует действие гипотензивной терапии. Как и прием нестероидных противовоспалительных средств, нурофена от головной боли и так далее. Кроме того, начинаем пациента дообследовать по определенному алгоритму — потому что изменения в жизненно важных органах, которые уже произошли, также могут усугублять вторичную гипертонию».

Кардиологи настоятельно рекомендуют пациентам сразу обращаться за медицинской помощью, если они испытывают хотя бы один из следующих симптомов:

— сильная головная боль;

постоянное чувство усталости;

проблемы со зрением;

боль в грудной клетке;

затрудненное дыхание;

аритмия;

кровь в моче;

удар в груди, шее или ушах.

Это поможет не только снизить риск инсульта, инфаркта либо почечной недостаточности, но и реально спасти жизнь.

Лика Сергеева

Источник: http://voicesevas.ru/news/44855-do-30-let-vse-boyatsya-pryschey-potom-raka-a-umirayut-ot-infarkta.html