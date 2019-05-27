На фото - Галиция 1920 года.

Я часто вижу и слышу ,как люди называют друг друга "быдлом". Особенно много этого в интернете. Поинтересовался происхождением слова, все очень неубедительно и с рогатым скотом связано. Есть ощущение полного непонимания этого слова. Может Вы поясните, что это такое?



Ответ:

Вы совершенно правильно и очевидно интуитивно написали определяющее словосочетание "что это", поскольку изначально быдло это не кто, а именно что. То есть, речь идет не совсем о людях.

Вот смотрите на такую ситуацию. В селе сгорел дом и погорельцы остались в том, в чем смогли выскочить из огня. В один момент они превратились из справных хозяев в нищих.

Как поступала сельская община? Все жители села сносили погорельцам все, чем могли помочь. Домашняя утварь, одежда, еда, инструмент, обувь какую-никакую. В общем все, что не то, что бы было не нужно, а то, чем можно с людьми убитыми горем поделиться. Вырастала большая "на первое время".

Если хозяин был справным, то он ставил временное жилье для своей семьи, в котором можно было бы схорониться или переждать время, пока он не возведет новые хоромы. То есть избыть это время. Такое жилье называлось ИЗБУШКОЙ, то есть местом, где избывали плохие времена. Место для этих избушек не выбирали и ставили где придется, как правило там, где наиболее безопасно было для этого временного сооружения - в лесу, среди деревьев. Там и легче было построить избушку, ведь до села еще нужно было как-то довезти строительный материал, а здесь все под рукой.

Разными путями попадали люди в избушки. Всякое бывает в жизни. Да только стремились они избыть там плохие времена и вернуться в родное село или город, в новые ХОРОМЫ - ТЕРЕМА. Последнее слово означает то же, что и гарем. Да, в старое время на Руси у состоятельных людей были гаремы, а жены в них именовались мамками. Это про них говорят - у семи мамок дитя без глаза.

Если дело касалось царских, боярских или княжеских теремов, то старшая жена именовалась соответственно царицей, боярыней или княгиней. Они не жили в тереме, а проживали в горницах, то есть на верхних этажах хором в горних местах. Цокольный и первый этажи для хозяйских нужд, да для дворни, а семья живет в горницах. Все, как и сейчас во многоэтажных домах, первые этажи которых отданы под соцкультбыт.

Иногда погорельцев и прочих несчастных было много и потому рядом с селами возникали ДЕРЕВНИ, то есть селения из избушек. Именно поэтому село всегда богатое, а деревня бедная.

Не всем удавалось выбраться из нищеты и правильно распорядиться тем, что собрало богатое село для члена своей общины. Иные и умирали там, наплодив новую нищету, да пропив с горя общинную помощь. А называлась эта помощь БЫДЛО, поскольку собирали ее с целью наладить быт: быт ладить - быдло.

Сейчас это секонд-хенд и помощь ООН.

Ясно, что отдавались не самые новые вещи, но дареному коню в зубы не смотрят (то есть возраст его не определяют). Вот и стали называть человека, который получил быдло, самого быдлом. Например, так поляки называли украинцев на Галичине, где еще в 40-х годах прошлого столетия, то есть с присоединением этой части к СССР, творилась ужасающая нищета. Здесь нужно понимать и следующее: ранее весь мир делился на поль и земь. Поль это город (Неаполь, Севастополь, Симферополь...), а земь это все, что вокруг города. Так вот поляки это просто ГОРОЖАНЕ, относившиеся свысока к быдлу. И Польша это страна городов. Современные поляки это полумифические половцы и знаменитые половецкие пляски это просто пляски горожан, которые отличаются от плясок неотесанной деревенщины. А деревенщина неотесанная это как раз избушка, в которой и ютятся несчастные люди.

Так, что в опере "Князь Игорь" показана чистая отсебятина, не имеющая ни малейшего отношения к реальным половцам и половецким ханам. А.П. Бородин оказался слишком доверчивым чудаком и принял подделку 19 века "Слово о полку Игореве" за древнерусскую летопись.

Источником для либретто, написанного самим автором при участии В. В. Стасова, послужил памятник, яко бы "древнерусской" литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.

Я сейчас не хочу углубляться в доказательства того, что это подделка, просто скажу, что писал эту фальсификацию человек малосведующий (а скорее всего малосведующие люди) по заказу Романовых, которые и фальсифицировали былину русского народа, встроив невероятную ложь в иудейскую Тору, то есть создав исТорию. Там ляп на ляпе. Помню, как я смеялся читая место, где тело князя везут на запряженных ИНОХОДЦАХ. Все эти великие историки и сам автор "Слова" никогда не видели лошадей и не бывали на конюшнях. Иначе, бы они знали, что иноходец не ходит в упряжке, поскольку его шаг не приспособлен к перевозке. Он и себя хомутом с оглоблями убьет и седоков в телеге на дорогу выкинет. Это исключительно верховой конь, который никогда бы тело князя не провез и ста метров - вывалил бы вместе с перевернутой телегой. "Слово о полку Игореве" писал неуч и НЕРУССКИЙ человек. Этот автор просто не понимает смысла применяемых им слов, не ведает их силы.

Это я к тому, что слова не так безобидны, как вы считаете. Они влияют на генный аппарат человека и горе вам, если вы назвали быдлом того, кто им не является. Очень скоро вы почувствуете силу этого слова, поскольку примененное не к месту, оно вернется к вам же. И вот тогда вы долго будете гадать, отчего у вас не клеятся дела и почему вам нужно срочно заняться своим бытом. Русь всегда считала слово серебром, а молчание золотом. Молчание это тоже высшая форма разговора. Вспомните себя, когда вы поругались с женой или с мужем. И вы еще продолжаете утверждать, что игра в молчанку это не разговор по душам? Запомните, что первое слово примирения возникает не просто так, а выстрадано обоими и если появится не к месту и не во время, то и примирения не будет.

Понимая это, я часто смотрю на говорливые США, Украину, Англию и знаю, почему их так пугает молчание России. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. А наговорили эти страны много лишнего, вот все и возвращается к ним. Страны ведь тоже организм под названием общество, а значит а государственном уровне работает все тот же генный аппарат. Иногда помолчать очень полезно. Для своего же блага.

Я призываю не разбрасываться словами, а начиная новый день правильно понимать слово ВСТАТЬ. Поднимаясь с ложа вы должны первым делом вспомнить, кто вы, чего хотите, какими делами займетесь и какие думы свои с помощью мыслей реализовывать будете, в какой профессии вы мастер. Вам многое может открыться во сне, вас может посетить озарение или свет в форме голограммы этого озарения, вам только нужно вспомнить и приступить к реализации своих возможностей, что бы не быть неотесанной деревенщиной.

Вы должны первым делом ВСПОМНИТЬ свою СТАТЬ и ВСТАТЬ в ее полной силе.

Кстати, могу дать совет русскоязычным людям, которые оказались на территории Украины и попали под действие закона о украинской мове (на самом деле молве). Встретьте его молчанием и просто не говорите с теми, кто вам его насаждает. Нигде и ни под каким предлогом не говорите. Вам достаточно и жестов. А обращения к вам на украинском оставьте без ответа - не понимаю, уши заложило, горло болит. Посмотрим, что будет, если половина Украины замолчит и перестанет реагировать на тех, кто привел к такому положению дел. Реакция будет убойная. Наказание молчанием очень сильная вещь.

Источник: https://www.proza.ru/2019/05/22/289