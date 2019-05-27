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5 жизненных мини-уроков

11:27. 27 мая 2019 Просмотров - 266 2 коммент. Опубликовал:
Как гласит восточная мудрость, если ученик готов, учитель появится. И если вы готовы, то можете извлечь урок из любой жизненной ситуации:

1. Если вы можете…

Если вы можете начать свой день без кофеина, если вы всегда можете быть жизнерадостным и не обращать внимание на боли и недомогания, если вы можете удержаться от жалоб и не утомлять людей своими проблемами, если вы можете есть одну и ту же пищу каждый день и быть благодарными за это, если вы можете понять любимого человека, когда у него не хватает на вас времени, если вы можете пропустить мимо ушей обвинения со стороны любимого человека, когда все идет не так не по вашей вине, если вы можете спокойно воспринимать критику, если вы можете относиться к своему бедному другу так же, как и к богатому, если вы можете обойтись без лжи и обмана, если вы можете бороться со стрессом без лекарств, если вы можете расслабиться без выпивки, если вы можете заснуть без таблеток, если вы можете искренне сказать, что у вас нет предубеждений против цвета кожи, религиозных убеждений, сексуальной ориентации или политики, — значит вы достигли уровня развития своей собаки…

2. Сила мелочей

Гипотетическая ситуация: что будет, если бросить лягушку в кастрюлю с горячей водой? Она тут же выскочит. А что, если ту же самую лягушку положить в кастрюлю с холодной водой, поставить на плиту и постепенно нагревать?

Лягушка расслабится. Она, конечно, заметит, что становится теплее, но подумает: «Немножко лишнего тепла не повредит». А закончится всё тем, что она сварится.

Многое в жизни накапливается постепенно. Особенно долги, лишний вес и плохое здоровье. Нельзя недооценивать мелочи.

3. Искусство принимать подарки

Чтобы увеличить приток изобилия в свою жизнь, очень важно научиться принимать. Мы получаем столько же, сколько отдаем, следовательно, и отдавать должны столько же, сколько получаем. Этот важный момент многие упускают из виду. Между тем научиться принимать не так легко, как кажется. Тщательно проанализируйте свою реакцию на комплименты. Умейте их принимать, поскольку с их помощью окружающие реализуют свой шанс что-то отдать.

Умение легко принимать все, что вам дается, поможет вам притягивать к себе изобилие. Не отказывайтесь, когда вам предлагают что-то хорошее. Если вам преподносят подарок, примите его и просто поблагодарите. Если в ресторане кто-то другой хочет оплатить счет, не спорьте. Скажите «спасибо» и позвольте человеку совершить этот жест «отдавания».

Избавьтесь от заблуждений по поводу подарков. Забудьте о том, что они делают вас уязвимыми или обязанными. Если вам дарят то, что вам не нравится или не нужно, отдайте подарок тому, кого он больше обрадует. В этом случае выигрывают все. Отказываясь от подарка, вы блокируете поток изобилия не только в своей жизни, но и в жизни дарителя. Когда вы сами делаете подарок, разве вам не хочется, чтобы его приняли?

4. Источник мастерства

Один фотограф пришел к даме на ужин. Она, посмотрев его фотографии, воскликнула:
– Какие у вас замечательные фотографии! Наверное, у вас очень хороший фотоаппарат?

Фотограф промолчал. Но, уходя, сказал:
– Спасибо, ужин был очень вкусным. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли.

5. Когда-нибудь ты поймешь…

Когда-нибудь ты поймешь, что бывают люди, которые никогда не предают, но для этого придётся пройти через очень много предательств.

Когда-нибудь ты поймешь, что внешний блеск – ничто по сравнению с внутренней красотой. Потому что все, что снаружи – это до первого дождя. То, что внутри – горит всегда. Пусть даже оно угасло до еле-видных угольков. Но, достаточно сложить губы трубочкой и ласково подуть – огонь постепенно разгорится и согреет тебя.

Когда-нибудь ты поймешь, что многие формулы и афоризмы, которых ты нахватался в окружающем мире – пустые, пусть и красивые, наборы слов – не более того. Важны лишь те истины, до которых ты сам дошел.

Когда-нибудь ты поймешь, что доброта, нежность, ласка и забота – это проявление внутренней силы, а не слабости.

Источник: http://2planeta.ru/news/5_zhiznennykh_mini_urokov/2019-05-27-76061

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