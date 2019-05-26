Военная приемка. УБИМ. Универсальный боец инженерных войск
Машина, которая умеет все. Копать землю. Разрушать скалы. Спасать танки. Перевозить людей. Разбирать завалы. И разминировать. Транспорт на все случаи жизни. Его имя #УБИМ. Универсальная бронированная инженерная машина. В этот раз программа #ВоеннаяПриемка окажется на закрытом полигоне. Здесь для новой инженерной машины подготовлены жесткие #испытания. Земля, лес, огонь и гранитные скалы. Сможет ли УБИМ преодолеть все препятствия – вы узнаете в новом выпуске программы.
Подробности на https://tvzvezda.ru
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