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Военная приемка. УБИМ. Универсальный боец инженерных войск

11:38. 26 мая 2019 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал:

Машина, которая умеет все. Копать землю. Разрушать скалы. Спасать танки. Перевозить людей. Разбирать завалы. И разминировать. Транспорт на все случаи жизни. Его имя #УБИМ. Универсальная бронированная инженерная машина. В этот раз программа #ВоеннаяПриемка окажется на закрытом полигоне. Здесь для новой инженерной машины подготовлены жесткие #испытания. Земля, лес, огонь и гранитные скалы. Сможет ли УБИМ преодолеть все препятствия – вы узнаете в новом выпуске программы.


Подробности на https://tvzvezda.ru

#Премьера #ОПК #Армия #Звезда

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JXeceX3pwSs

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