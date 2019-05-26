В «зоне смерти» у вершины Эвереста образовалась пробка, десятки человек погибли (ФОТО)

Правительство Непала подвергается большой критике из-за беспрецедентно большого количества разрешений на восхождение на Эверест, вследствие чего на горе в очередях умерли уже как минимум 10 человек, многие люди считаются пропавшими без вести, но можно не сомневаться, что они также погибли.

На самой высокой точке планеты, горе Эверест, образовалась огромная очередь из альпинистов-любителей. Из-за хорошей погоды на пик хлынули сразу две многолюдные туристические экспедиции и теперь в пробке стоят около 200 желающих взойти на вершину.

Очередь на Джомолунгму (тибетское «богиня мать Земли») образовалась по следующей причине: период, когда на гору можно подняться, достаточно короткий — это всего лишь несколько дней в конце апреля — начале мая. Облаков над Гималайской грядой в этом сезоне нет несколько дней, поэтому многие альпинисты хотят покорить гору именно в этот временной отрезок.

Сейчас скалолазы стоят в так называемой «зоне смерти» на высоте более восьми тысяч метров, где воздух очень сильно разрежен. Люди вынуждены стоять в условиях нехватки кислорода, дожидаясь своей очереди взойти на вершину горы, что приводит к тяжёлым последствиям для организма.

Сообщается, что 44-летний гражданин Великобритании Робин Хейнс Фишер стал уже 10 человеком, который за последние 9 дней погиб на вершине самой высокой горы мира.

Он находился в «зоне смерти», где критически низок уровень кислорода, — мужчина скончался через 45 минут после того, как покорил вершину, он умер когда начал спуск с горы.

Всего за несколько дней до своей гибели Хейнс жаловался в соцсетях и рассказывал, что изменил свои планы, чтобы не попасть в «смертельные очереди».

«На единственном маршруте к вершине, задержки, вызванные многолюдностью, могут стать фатальными, поэтому я надеюсь, что, решив пойти 25-го мая, я окажусь в окружении меньшего числа людей», — писал британский турист.

Проводники пытались помочь ему после того, как он упал в 150 метрах от вершины во время спуска, — сообщил член экспедиции Мурари Шарма. Но несмотря на все попытки разбудить Фишера, тот так и не приходил в сознание. Гиды связались с базовым лагерем через 45 минут после того, как мужчина совершил финальное восхождение на Эверест, и подтвердили его смерть.

Отметим, что за этот короткий сезон на Эвересте уже официально подтверждена смерть 10 альпинистов. 20 мая вершина унесла жизни четырех туристов из Индии, альпиниста из Непала, австрийца, граждан США, Британии и Ирландии. Позже должны объявить и список пропавших без вести, которые несомненно также будут официально признаны погибшими.

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