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Россия куёт свой киберщит. Представлен суперкомпьютер и ОС

21:07. 26 мая 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

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Эта неделя запомнилась дерзкой атакой американцев на китайскую компанию Huawei и в связи с этим возник вопрос о том насколько Россия защищена от подобных недружественных акций? Что будет если завтра и нам закроют доступ к западным операционным системам и где наши долгожданные аналоги? Так совпало, что именно на этой неделе у нас появились появилось кое-что интересное.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №345 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/fF7aFhE37Kk

Мы в соцсетях:
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fF7aFhE37Kk

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