Правда – это все, что у нас осталось
21:49. 26 мая 2019 Просмотров - 185 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Письмо Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы.
Я лишен любой возможности подготовиться к собственной защите. Нет ноутбука. Нет интернета. Нет библиотеки. Впрочем, даже если доступ появится, это произойдет лишь на полчаса, раз в неделю. Два посещения в месяц, а для того, чтобы согласовать телефонный разговор и провести проверку, потребуются недели. Все звонки, кроме звонков адвоката, записываются и не могут продолжаться больше 10 минут. Они должны уместиться в разовый 30-минутный интервал, за который каждый день соревнуются заключенные. А выгода? Всего несколько фунтов в неделю и до тебя никто не дозвонится.
Сверхдержава, которая 9 лет готовилась к этому, мобилизовав сотни людей, потратив миллионы… Я беззащитен, и я рассчитываю на вас и на всех добрых людей. Только они могут помочь мне спастись.
Я не сломлен, хотя и в буквальном смысле окружен убийцами. Но время, когда я мог читать, говорить и защищать себя, свои идеалы и своих единомышленников, прошло — до тех пор, пока я снова не окажусь на свободе. Моё место отныне должно быть занято вами.
Правительство США, точнее, те убогие элементы в нем, которые ненавидят правду, свободу и справедливость, хотят обманом добиться моей экстрадиции и смерти, вместо того чтобы позволить обществу узнать правду, за которую я получил высшую награду в журналистике и семь раз номинировался на Нобелевскую премию мира.
Правда — это все, что у нас осталось.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5020283.html
Хм, а я про него уже забыл…
Ну либералы бухтите р свободе слова, о свободном и независимом инете. Рассказывайте как свободно живётся без “кровавой гебни”, там на западе!