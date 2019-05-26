Нужна ли русскому человеку традиция? Станислав Жаров и Григорий Решетников. Часть 2

Зачем нужна традиция.



Авторы-сказители – Станислав Жаров и Григорий Решетников

Часть 1- https://youtu.be/pZxd5tBGueY



Вы никогда не задумывались, почему именно славяне утратили традицию? Ведь у прочих народов многовековая преемственность продолжается по сей день. У многих даже письменность сохранилась в неизменном виде. Мы же свою почему-то забыли или позволили отобрать. А теперь печалимся, негодуем, назначаем виновных, пытаемся отыскать и возродить хоть что-то, используя предположения историков или с энтузиазмом бросаясь к тем, кто заявляет, будто является носителем некой древней славянской (родовой, семейной, тайной или какой-то ещё) традиции. Но можно ли построить дом из пепла сгоревшего здания? Нет. Поэтому неудивительно, что активное движение за восстановление славянской культуры, длящееся уже лет 20 – 25, не принесло почти никаких практических результатов. Нет ни многолюдных славянских общин, ни институтов жречества, воинства, торгового и ремесленного мастерства. И, самое главное, не происходит изменение сознания. Люди остаются теми же. И вывод тут напрашивается только один: вернуть то, что безвозвратно ушло, нельзя…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f1pvH668JJQ