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Когда рухнет доллар

21:44. 26 мая 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Наивные любители Америки, свято поверившие Фукуяме, что после холодной войны история кончилась, настаивают на том, что доллар никогда не рухнет. Хотя опыт говорит о том, что даже тысячелетняя власть византийского (ромейского) золотого солида (крестоносцы называли монету безант) все же завершилась вместе в падением Константинополя. 

Wall Street Journal перечисляет признаки начавшегося заката американской валюты: дефицит бюджета США, безудержные санкции даже против союзников, а также гигантские штрафы, накладываемые за их нарушение (в Европе хорошо помнят 8,9 млрд долларов, которые выплатил французский банк BNP Paribas в 2014 году за нарушение экономических санкций, введенных Соединенными Штатами против Ирана) заставляют страны все чаще отказываться от доллара и переходить на расчеты в собственных валютах. 

Газета вспоминает историю падения британской валюты: «Британский фунт стерлингов пребывал в легком постколониальном «ступоре» до начала 1970-х годов, когда на него все еще приходилось чуть менее трети мировых суверенных резервов. К концу этого бурного десятилетия его доля составляла менее одной двадцатой». Причины, как видим, бывают разные, но конец примерно одинаков. 

Я уже писал, что не являюсь сторонником резкого отказа от доллара — по-видимому, такой исход привел бы к глобальным потрясениям вплоть до локальных (надеюсь) войн. Да он и не будет резким — дело это постепенное, с ускорениями и, наоборот, замедлениями самого процесса. К тому же, глобальные финансисты явно не собираются отказываться вообще от резервной валюты, они лишь пытаются заменить ее на другую, более надежную. Похоже, на юань. Что автоматически превратит в гегемона Китай, а я пока не уверен, что мир «по-китайски» лучше Pax Americana.

Как бы то ни было, к закату своей империи в США уже начали морально готовиться. Бюджетное управление Конгресса предполагает двузначное процентное снижение стоимости доллара в течение нескольких следующих лет. «По привычке доллар используется по-прежнему широко, причем, везде. Тем не менее, появление по-настоящему многополярного мира означает, что наступающий рыночный цикл, вероятно, будет иным. Вполне возможно, что американский доллар, в конечном счете, будет сброшен с пьедестала», — пишет авторитетное американское экономическое издание. 

Что последует за этой финансовой революцией, предположить пока трудно. Но после каждой революции всегда случается неразбериха — это, можно сказать, закон. В этой неразберихе кто-то становится победителем и берет всю полноту власти, а кого-то отправляют на гильотину или ставят к стенке. 

К стенке Россия точно не собирается. Судя по интенсивности приготовлений, мы в очередной раз намерены войти в число победителей.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/44849-kogda-ruhnet-dollar.html

Метки: новости / аналитика

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