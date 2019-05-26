День Победы и «Окно Овертона»

Каждый год под 9 Мая какой-нибудь «деятель» обязательно скажет что-нибудь плохое в адрес Победы. Еще парочка — в промежутке от первого майского победного дня до другого обольет грязью Верховного главнокомандующего И. В. Сталина, воскорбит о «невинно убиенных» немецких солдатах. Эти волны, словно пена после прибоя, накатываются на Победу раз за разом и с определенной системой.

Эта система называется «Окно Овертона». Это технология, позволяющая шаг за шагом изменить отношение людей к чему-то важному, фундаментальному. Заставить их отказаться от чего-то, или, наоборот, посчитать приемлемым то, что вчера было за рамками морали и нравственности. При этом атакуемое общество не понимает, что происходит, и не видит всей технологичности того, что с ним делают.

Давайте вспомним, что такое «Окно Овертона», и сравним это с теми атаками, которым подвергается День Победы. Еще раз — разбираемая нами технология позволяет полностью изменить отношение миллионов людей к фундаментальным вещам бытия. Еще несколько десятилетий назад гомосексуализм был повсеместно на Западе не только уголовно наказуемым деянием, но и общественно порицаемым явлением. Сегодня это стало нормой в западном обществе, и тех, кто с этой нормой не согласен, всячески притесняют и прессуют. Такая эволюция общественного отношения произошла именно благодаря использованию технологии «Окно Овертона». Вспомним этапы, шаги, по которым движется то самое пресловутое «окно».

Шаг 1 — «Немыслимо»

Народ заплатил за победу над агрессором десятками миллионов жизней, гордость от разгрома гитлеровской Германии и ее союзников стала частью национального менталитета народа. Каждый ощущает себя потомком победителя. Как в этой ситуации призвать к отказу от Дня Победы? — Немыслимо.

Но вот начинается ряд публикаций, вал которых нарастает. Они рассказывают о преступных ошибках командования, о якобы существовавшем планировании агрессивной войны со стороны Советского Союза, о миллионах попавших в плен. О конкретных человеческих трагедиях. Создается общий фон, на котором масса отрицательных эмоций, смерть, кровь, разрушения и масса искалеченных судеб. Вроде как и нечему радоваться. Но об отказе от празднования ещё никто не говорит. Просто начинается рефрен, который чуть позже оформляется в известное либеральное утверждение — «трупами завалили». Мол, победа — не такая уж и победа, если за нее заплачено такой ценой.

Этот этап мы начали переживать с начала перестройки примерно по середину 90-х годов.

Второй шаг — «Радикально». Почему бы и нет?

На этом этапе к подготовленному общественному мнению начинают подбрасывать идею. А почему бы и не отказаться от празднования 9 Мая и полностью посвятить этот день скорби о погибших? Это, конечно, радикально, но в этом что-то есть. Этот этап обработки общественного сознания начался в конце 90-х — начале 2000-х годов. Все чаще и чаще зазвучали все увеличивающиеся и растущие цифры потерь нашего народа и Красной армии в Великой Отечественной войне. Между прочим, увеличение «официальной» цифры потерь с 20 до 27 миллионов нужно отнести сюда же — к технологии «Окно Овертона». Стоит отметить, что это «увеличение» цифры наших потерь сразу почти на 30% не было вызвано никакими углубленными исследованиями и произошло во времена перестройки. В это же время стали популярны книги всевозможных «исследователей», которые вслед за Геббельсом из кожи лезли вон, чтобы показать превентивный характер гитлеровского нападения. Мол, фюрер лишь защищался. Такими нехитрыми манипуляциями потомка победителей подталкивали к нехитрой мысли: СССР сам виноват в том, что на него напали, потерял при этом уйму людей. Почему бы в такой ситуации не поменять тональность праздника, а то и вовсе от него отказаться.

Третий этап — «Приемлемо». Так и надо

Этот этап начинается сразу за предыдущим. Свободный человек сам должен решать, что ему праздновать, а что нет. Нет никакой Великой Победы, есть миллионы жертв и огромные разрушения. Каждый взрослый человек волен выработать свое отношение к произошедшему. В рамках этого шага технологии «Окно Овертона» людям хотят внушить необязательность празднования Дня Победы. А ведь этот день в первую очередь является Днем памяти, которая густо замешана на гордости. Отделить одно от другого невозможно. Гордиться подвигами предков, да просто гордиться своими предками — это нормальное состояние любого человека. Ну, а тех, кто не помнит своих родных, на Руси традиционно называли «Иванами, не помнящими родства». Пропагандисты технологии «Окно Овертона» вместо всего этого предложили нам отказаться от памяти, гордости, что означает отказ от своих предков.

Чтобы было понятнее: каждый из нас ездит на могилы своих предков — это важная составляющая любой личности. Если вы объясните человеку, что ему вовсе не обязательно ездить на отцовские могилы, то бурьяном зарастут не только они. В первую очередь духовными сорняками зарастет душа этого человека. Есть вещи, которые очень трудно рационально объяснить. Их надо просто знать, чувствовать и делать. Технология «Окно Овертона» препарирует эти вещи в отношении Дня Победы, тем самым разрушая их.

Четвертый шаг — «Разумно». В хорошем смысле

На этом этапе обработки общественного мнения подключаются медийные персоны. Известный музыкант, известный актер. Юморист, который как бы невзначай «пошутит» про генерала Карбышева, что ещё недавно было просто немыслимо. И это не единственное свидетельство того, что сейчас наше общество живет именно в этом четвертом, предпоследнем этапе технологии «Окно Овертона». Отказ от Победы? Это весело, креативно и даже модно!

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близких здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего», — сказал известный актер Максим Виторган.

Все. Приехали. Вернее — почти приехали. До торжества технологии «Окно Овертона» остался один шаг.

Шаг пятый — «Стандартно». Норма

Осталось закрепить эту новую «норму». Новый стандарт поведения, ещё совсем недавно немыслимый. Любой современный, воспитанный, начитанный человек не может праздновать войну, разрушения и гибель людей. Лучше в этот день сделать что-нибудь другое…

И первые шаги этого последнего этапа технологии «Окно Овертона» уже слышны.

«Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она все-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта» , — сказала актриса Чулпан Хаматова.

Миру — мир. Долой войну. Пусть все примирятся. И уже потерялся смысл, уже забыли, кто на кого напал и кто убил десятки миллионов людей, а кто боролся, чтобы не быть убитым. А иногда умирал, чтобы спасти миллионы других.

Люди, будьте бдительны!

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104094