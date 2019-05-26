Что США закупает в России? Развенчиваем миф о том, что наши товары никому не нужны
12:27. 26 мая 2019 Просмотров - 358 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
Этот афоризм, согласно которому Россия является "американской бензоколонкой", нараспев любят повторять не только творцы западной пропаганды, но и многие из наших "граждан", пытающихся пнуть свою Родину посильнее при каждом возможном случае. На самом же деле, нефтепродукты – всего лишь часть импорта, при чём, вовсе не самая большая. Кроме того, вопреки расхожему мнению, Америка закупает у нас намного больше товаров, чем мы у неё.
Давайте посмотрим вот на этот график, опубликованный, кстати, именно в американских СМИ (к сожалению, более свежих данных нет, но и этого достаточно для общего понимания):
Смотрите, какая незадача – получается, что США закупает у России продукции в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем мы у них. Неожиданно, да?
Ну, а теперь обратимся к структуре импорта. Что они закупают у нас помимо нефтепродуктов:
Давайте посмотрим вот на этот график, опубликованный, кстати, именно в американских СМИ (к сожалению, более свежих данных нет, но и этого достаточно для общего понимания):
Смотрите, какая незадача – получается, что США закупает у России продукции в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем мы у них. Неожиданно, да?
Ну, а теперь обратимся к структуре импорта. Что они закупают у нас помимо нефтепродуктов:
- Минеральные удобрения. Дело в том, что США – чуть ли не единственная "цивилизованная" страна в мире, где в производстве продуктов питания открыто разрешены ГМО, большое количество Е-добавок и на законодательном уровне – высокое содержание химии в пищевой продукции. Горлопаны с пеной у рта обычно начинают рассказывать про полезные и качественные американские продукты, но это ложь. Употреблять в пищу (по нашим меркам) можно лишь то, что носит лейбл "органик".
- Алюминий, сплавы и изделия из него. "Ага!", – сейчас воскликнут некоторые, "значит, всё-таки, сырьё!". И будут совершенно не правы. Производство алюминия и сплавов на его основе – процесс сложный и высокотехнологичный. Для его производства необходимы огромные предприятия и энергоресурсы. Ни того, ни другого американцы просто не могут себе позволить.
- Двигатели и силовые установки. Айфончики делать умеют, а мощные производственные агрегаты – нет. Сюрприз, да? Например, американские ракеты летают именно на российских двигателях. Стыдливо замазывают надписи на русском и используют, не рассказывая об этом в своих СМИ. И где же хвалёные "высокие технологии"?
- Части авиатехники. А вы не знали, что самолеты Boeing комплектуются российскими запчастями производства предприятий «ВСМПО-Ависма» , НПК «Иркут», «Гидромаш» и других? Да, штатовцы не любят про это распространяться. Вы в курсе, какой самый крупный серийный авиалайнер в мире? Айрбус А380. Аэродинамические исследования и весовую оптимизацию конструкции фюзеляжа рассчитывали наши учёные по заказу этой французской компании. Глава компании Боинг и вовсе открыто завил: «Немного России есть в каждом производимом нами самолёте».
- Бесшовные стальные трубы.
- Шины. Вот уж точно новость для многих. Так знайте, что и европейские государства, и США (а всего 119 стран) закупают покрышки нашего производства на сумму почти в 1,5 миллиарда долларов.
- Лазеры и спецоптика. Имеются в виду вовсе не бинокли и телескопы, которые традиционно покупали в России иностранные туристы, а именно высокотехнологичные точные приборы.
- Части для железнодорожной техники.
- Электронные лампы и трубки. Те самые, которые используются в изготовлении военной техники.
- Из готовых продуктов питание – консервация из рыбы, ракообразных и моллюсков, кроме того. конечно же, алкоголь.
- Искусственно выращенные драгоценные камни, которые используются в производстве точных изделий (например, часов и лазеров).
- Даже с нефтью не так всё просто. Собственно сырьё (сырая нефть) составляет не большую долю. Основная часть импорта – именно готовая продукция наших нефтеперерабатывающих предприятий.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8826529.html
США не закупают, а вывозят продукцию с территории России с приватизированных ими предприятий. Так будет точнее.
Абсолютно не важно у кого сколько технологий и кто победит.
Главный товар – это люди. Если люди не понимают и ищут изъян – это главный удар изнутри.
Россия защищена, весь бизнес работает на Россию.
Дальше все дело в самих людях. Работать и требовать от нанимателя зарплату.
На сегодняшний день для этого государство сделало все.
Можно с уверенностью сказать – мы выкрутились из “горбачевского” предательства.
У тебя с твоей крышы уже снесло весь шифер, рабовладелец Хренов! Из горбачёвского предательства выкрутились, осталось выкрутиться из путинского!
Давно хотел спросить, Харон – это тот самый, который греческих трупаков на лодке туда-сюда возит?
Вот и приходится констатировать, что каждые 50 лет мы только и делаем что выкручиваемся,а жить то русскому человеку и некогда
Что за копейки продают ниже себестоимости, то и закупают. Потом доллар сделают 120 руб и бюджет наполнен.