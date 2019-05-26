Что США закупает в России? Развенчиваем миф о том, что наши товары никому не нужны



Минеральные удобрения. Дело в том, что США – чуть ли не единственная "цивилизованная" страна в мире, где в производстве продуктов питания открыто разрешены ГМО, большое количество Е-добавок и на законодательном уровне – высокое содержание химии в пищевой продукции. Горлопаны с пеной у рта обычно начинают рассказывать про полезные и качественные американские продукты, но это ложь. Употреблять в пищу (по нашим меркам) можно лишь то, что носит лейбл "органик".



Алюминий, сплавы и изделия из него. "Ага!", – сейчас воскликнут некоторые, "значит, всё-таки, сырьё!". И будут совершенно не правы. Производство алюминия и сплавов на его основе – процесс сложный и высокотехнологичный. Для его производства необходимы огромные предприятия и энергоресурсы. Ни того, ни другого американцы просто не могут себе позволить.



Двигатели и силовые установки. Айфончики делать умеют, а мощные производственные агрегаты – нет. Сюрприз, да? Например, американские ракеты летают именно на российских двигателях. Стыдливо замазывают надписи на русском и используют, не рассказывая об этом в своих СМИ. И где же хвалёные "высокие технологии"?





Части авиатехники. А вы не знали, что самолеты Boeing комплектуются российскими запчастями производства предприятий «ВСМПО-Ависма» , НПК «Иркут», «Гидромаш» и других? Да, штатовцы не любят про это распространяться. Вы в курсе, какой самый крупный серийный авиалайнер в мире? Айрбус А380. Аэродинамические исследования и весовую оптимизацию конструкции фюзеляжа рассчитывали наши учёные по заказу этой французской компании. Глава компании Боинг и вовсе открыто завил: «Немного России есть в каждом производимом нами самолёте».



Бесшовные стальные трубы.



Шины. Вот уж точно новость для многих. Так знайте, что и европейские государства, и США (а всего 119 стран) закупают покрышки нашего производства на сумму почти в 1,5 миллиарда долларов.



Лазеры и спецоптика. Имеются в виду вовсе не бинокли и телескопы, которые традиционно покупали в России иностранные туристы, а именно высокотехнологичные точные приборы.



Части для железнодорожной техники.



Электронные лампы и трубки. Те самые, которые используются в изготовлении военной техники.



Из готовых продуктов питание – консервация из рыбы, ракообразных и моллюсков, кроме того. конечно же, алкоголь.



Искусственно выращенные драгоценные камни, которые используются в производстве точных изделий (например, часов и лазеров).



Даже с нефтью не так всё просто. Собственно сырьё (сырая нефть) составляет не большую долю. Основная часть импорта – именно готовая продукция наших нефтеперерабатывающих предприятий.



Этот афоризм, согласно которому Россия является "американской бензоколонкой", нараспев любят повторять не только творцы западной пропаганды, но и многие из наших "граждан", пытающихся пнуть свою Родину посильнее при каждом возможном случае. На самом же деле, нефтепродукты – всего лишь часть импорта, при чём, вовсе не самая большая. Кроме того, вопреки расхожему мнению, Америка закупает у нас намного больше товаров, чем мы у неё.Давайте посмотрим вот на этот график, опубликованный, кстати, именно в американских СМИ (к сожалению, более свежих данных нет, но и этого достаточно для общего понимания):Смотрите, какая незадача – получается, что США закупает у России продукции в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем мы у них. Неожиданно, да?Ну, а теперь обратимся к структуре импорта. Что они закупают у нас помимо нефтепродуктов:На самом деле даже устал писать, общий список вывозимой в США продукции насчитывает десятки строк. И вы ещё будете продолжать слушать байки про умирающее российское производство и "разорванную в клочья" экономику?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8826529.html