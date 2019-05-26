1981-1991. Когда Байконур был Ленинском

Аптека № 18Гастроном № 6Гастроном № 7 «Юбилейный»Гастроном № 7 «Юбилейный»Гастроном № 19 («Бастилия»)Гастроном № 84Магазин № 21Магазин № 113Магазин «Алма» и почтовое отделение № 5Магазин «До Ре Ми»Магазин «Малыш»Магазин «Новосёл»Магазин «Новосёл»Магазин «Новосёл»Магазин «Сделай сам»Магазин «Сластёна»Магазин «Электротовары»Мебельный магазинМини-рынок у гастронома № 6Детская поликлиника достраиваетсяДетская поликлиникаЗал ожидания на вокзале жд станции ТюратамСредняя школа № 187Средняя школа № 18Городской узел связи5 МКР дом 26 МКР. 19-й дом начинают строить6 МКР. 19-й дом построен6 МКР6А МКР – 806А МКР7 МКР строится9 дом в 6 мкрВид от 6 МКР-19 на 7 МКРВид с 7 МКР на 6 и 6А МКРМежду 5 и 6 МКРМежду 6 и 6А МКРАрбат строится, 1988Арбат строится, 1988Перекрёсток Сов.Армии и К.МарксаУл. 50-летия Советской Армии, здание УВДУл. 50-летия Советской АрмииУл. 50-летия Советской АрмииУл. 50-летия Советской АрмииУл. КосмонавтовВид с ТЭЦ на гаражиВид с ТЭЦ на паркВид с ТЭЦ на паркВид с ТЭЦ на ул. МираЗаводской переулокСамолёт Ли-2 № 03 около Дворца ПионеровСтела Ленинск и КППСтела Ленинск и КППУ выезда из города

Источник: https://humus.livejournal.com/6645030.html