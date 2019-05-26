Главная » История, Творчество

1981-1991. Когда Байконур был Ленинском

06:27. 26 мая 2019 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:



Аптека № 18


Гастроном № 6


Гастроном № 7 «Юбилейный»


Гастроном № 7 «Юбилейный»


Гастроном № 19 («Бастилия»)


Гастроном № 84


Магазин № 21


Магазин № 113


Магазин «Алма» и почтовое отделение № 5


Магазин «До Ре Ми»


Магазин «Малыш»


Магазин «Новосёл»


Магазин «Новосёл»


Магазин «Новосёл»


Магазин «Сделай сам»


Магазин «Сластёна»


Магазин «Электротовары»


Мебельный магазин


Мини-рынок у гастронома № 6


Детская поликлиника достраивается


Детская поликлиника


Зал ожидания на вокзале жд станции Тюратам


Средняя школа № 187


Средняя школа № 18


Городской узел связи


5 МКР дом 2


6 МКР. 19-й дом начинают строить


6 МКР. 19-й дом построен


6 МКР


6А МКР – 80


6А МКР


7 МКР строится


9 дом в 6 мкр


Вид от 6 МКР-19 на 7 МКР


Вид с 7 МКР на 6 и 6А МКР


Между 5 и 6 МКР


Между 6 и 6А МКР


Арбат строится, 1988


Арбат строится, 1988


Перекрёсток Сов.Армии и К.Маркса


Ул. 50-летия Советской Армии, здание УВД


Ул. 50-летия Советской Армии


Ул. 50-летия Советской Армии


Ул. 50-летия Советской Армии


Ул. Космонавтов


Вид с ТЭЦ на гаражи


Вид с ТЭЦ на парк


Вид с ТЭЦ на парк


Вид с ТЭЦ на ул. Мира


Заводской переулок


Самолёт Ли-2 № 03 около Дворца Пионеров


Стела Ленинск и КПП


Стела Ленинск и КПП


У выезда из города

источник

Источник: https://humus.livejournal.com/6645030.html

Метки: история, Россия, средняя азия, туркестан, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разгром советских лунных ракет-3
...теперь к тем годам, когда состоялась наша встреча с Горбачевым... монтажно-испытательного корпуса на Байконуре были уничтожены хранившиеся там две ... Социалистического Труда; Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий; Председатель Государственной...
Космический вред
... космической гавани Договор об аренде Байконура был заключен в 1994 году. До... автомашин». В 1993 году администрация Ленинска (так назывался город при космодроме... случилось еще в 2015 году, когда окончательно прояснились перспективы Восточного. Протестные...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
..., оставшегося на территории Казахстана Байконура во всех аспектах космических программ...четырёхполосной дорогой I категории от Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка, которую ...по 15 апреля 2014 года, когда был завершён последний участок информационной магистрали...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
... году. Не будучи поклонником ленинских политических идей, не говоря ... только грязные лужи на байконуре и очереди за колбасой,... не воспринимали, это были те времена когда говорили это пошлятина, ...по борьбе с псевдонаукой. Когда я был студентом, произошла одна ...
Космические военные технологии СССР
... экипажа. В 1981 г. на Байконуре были отработаны операции по посадке и... Центра управления полетом ОПС «Алмаз», когда станция будет находиться на требуемом... отечественной атомной бомбы, лауреат Сталинской, Ленинской, двух Государственных премий и он...
Разгром советских лунных ракет-2
... «ЦСКБ - Прогресс»:«Когда сказали, что всё, это был шок. Почему вдруг... года американцев допустят даже на Байконур [27]. Представьте их кислые...Герой Социалистического Труда; Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий; Председатель Государственной...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)