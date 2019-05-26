1981-1991. Когда Байконур был Ленинском
06:27. 26 мая 2019 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Аптека № 18
Гастроном № 6
Гастроном № 7 «Юбилейный»
Гастроном № 7 «Юбилейный»
Гастроном № 19 («Бастилия»)
Гастроном № 84
Магазин № 21
Магазин № 113
Магазин «Алма» и почтовое отделение № 5
Магазин «До Ре Ми»
Магазин «Малыш»
Магазин «Новосёл»
Магазин «Новосёл»
Магазин «Новосёл»
Магазин «Сделай сам»
Магазин «Сластёна»
Магазин «Электротовары»
Мебельный магазин
Мини-рынок у гастронома № 6
Детская поликлиника достраивается
Детская поликлиника
Зал ожидания на вокзале жд станции Тюратам
Средняя школа № 187
Средняя школа № 18
Городской узел связи
5 МКР дом 2
6 МКР. 19-й дом начинают строить
6 МКР. 19-й дом построен
6 МКР
6А МКР – 80
6А МКР
7 МКР строится
9 дом в 6 мкр
Вид от 6 МКР-19 на 7 МКР
Вид с 7 МКР на 6 и 6А МКР
Между 5 и 6 МКР
Между 6 и 6А МКР
Арбат строится, 1988
Арбат строится, 1988
Перекрёсток Сов.Армии и К.Маркса
Ул. 50-летия Советской Армии, здание УВД
Ул. 50-летия Советской Армии
Ул. 50-летия Советской Армии
Ул. 50-летия Советской Армии
Ул. Космонавтов
Вид с ТЭЦ на гаражи
Вид с ТЭЦ на парк
Вид с ТЭЦ на парк
Вид с ТЭЦ на ул. Мира
Заводской переулок
Самолёт Ли-2 № 03 около Дворца Пионеров
Стела Ленинск и КПП
Стела Ленинск и КПП
У выезда из города
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А филиал МАИ забыли .