Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 295 “Камень для косы гегемона”

Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нём нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.

— Мишель Монтень