Власти Москвы выступили против творчества аморальной группы «Френдзона»

Угроза детям

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона». Об этом говорится в письме московского департамента труда в органы соцзащиты и муниципалитеты, с которым ознакомился РБК. В нем говорится, что тексты и клипы исполнителей причиняют вред развитию детей, потому что побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью. Они носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения. «Компетентные органы» намерены запретить концерты группы «Френдзона» в Москве, а песни и клипы удалить из общего доступа, говорится в письме.

В департаменте сообщили, что получил информацию о «нецелесообразности творчества» группы от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Она в свою очередь сообщила, что просила департамент лишь «проверить, изучить и прислать» информацию о творческом коллективе после того, как получила «коллективное обращение родителей детей, которые были на концерте группы».

Напомним, концерты группы «Френдзона», рэпера Хаски и GONE.Fludd, певицы Монеточки, группы IC3PEAK были отменены во многих городах России в 2018 году по требованию родительской общественности, выступившей в защиту детей от деструктивной информации.

По материалам: РБК

Комментарий редакции:

Рекомендация опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона» – звучит на самом деле абсурдно, так как большинство детей могут и не знать про эту группу – зачем же их с ней знакомить? Ограждать детей от разрушительного творчества надо на уровне государства и центральных СМИ – не позволяя аморальным группам нарушать законодательство и проводить концерты, а также не допуская их на ТВ или на другие крупные медиа-площадки. Сейчас подобные деструктивные группы системно пиарит даже Иван Ургант на Первом канале, что показано в прикреплённом видеоролике:

Тем не менее сам факт письма свидетельствует о том, что органы власти под давлением родительской общественности, наконец, начинают как-то реагировать на очевидно недопустимую ситуацию – когда, несмотря даже на существование закона «О защите детей от вредной информации», по российским городам ездят откровенные агитаторы за суицид, извращения, наркотики, насилие и т.д. При том в случае с такими группами как Френдзона, их деятельность направлена исключительно на детей – что легко можно понять и по текстам, и по клипам.

Показательно и то, как центральные СМИ искажают слова Президента России В.Путина. В частности данную новость крупные издания опубликовали с таким комментарием:

РБК: «Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в прошлом году назвал отмену концертов глупостью, а Путин призвал не относиться к исполнителям по принципу «хватать и не пущать». После этого президент поручил своей администрации представить план по поддержке современной музыки и визуальных видов искусства, в частности направлений, которые востребованы у российской молодежи». Медуза: «После того как первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а потом и Владимир Путин подвергли критике срывы концертов, Генпрокуратура начала проверку законности их отмены».

Между тем, в своей речи Президент лишь сказал, что задержание исполнителей – не очень хороший метод противодействия распространению деструктивной музыки, а бороться с пропагандой негативных элементов надо – но делать это аккуратно. Также он заявил, что пропаганда наркотиков в музыке в любом случае недопустима. «Зачем нам нужно, чтобы наша молодёжь употребляла наркотики и зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация общества, молодых людей, деградация нации», — заявил В.Путин. «Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам и каким-то интересам, низкому профилю культуры. Сама культура существует, чтобы поднимать этот уровень», — сказал глава государства.

Отрывки из песен группы «Френдзона»

Любимая школа

У меня есть чёткий план:

Я приду сегодня в школу и взорву её к чертям

Огнемётом поджигаю старый физкультурный зал

Что поделать? Пусть физрук теперь залазит на канат

Вы хотели, чтобы я была примером для всех

Раз я пример, то почему никто не знает ответ?

На уроке меня снова вызывают к доске

Но я лучше б на другой доске катала весь день

Я пишу диктант в тетрадь, страница за страницей

Не вылезаю за поля, но могу перейти границу

Будут на утро вопросы: (spinny)

«Кто разбивал это ночью?» (дети)

Лучше спросите русичку (тсс)

Она узнает мой почерк (Мэйби)

Припев:

Пусть горит любимая школа

Вылетают стёкла из окон

Пусть звонок ревёт в коридорах

Я сегодня отменю уроки

Собирали деньги на шторы

Они вам сейчас не помогут

Полыхают парты и доски

Я сегодня отменю уроки

Эмо-рок стар

В моей крови транквилизатор.

Она с ним проходит рядом, задевая меня взглядом.

Думаешь, я переживаю?

Знай, что скоро ты поймёшь, малыш, кого ты потеряла.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Новый идол малолеток.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Во мне тысяча таблеток.

И я больше не трипую,

27 еще не скоро, подождёт немного пуля.

На weekend’е с парой группис,

Мы встречаем на террасе кокаиновое утро.

Под мои телеги дети режут вены,

По всей стране афиши с моим гараж-бэндом.

Пока ты в Burger King’е со своим бойфрендом,

Мой приход на сцене осветил прожектор.

Не берёт трубку

Я схожу с ума двое суток.

Сколько можно ждать тебя суку?

Вспомни про меня на минутку.

Мой драгдиллер не берёт трубку.

«Девственница»

Все мои малышки, как молодая Бритни,

Но ты свежее их, ты пахнешь эвкалиптом.

Нет татуировок, не сделан первый пирсинг,

Все предметы в школе она знает на “отлично”.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

Ты так непорочна, имидж безупречный.

Вокруг столько девчонок, мне они не интересны.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

…

Хочу как все девчонки, не париться с учёбой,

Прогуливать уроки, целовать парней за школой.

Моя мама думает, я очень чистоплотна,

но душ ей не расскажет, почему я моюсь долго.

…

Пока папа на работе, я в тайне смотрю порно.

Мои мягкие игрушки знают обо мне так много,

Они в шоке, но для всех я недотрога!

С убойной дурью зиплак спрятан в шкафу у наград,

А мама думает, что это её шутки смешат.

Мне снится сон, как он срывает мини-юбку с меня.

Мне 18 не скоро, я не смогу столько ждать!

Клип «Бутылочка»:

Бутылочка

Собрала всех подружек на пижамной вечеринке (приветики)!

Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек.

Я нашла шампанское, что спрятали родители;

Кто-то из девчонок предложил сыграть «В бутылочку».

Давай, научу вас целоваться – Мэйби в этом профи.

Я тут одна тренировалась, не на помидорах.

Кручу, выпало на девочку напротив.

Ну c’mon, не стесняйся, детка, это очень просто.

Запах губ, почему колотит что-то там под маечкой?

Я целовалась сто раз, но так не умеют мальчики.

Все посмеялись вместе и сразу же забыли –

Но не я, подождите, я кажется влюбилась, стоп!

…

Тут написано: “Любовь от пола не зависит”.

Судьба тебе кричит: “Малышка, экспериментируй!”

На пижамной вечеринке куча трёпа, ниочёмных фраз.

А я не могу забыть (не могу) её губы на моих губах.

Молочные зубы

Тысячи детей уже стоят у клуба,

В один голос все хиты любимой группы,

Дешёвый алкоголь идёт по кругу,

Девочки домой приползут под утро.

У Диджея диски, но это не пластинки,

Все в картинках, разноцветные, он ест их, будто Skittles.

На бэкстейдже столько дыма, блант размером с пачку Pringles.

Рок-элита, все убиты, зал скандирует, чтоб вышли.

Пурпурное небо

Я вновь царапаю вены, но не станет летальным.

Я навеки останусь стикером в её телеграме.

Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем.

Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет.

В старшей школе

Я научу тебя любви лучше, чем учат в школе –

И с этих занятий уйти точно ты не захочешь.

Ты сдашь мне все контрольные и даже без подготовки –

Я буду классной для тебя не только на уроках.

В старшей школе, а-а-а, нету времени зубрить

Все уроки, у-о-оу, не заполнен мой дневник.

Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит?

Я хочу с ней сбежать, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

Последний экзамен

Собрались. Выпиваем. Скоро будет party.

Захожу. Краем глаза вижу – он скучает.

Посмотри на меня, я же так прекрасна.

Пригласи танцевать, чё такой стесняшка?

Второй медляк. Он все ещё тупит.

Я жду последний трек и пойду тусить с другим (с тем лохом).

Вокруг тебя не крутиться весь мир.

Ты тут не один!

Дополнительные видеоролики по теме:

Аморальные исполнители против детей. Пропаганда мата:

Аморальные исполнители против детей. Пропаганда наркотиков:

Аморальные исполнители против детей. Пропаганда насилия.

Аморальные исполнители против детей. Пропаганда суицида

Инструкция: Как организовать и как отменить концерт аморальной группы

Для того чтобы организовать концерт артиста, любой региональный промоутер (он же «координатор») должен:

1) Согласовать дату и место выступления с менеджментом артиста, договориться о гонораре для группы, а также получить на руки обязательные для исполнения технический и бытовой райдеры (документы, где подробно прописаны все условия, необходимые для выступления: список аппаратуры, способы организации питания и проживания, логистические требования и т.д.).

2) Найти концертную площадку, оборудование, гостиницу, предприятие общепита и транспорт, удовлетворяющие всем условиям обоих райдеров, и забронировать это всё на согласованную с менеджментом артиста дату. Артист поедет не только в этот город, но, вполне возможно, ещё в 40 других – и там везде всё то же самое!

3) Отправить предоплату:

артисту, чтобы окончательно утвердить дату (т.е. получить гарантии, что тот приедет выступать, даже если получит альтернативное предложение на этот же день);

прокатной компании, предоставляющей оборудование (с теми же целями: ведь в небольших городах может быть всего один подрядчик, способный удовлетворить запрошенный тех.райдер – а может и вообще не быть, и надо будет везти аппарат из другого города);

концертной площадке (вполне возможно, что её точно так же хочет арендовать конкурирующий промоутер для другого артиста на ту же дату).

4) Оплатить гостиницу и купить билеты на поезд/самолёт для группы. Все эти расходы организатор производит из собственного кармана. В теории, он может на часть суммы привлечь спонсоров, договориться о скидках с гостиницей/рестораном, что-то им пообещав взамен – но, по умолчанию, это его собственные деньги. И, зачастую, гонорар группы – это даже не основная часть суммы. Если концерт не состоится, все эти деньги ему никто не вернёт.

Как отменить концерт аморальной группы в вашем городе:

1. Изучить успешный пример действий родителей по отмене концерта и общую инструкцию на сайте Научи хорошему (примерно 30 минут времени): Ссылка

2.Скачать образец заявления в органы власти, и адаптировать его под конкретную ситуацию в вашем городе (60 минут): Ссылка

3. При необходимости сделать выборку текстов песен аморальной группы, чтобы прикрепить её к заявлению (30 минут). В данный момент выборки текстов уже опубликованы на следующие группы – Элджей, Хаски, Френдзона, IC3PEAK, Егор Крид, Литл Биг, Хлеб. И эта база будет постоянно пополняться (используйте «поиск» по сайту Научи хорошему).

4. В электронном виде от своего имени через официальные сайты разослать заявление в региональные органы власти (30 минут):

– Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе

– Министру социальной политики региона

– Министру образования, науки и молодежной политики региона

– в Министерство культуры вашего региона

– в Прокуратуру вашего региона

– в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей региона

– в Управление Федеральной антимонопольной службы региона

5. По мере сил провести информационную компанию в Интернете: петиция, создание родительского сообщества в социальной сети ВКонтакте, рассылка информации о заявлении/петиции в местные СМИ, общественные организации и региональные страницы в соцсетях.

Итого: 2-2,5 часа вашего личного времени и никаких финансовых затрат.

Результаты:

1. Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своём городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков.

2. Если отменить концерт одного исполнителя в нескольких городах (а с каждой отменой в одном городе, вероятность отмены в другом увеличивается), то скорее всего, этим исполнителем вообще не захотят заниматься промоутеры. Слишком много накладок и рисков.

3. Региональные органы власти в лице конкретных чиновников (у большинства из которых также есть дети) обратят внимание на то, как подросткам и молодёжи прививают деструктивные смыслы через аморальную музыку.

4. В случае придания факта отмены концерта огласке в СМИ, широкая общественность обратит внимание на то обстоятельство, что наиболее раскрученный среди молодёжи музыкальный контент носит вполне определенный деградационный характер. Это будет способствовать выработке у общества методологии распознания и противодействия таким деструктивным влияниям.

5. Организаторам концертов и самим рэперам придётся задумываться о том, какие смыслы они транслируют массовой аудитории через свою музыку. Чем больше отменённых концертов, тем больший стимул у исполнителей переориентироваться на созидательное творчество.

Источник: https://whatisgood.ru/press/events/vlasti-moskvyi-protiv-frendzona/