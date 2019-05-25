Американский дипломат ответила за печеньки «героям» Майдана, считают пользователи.

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд больше не может въехать в Россию. МИД РФ объяснил, что отказ американке в визе вполне обоснован, поскольку Нуланд стала персоной нон грата в стране. Список был сформирован в ответ на антироссийские санкции, но входящие в него лица не разглашаются, говорят в ведомстве. До запрета на въезд в Россию Виктории Нуланд аналогичный отказ получил бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Происшествие с визой экс-помощницы госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд ранее прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он видит этот запрет логичным в связи с антироссийской деятельностью, которой Нуланд занимается долгие годы.

Совершенно правильное решение. И назвать это "список Одессы и Донбасса". https://t.co/QRrrQaiDR7 — Николай Стариков (@nstarikov) May 24, 2019

Россияне одобрили решение МИДа, а так называемый чёрный список лиц, недружественных РФ, назвали «Список Одессы и Донбасса». Виктория Нуланд начала «зарабатывать» статус персоны нон грата в 2013 году, когда 11 декабря раздавала протестующим на Майдане печенье и сэндвичи. За них пришло время «ответить», считают россияне. Впрочем, радостного в инциденте мало. Напомним, что именно Виктория Нуланд стала одним из первых «амбассадоров», пропагандирующих в мире Россию как страну-агрессора в отношении Украины. Отказ в визе американскому дипломату хотя и законный, но может послужить причиной для ужесточения антироссийской пропаганды в мире.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104081