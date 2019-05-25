Современный научный фундамент, дополняющий классификацию с шестью типами строя психики
09:25. 25 мая 2019 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Первейшей целью нашего освоения своего генетически обусловленного потенциала развития (саморазвития) является обретение способности устойчиво прибывать при человечном типе строя психики (ЧТСП).
"ЧЕЛОВЕЧНЫЙ СТРОЙ ПСИХИКИ характеризуется тем, что каждый его носитель осознаёт миссию человека — быть наместником Божиим на Земле. Соответственно этому обстоятельству он выстраивает свои личностные взаимоотношения с Богом по Жизни осознанно, и волевым порядком осмысленно искренне способствует осуществлению Божиего Промысла так, как это чувствует и понимает.
Обратные связи (в смысле указания на его ошибки) замыкаются Свыше тем, что человек оказывается в тех или иных обстоятельствах, соответствующих смыслу его молитв и намерений и подтверждающих его правоту или указывающих на его ошибки. Иными словами Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств.
Для человечного типа строя психики нормально, когда в иерархии алгоритмики психики интуиция — подчинена совести и выше разума, разум выше инстинктов, а все вместе они обеспечивают пребывание человека в ладу с биосферой Земли, Космосом и Богом.
Для человечного строя психики нормальна — неформальная, внедогматическая и внеритуальная вера Богу по жизни и действие в русле Промысла Божиего по своей доброй воле.
Доказательства Своего бытия Бог даёт персонально — всем и каждому в диалоге с Ним тем, что отвечает молитве изменением жизненных обстоятельств в соответствии с её смыслом, либо так или иначе даёт понять, почему просимое не может быть исполнено. Т.е. для человека нормально язычество в Единобожии…"
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Помимо всего прочего Человека отличает способность эффективно «мыслить» — создавать сложные интеллектуальные объекты (предсказательные модели) из объектов попроще для того чтобы понять, что я могу сделать с тем, что имею, там где я есть.
Основная научная новизна, являющаяся базой для классификации «мышления».
Так как в данной статье вопросы строев психики дополняются результатами научных исследований, то тут специально пропущены аспекты касающиеся ИНВОУ, эгрегоров, водительства с выше и различения, чтобы подчеркнуть полную научную достоверность ДОТУ даже с позиции современной материалистической науки.
Что значит эффективно «мыслить» и что значит «мыслить» вообще нуждается в дополнительном пояснении, так как оказывается многие под этим мыслят разное.
Для начала нужно отметить, что в современном научном понимании мыслит в человеке не сознание, не то чем мы управляем своим вниманием и считаем 2+2, а весь мозг как суперсистема состоящая из ряда довольно-таки независимых систем.
То есть она является не системой, а суперсистемой. За это открытие даже дали «нобелевскую премию». Причем бессознательные уровни психики вырабатывают решение и начинают его осуществлять дав соответствующие команды телу до того как это решение станет известно сознанию.
Затем у сознания есть лишь доли секунд чтобы остановить начавшее выполняться решение бессознательных уровней психики. Если сознание не успело сказать своим бессознательным уровням психики «цыц», то всё.
Поезд ушёл. И сознание автоматически объясняет, кое-как рационализирует, наспех рассказывает самому себе непротиворечивую, но часто довольно странную историю, которую оно само считает вполне убедительной.
Вот такой вот непрерывный и незатейливый автосамообман, чтобы не застревать на массе неважных мелочей и считать свое сознание самым главным и даже единственным у себя в голове. Это далеко не единственная фальсификация реальности, множество из которых подробно рассмотренная в предыдущей курпатовской книге «Красная таблетка.
Посмотри правде в глаза!», но суть не в этом.
Суть в том, что так как мыслит в нас НЕ сознание, которое может обрабатывать лишь свои 15 бит в секунду и говорить «цыц» на те или иные предложенные ему бессознательными уровнями психики решения, а мозг, состоящий главным образом из бессознательных уровней психики, то под мышлением правильнее понимать деятельность бессознательных уровней психики, которые вырабатывают решения.
Эти бессознательные уровни психики состоят много из чего распределенного по древней рептильной части мозга, лимбической системе и неокортексу.
Но в данном контексте нас интересуют не автоматизмы, не внимание, не сознание с его 2+2, а творческая деятельность бессознательных уровней психики по созданию сложных интеллектуальных объектов (предсказательных моделей) из объектов попроще для того чтобы понять, что я могу сделать с тем, что имею, там где я есть.
Сложные интеллектуальные объекты, это те объекты, которые в принципе не помещаются в сознание и непостижимы сознательными уровнями психики. Они могут быть построены и обработаны лишь бессознательными уровнями психики, результат выработки ими решений воспринимается как интуитивное прозрение или инсайд.
В КОБ такое «мышление» входит в состав «интуиции вообще», в части того что всплывает из бессознательных уровней психики индивида и одержимости.
«интуиция вообще» — то, что всплывает из бессознательных уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной психики, является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском понимании этого термина.
Далее по тексту эта часть «интуиции вообще», реализуемая по средству бессознательных уровней психики, будет называться как у Курпатова — «мышлением».
Современные научные нейрофизиологические исследования установили, что большая часть такого «мышления» содержатся в «дефолт-системе мозга» (ДСМ), которая очень интенсивно работает когда человек бездельничает.
Вверху подсвечена громадная ДСМ. Ниже сеть выявления значимости и центральная исполнительская сеть.
Нейроны и синапсы ДСМ более подробно.
Качество работы ДСМ зависит от нравственности человека, от определённости и непротиворечивости его нравственных стандартов. Однако эта ДСМ возникла в природе не для того чтобы мы ею мыслили, а для самоорганизации стайных животных. Поэтому подавляющее большинство людей не умеют использовать ДСМ для «мышления».
В книге А.Курпатова «Троица. Будь больше самого себя» приводится Классификация не типов людей и не типов строя психики, а типов «мышления» людей, радикалов преобладающих в «мышлении» человека:
Классификация «типов мышления»
- «Конструктор» («Мыслитель» по Павлову. «Шизойд» по психологии) — в абстрактных закономерностях… Сначала рационализирует события, а потом полученные абстракции использует для конструирования модели реальности.
- «Центрист» («Обычный» по Павлову. «Невротик» по психологии) — в социальных отношениях… Рисует картину отношений относительно некого выбранного в качестве центра предмета, явления.
- «Рефлектор» («Художник» по Павлову. «Истерик» по психологии) — в индивидуальных потребностях… Соотносит происходящее с собой и рефлекторно отражает мир.
Тема этих трех типов «мышления» довольно сложная, в трех предложениях не пересказать. Кому лень читать курпатовскую «Троицу», может послушать следующий доклад про особенности понимания трех типов «мышления», что бы составить поверхностное представление об особенностях разных способов «мышления»:
Еще раз напоминаю, что речь НЕ про какое-то думание, а про «мышление» в вышеопределенном смысле. То есть интуитивные прозрения и одержимость, которые в КОБ относятся к «интуиции вообще», современная нейрофизиология нашла в ДСМ.
Несмотря на сложность данной темы в одной из плоскостей смыла можно найти пересечение классификации из «троицы» с ТСП из ДОТУ. Подчеркиваю что параллели неоднозначные, одно про радикал «мышления», а другое про тип поведение. Но тем не менее в одной из плоскостей смысла есть пересечения:
«Скотская интуиция»
«Рефлекторское» «мышление» свойственно скотскому строю психики. Про таких говорят «артист из погорелого театра» или «попрыгунья стрекоза». В мозгу доминирует древний рептилийная часть мозга. Интересует: восхищение им лично (выпендрёж), внимание противоположного пола, личная выгода. Постоянно транслирует оценочные суждения (прилагательные). Сложные абстракции, переживания и польза для других людей совершенно не интересуют. Другими словами, интересует лишь доминантность, размножение и потребление. Сильной стороной является предельная способность выживания в экстремальных условиях, а так же умение считывать людей и изображать для них то, что они хотят увидеть. Прекрасные артисты и продавцы (с легкостью разводят лохов).
ДСМ используется рефлектором для моделирования своих альтерэго, многих десятков ролей, масок заготовленных на все случаи жизни.
«Животная интуиция»
«Центристское» «мышление» свойственно животному строю психики. Наиболее распространённый способ «мышления». Человек с таким типом «мышления» типичный толпарь верхогляд, которого интересует социальное взаимодействие с другими людьми ради каких-то абстрактных целей услышанных от авторитета.
В мозгу доминирует лимбическая система, отвечающая за эмоции. Сложные абстракции непознаваемы, так как все детали игнорируются, понимание отсутствует и заменено навешиванием иллюзорной «сути» — ярлыков (существительных: добро/зло; черное/белое), а также подбором универсальных объяснений из придания.
Интересуют абстрактные социальные ценности такие как: сопереживание близким, полезность себя для стаи, почёт, уважение и признание в стае, долг, самопожертвование ради стаи. Стремление к личной выгоде отсутствует, так как считает, что если он пожертвует своими интересами ради стаи, то стая позаботится о нем и его семье.
ДСМ используется центристом по прямому назначению — моделирование отношений в стае.
«Зомбическая интуиция»
«Конструкторское» «мышление» свойственно строю психики зомби биоробот. Легко переступает через индивидуальные животные и стадно-стайные формы поведения. Для него люди — источники информации.
Интересуют факты и причинно-следственные закономерности (глаголы) для построения сложных моделей, как полезных в жизни так и не очень. Испытывает удовольствие от разрешения сложных интеллектуальных задач, вне зависимости от того принесёт ли их разрешение пользу ему или другим людям или не принесет никакой пользы.
Этот искусственно выведенный для научно-технического прогресса тип совершенно альтруистичен, когда удовлетворены его ДОП. Но когда действительность вынуждает его отвлекаться от своих раздумий для выживания, то он находит изощренные прагматические и даже циничные способы продажи своих интеллектуальных способностей сильным мира сего.
ДСМ используется конструктором для моделирования и развития сложных технических систем, научных теорий или иных систем знаний и методологий.
«Демоническая интуиция»
Способность волевым порядком творчески в зависимости от ситуации произвольно и быстро изменять тип своего «мышления» между любым из трех способов «мышления», очень напоминает демонический тип строя психики. Это дает колоссальное преимущество перед теми, кто не умеет управлять собой застрял в одном из типов «мышления».
Как вы наверное уже поняли, у каждого типа «мышления» есть свои плюсы и минусы, как в игре «камень, ножницы, бумага». Свои плюсы позволили им выжить в течении тысяч лет естественного эволюционного отбора.
Однако гениальные люди обычно очень хорошо владеют не одним, а двумя радикалами, а иногда всеми тремя. Кто умеет выдавать лишь одно из трех, например, только «бумагу», тот обречен на быстрое неминуемое поражение в этой «игре» тем, кто владеет всеми тремя типами «мышления».
Способность волевым порядком творчески в зависимости от ситуации произвольно и быстро изменять тип своего «мышления» между любым из трех способов «мышления» близка к демоническому потому, что для этого требуется Воля и развитость творческих, изобретательных способностей.
Метафорически тут, наверное, можно пояснить на примере фильма «Дивергент» 2014 года. Там почти все люди были с каким-то одним неизменно выраженным радикалом, который имел свои сильные и слабые стороны.
Некоторые люди оказывались дивергентами, способными в каждой отдельной ситуации использовать преимущества тех радикалов, которые в данной ситуации дают преимущество и избегать применения тех радикалов, которые в данной ситуации мешают делу. Это создавало колосальное преимущество по сравнению с людьми имеющими один радикал, выводило дивергентов простаки в новый вид людей.
В нашей реальной жизни это так же имеет место быть. Только в фильме дивергентами рождались, а в действительности «дивергентом» можно лишь стать, освоив свой потенциал развития.
Демонический строй психики он хоть и не совсем про это, но волевым образом менять свой способ «мышления», это на сто процентов способность доступная начиная с демонического строя психики, и недоступная при более примитивных строях психики. По себе знаю.
Теперь о самом главном Человек отличается от демонического типа строя психики главным образом в том, что волевым образом по совести выбирает для себя реализацию не своих или внутриклановых (мафиозных) проектов, а реализацию проектов полезных для всех людей, кроме паразитов, и для биосферы в целом.
Благодаря этому обретает поддержку своему управлению не только от семьи или от членов мафиозно-клановой группировки, но со стороны множества других людей реализующих подобные полезные для всех людей проекты.
Человечный строй психики не имеет никакого отношения к курпатовской классификации способов «мышления». Тут наука еще не догнала знания КОБ. Как мы знаем из КОБ, ЧТСП получается когда человек с ДТСП живет под диктатом совести.
Люди без развитой Воли жить по совести не могут, к сожалению. Люди без развитой Воли могут лишь страдать от угрызениями совести, заглушать её голос чтобы поменьше мучиться и наивно верить в некого «спасителя». Кстати, недавно профессор Савельев популярно объяснял феномен веры — наркомании, деградации поощряемой эндогенными наркотиками.
Совесть и свобода Воли дана совсем не для того чтобы полагать, что любое чужое управление случается к лучшему. В отличии от веры в спасителя-супермена, верить ИНВОУ, это в первую очередь верить ИНВОУ в том, что ИНВОУ дал свободу Воли человеку для того, чтобы ему стать наместником бога на земле, то есть чтобы он сам управлял миром вокруг себя, а не ждал, что это сделает за него какой-то супермен-спаситель.
Практическое применение
Как развить свои способности думать по разному написано в книге «Троица». Однако, самостоятельно автономно научиться думать противоестественным для себя образом не получится. Для этого обязательно нужны другие люди.
Как минимум они позволят вам наблюдать за тем, как думают люди с радикалом «мышления» отличным от вашего. Это позволит пережить и попытаться осознать и прочувствовать в своём опыте возможность различного типа «мышления» относительно одного и тоже феномена.
Позволит пробовать настроится на иной способ «мышления» наблюдая за человеком думающего иным способом. Это может позволить вам открыть целую вселенную в другом человеке которого вы не понимали, считая истеричной дурой или бездушным занудой.
В лучшем случае люди знакомые с типологией из «троицы» смогут дать обратную связь о том, как вы думаете в данный момент. Это будет очень полезно, так как изнутри понять как вы думаете очень сложно. Примерно так же сложно как вынуть за волосы из болота себя в месте с лошадью.
Короче прочитав книгу вы как минимум сможете различать ведущий тип «мышления» у окружающих людей, и в ситуациях когда вам будет требоваться сильные стороны недоступного вам типа мышления, вы сможете своевременно обращаться за помощью к людям с соответствующим радикалом мышления. Вообще полезно больше общаться с не такими как вы, с непонятными людьми, озадачивать себя пониманием сложности других людей.
Что же до развития своего «мышления» как такового, научение себя использованию ДСМ для «мышления», как это делают люди с «конструкторским» радикалом, то для этого есть другая книга «Чертоги разума. Убей в себе идиота». Об этом есть отдельная моя статья, и еще заключительные 15 минут часть вот этого ролика.
В заключении хочется подчеркнуть, что данная статья помимо дополнения понимания ЧТСП на основе современных научных открытий, позволяет людям с разными радикалами «мышления» лучше понимать друг друга, успешнее реализовывать этический кодекс и эффективнее работать в тандемном режиме деятельности.
Примечание: текст выделенный курсивом добавлен после обсуждения с сообществом.
P.S. Проходить обучение в «Академии смысла» конечно же НЕнужно. Там разводят лохов, которые не понимают толстых книг и которым надо поразвлекаться на веселых тренингах. Читайте толстые книги, в них все написано.
никто
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