Не факт. Выпуск №146

5 апреля 1942 года Гитлер одобрил стратегический план Вермахта на текущий год. Его основу составили две наступательные операции: прорыв к нефтеносным районам Кавказа и выход к Волге в районе Сталинграда. Через четыре месяца Сталинградское направление и для советских, и для немецких войск стало главным. Отправляя на Волгу 6-ую армию генерала Паулюса, фюрер сказал: «С такой армией можно штурмовать небо». Так оно и случилось: «высота 102» – Мамаев Курган, оказалась тем самым небом, которое штурмовали 135 дней… К началу Сталинградской битвы противник имел ощутимое превосходство и по количеству техники, и в численности войск. Однако новому командующему 62-й армией Василию Чуйкову была поставлена задача – любой ценой отстоять #Сталинград. А это было невозможно без красного флага на главной высоте.



Программа #НеФакт и ее ведущий Арарат Кещян отправляются в Волгоград, где выяснят, правда ли, что исход битвы за высоту «102.0» решила тактика ближнего боя? На самом ли деле фельдмаршал Паулюс, сдавшись в русский плен, просил о встрече с генералом Чуйковым? И действительно ли образ солдата в монументе «Стоять насмерть» был фактически списан с легендарного командующего 62-ой армии генерала Чуйкова?



Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gcCQOP2_VOE