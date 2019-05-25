Каждый за себя. Константин Сёмин. Агитпроп 25.05.2019
Пока это в чём-то даже смешно. Ершик для унитаза. Ароматическая свеча. Штопор. Носки с рыжей прядью. Подставка для ручки. Мягкая игрушка для собаки. Туалетная бумага. Всё за небольшие деньги можно заказать на Таобао, китайской версии Ebay. Так обыватель вносит свой вклад в торговую войну, обострившуюся после внезапной атаки Дональда Трампа на корпорацию Хуавей. Конечно, никаких хуавейбинов на улицах еще нет, но соцсети переполнены патриотическим негодованием, а многие пользователи жаждут отомстить.
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