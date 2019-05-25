Цивилизованное решение проблемы “волчьих стай”

Подвиг совершит не тот, кто тысячи раз в мечтах и воображении и плача о своей погибающей жизни, говоря, что ему «некогда жить». Но тот, в ком труд вызывал священное пламя любви, кто в нём видел смысл и оправдание своих дней.

— Антарова Конкордия