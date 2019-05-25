Цивилизованное решение проблемы “волчьих стай”
16:08. 25 мая 2019 Просмотров - 165 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Сегодня Международный морской трибунал вынес решение, что Россия должна освободить экипажи "волчьей стаи" задержанные за нарушение российской границы в Керченском проливе.
Зеленский по этому поводу даже заявил, что освобождение моряков ВМСУ может разблокировать переговоры между Россией и Украиной, дабы решить цивилизованным образом проблемы, которые создала Россия.
МИД РФ выпустил официальное разъяснение по этому поводу.
25 мая в г. Гамбурге (Германия) состоялось оглашение решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о предписании временных мер по иску Украины, касающемуся безответственной провокации в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала.
Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.
На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь.
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3659504 – цинк
Позиция РФ достаточно проста – Керченский пролив находится в российских территориальных водах и проход через него обязан регулироваться российским законодательством. Игнорирование российского законодательства и последствия этого игнорирования, полностью ложаться на того, кто посчитал его несущественным. Попытки оспорить этот принцип в международных структурах Россия считает юридически несостоятельными, по существу ничтожными.
Что касается заявлений Зеленского, то стоит напомнить, что вся провокация в Керченском проливе состоялась исключительно благодаря Порошенко и его исполнителей (новый глава Генштаба Хомчак уже прямо обвинил адмирала Воронченко в отправке боевых кораблей в Керченский пролив) и что по этому поводу на Украине уже идет досудебное разбирательство (по заявлению Портнову), где Порошенко грозит уголовное дело сразу по 3-м статьям обвинения, включая покушение на узурпацию власти и госизмену. Если бы Россия потопила (а она могла это сделать в своих территориальных водах), а не арестовала их – то Порошенко с большой долей вероятности до сих пор сидел бы на Банковой, а Зеленский и дальше бы ломал комедию по месту постоянной работы.
Цивилизованный способ решения проблемы с Керченским проливом это:
1. Готовность Украины выполнять требования российского законодательства при прохождении Керченского пролива.
2. Юридическая оценка действий Порошенко и Ко (включая командующего ВМСУ Воронченко и бывшего главы СБУ Грицака) при организации провокации в Керченском проливе.
3. Обмен задержанных моряков ВМСУ на граждан РФ удерживаемых на территории Украины.
4. Обмен арестованных украинских кораблей на российские суда удерживаемые в портах Украины.
Вот это и будет транспарентный цивилизованный подход.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5016772.html
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