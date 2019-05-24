Задача манипулятора — играть на ваших слабостях

Помните о своих неотъемлемых правах



Держите дистанцию

Не принимайте его слова на свой счет



Насколько обоснованны его ожидания и требования?

Задайте ему проверочные вопросы

Не спешите!

Учитесь говорить «нет»

Расскажите ему о последствиях

Дайте отпор обидчику



Манипуляторы ловко внушают нам чувство вины, шантажируют, угрожают, льстят. Мы выполняем их пожелания или приказы в ущерб себе, будто лишившись воли. Такие игры порой длятся годами, отравляя жизнь.Вы имеете право на уважение со стороны других людей.Вы имеете право выражать свои чувства, мнения и желания.Вы имеете право устанавливать свои приоритеты.Вы имеете право говорить «нет», не чувствуя себя виноватым.Вы имеете право получить то, за что заплатили.Вы имеете право выражать свои взгляды, отличающиеся от взглядов других людей.Вы имеете право защищать себя от физических, моральных и эмоциональных угроз.Вы имеете право строить свою жизнь в соответствии со своим пониманием счастья.Это — границы вашего личного пространства. Конечно, манипуляторы, грубо нарушающие наши границы, не уважают и не признают этих прав. Но только мы сами, и никто другой, ответственны за свою жизнь.В общении манипулятор постоянно меняет маски: с одним человеком он подчеркнуто вежлив, с другим — вызывающе груб, в одной ситуации абсолютно беспомощен, в другой — крайне агрессивен. Если вы заметили, что кому-то свойственны подобные крайности, держитесь от этого человека на безопасном расстоянии и старайтесь не вступать с ним в контакты без необходимости.Чаще всего причины такого поведения сложны и коренятся глубоко в детском опыте. Исправлять, перевоспитывать или спасать манипулятора — не ваша задача.Неудивительно, если рядом с ним вы начинаете ощущать свою неполноценность и даже обвинять себя в том, что не соответствуете его требованиям. Отследите эти чувства и вспомните, что проблема не в вас. Вами манипулируют, чтобы заставить чувствовать себя недостаточно хорошим, а значит, готовым подчиниться чужой воле и отказаться от своих прав. Обдумайте ваши отношения с манипулятором, ответив на такие вопросы:Проявляет ли он ко мне искреннее уважение?Насколько сбалансированы наши отношения, или только один из нас в них вкладывается, а второй получает выгоды?Не мешают ли мне эти отношения хорошо относиться к себе?Ответы на эти вопросы помогут понять, в ком проблема — в вас самих или в другом человеке.Манипуляторы всегда одолевают вас просьбами или требованиями, заставляя забыть о себе и переключиться на их нужды. Услышав адресованный вам очередной необоснованный призыв, переместите фокус внимания с собственной персоны на манипулятора. Задайте ему несколько проверочных вопросов, и станет ясно, обладает ли он хоть какой-то самокритичностью:«Ты считаешь, что это разумная просьба (требование)?»«По-твоему, это честно по отношению ко мне?»«У меня может быть свое мнение по этому поводу?»«Ты меня спрашиваешь, или ты утверждаешь?»«А что я получу в итоге?»«Ты действительно рассчитываешь, что я… (переформулируйте его просьбу / требование)?»Задавая эти вопросы, вы как бы ставите перед ним зеркало, и манипулятор может разглядеть в «отражении» истинный смысл своего запроса. Скорее всего, он отступит и возьмет назад свое требование.Но есть среди них и совершенно безнадежные персонажи, которые не станут даже слушать вас и продолжат настаивать на своем. В таком случае воспользуйтесь следующими советами.Еще один излюбленный прием манипуляторов — добиваться от вас немедленного ответа или действия. В ситуации нехватки времени им легче управлять вами и достигать своих целей (в терминологии специалистов по продажам это называется «закрыть сделку»).Если вы чувствуете, что на вас оказывают давление, — не торопитесь принимать решение. Используйте временной фактор в своих интересах, дистанцируйтесь от попыток давить на вас. Вы сохраните контроль над ситуацией, всего лишь сказав: «Я подумаю над этим». Это очень действенные слова! Возьмите паузу, чтобы оценить все за и против, и взвесьте: хотите ли вы продолжать обсуждение, или же лучше вообще сказать «нет».Умение говорить «нет» — это вообще важнейшая часть искусства коммуникации. Внятно сформулированный отказ позволяет вам твердо стоять на своем, сохраняя при этом нормальные отношения.Помните, что вы имеете право устанавливать собственные приоритеты, право сказать «нет», не испытывая при этом чувства вины, и право выбирать свой путь к счастью.В ответ на грубое вторжение в ваше личное пространство и нежелание слышать ваше «нет» расскажите манипулятору о последствиях его действий.Умение прогнозировать и убедительно формулировать возможные последствия — одно из самых сильных средств, позволяющих вывести манипулятора из игры. Это ставит его в тупик и заставляет переменить отношение к вам на уважительное.Порой манипуляторы доходят до прямых издевательств, пытаясь запугать жертву или причинить ей вред. Самое важное, что здесь надо помнить: подобные люди цепляются к тем, кого считают слабаками. Пока ты пассивен и уступчив — ты для них потенциальная жертва. При этом в душе многие из этих обидчиков трусливы. И как только намеченная жертва начинает проявлять твердость и отстаивать свои права, манипулятор чаще всего отступает. Это правило работает в любом сообществе: в школе, в семье, на работе.Как показывают исследования, многие обидчики сами являются жертвами насилия. Это обстоятельство, конечно, ни в коей мере не извиняет их поведение, но о нем важно помнить, чтобы хладнокровней относиться к их нападкам.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/zadacha_manipuljatora_igrat_na_vashikh_slabostjakh/2019-05-24-69765