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Тереза Мэй и проклятье Асада

13:55. 24 мая 2019 Просмотров - 140 2 коммент. Опубликовал:


Тереза Мэй официально подала в отставку с поста лидера консервативной партии и британского правительства. Свои посты она покинет 7 июня.
"Проклятье Асада" сработало в очередной раз.




Кто там еще говорил про будущее Сирии без Асада?

Стоит отметить, что последний год премьерства Мэй был по-настоящему чудовищным – постоянное бегство министров из кабинета, которое сопровождалось публичными демаршами. Скандалы с утечками информации, прослушивание АНБ министра обороны, который распускал слухи о премьере и был вовлечен в американскую аферу против Huawei, провал премьерского плана Брексита, разгромные поражения на голосованиях в парламенте, падение личных и партийных рейтингов, кризис доверия внутри консервативной партии. И прочее, прочее, прочее. Даже фейковое дело Скрипаля не позволило переключить внимание общества с внутренних проблем. В итоге, хоть падение Терезы Мэй ожидалось еще в сентябре прошлого года, оно после периода мучений таки произошло.











































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5014257.html

Метки: асад, Борис Джонсон, Брексит, Британия, Европа, карикатуры, сирия, Тереза Мэй, юмор

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