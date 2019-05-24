Тереза Мэй и проклятье Асада

Тереза Мэй официально подала в отставку с поста лидера консервативной партии и британского правительства. Свои посты она покинет 7 июня."Проклятье Асада" сработало в очередной раз.Кто там еще говорил про будущее Сирии без Асада?Стоит отметить, что последний год премьерства Мэй был по-настоящему чудовищным – постоянное бегство министров из кабинета, которое сопровождалось публичными демаршами. Скандалы с утечками информации, прослушивание АНБ министра обороны, который распускал слухи о премьере и был вовлечен в американскую аферу против Huawei, провал премьерского плана Брексита, разгромные поражения на голосованиях в парламенте, падение личных и партийных рейтингов, кризис доверия внутри консервативной партии. И прочее, прочее, прочее. Даже фейковое дело Скрипаля не позволило переключить внимание общества с внутренних проблем. В итоге, хоть падение Терезы Мэй ожидалось еще в сентябре прошлого года, оно после периода мучений таки произошло.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5014257.html