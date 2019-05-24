Главная » Невероятное в мире

Теракт в Лионе

22:06. 24 мая 2019 Просмотров - 34 Один комментарий Опубликовал:


В французском Лионе террорист взорвал СВУ.
Ранения различной степени тяжести получили 13 человек.
В основном люди получили ранения ног, так как террорист бросил пакет с самодельным взрывным устройством в толпу людей им под ноги, в результате чего поражающие элементы посекли нижние конечности, что по всей видимости позволило избежать смертельных исходов.
Персонаж с фотографии объявлен в розыск. Полиция в городе работает в усиленном режиме, подключены спецслужбы, в городе были замечены военные.
Будет смешно, если он окажется исламистом, ибо буквально на днях Макрон вступался за "Ан-Нусру" и Ко в Идлибе и требовал от России прекратить бомбардировки боевиков, а тут такая "черная" неблагодарность к своим французским защитникам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5015716.html

Метки: лион, терроризм, Франция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)