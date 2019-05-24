Теракт в Лионе

В французском Лионе террорист взорвал СВУ.Ранения различной степени тяжести получили 13 человек.В основном люди получили ранения ног, так как террорист бросил пакет с самодельным взрывным устройством в толпу людей им под ноги, в результате чего поражающие элементы посекли нижние конечности, что по всей видимости позволило избежать смертельных исходов.Персонаж с фотографии объявлен в розыск. Полиция в городе работает в усиленном режиме, подключены спецслужбы, в городе были замечены военные.Будет смешно, если он окажется исламистом, ибо буквально на днях Макрон вступался за "Ан-Нусру" и Ко в Идлибе и требовал от России прекратить бомбардировки боевиков, а тут такая "черная" неблагодарность к своим французским защитникам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5015716.html