Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2019

09:19. 24 мая 2019 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:

На линии фронта: Армия ДНР и народные дружины в Докучаевске (ВИДЕО)

На линии фронта: Армия ДНР и народные дружины в Докучаевске (ВИДЕО) | Русская весна

22 мая Управление Народной милиции ДНР, совместно с общественным штабом по оказанию помощи прифронтовым районам и членами добровольных народных дружин оказали помощь Докучаевскому интернату ветеранов труда.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

Читайте также: Везли под скатертью через весь город: секс украинского чиновника с подчинённой кончился в больнице

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Обострение в Донецке: враг применяет бронетехнику, миномёты и гранатомёты

Обострение в Донецке: враг применяет бронетехнику, миномёты и гранатомёты | Русская весна

Вечером 23 мая в окрестностях Донецка зафиксировано обострение: ВСУ применяют БМП, минометы калибром 120 и 82 мм, а также станковые и ручные гранатометы.

Подробности «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе.

С 19:00 до 21:40 враг из района оккупированных Песок выпустил по окраинам Донецка 17 мин калибром 120 мм и 42 мины калибром 82 мм.

Перед этим из н. п. Пески ВСУ открывали огонь по району Вольво-центра г. Донецка, произведя около 50 выстрелов из БМП-2, также применялось стрелковое вооружение. 

Также днем была зафиксирована работа снайпера, который вел обстрел из оккупированных Песок.

Сводка СЦКК

15:43 — н.п. Пески — г. Донецк (Вольво-центр), произведено 30 выстрелов из БМП-2, также применили стрелковое оружие. ​

18:15 — н. п. Авдеевка — н. п. Спартак, произведено 20 выстрелов из БМП-2.

19:10 — н. п. Марьинка — г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»), выпущена 1 мина калибром 120 мм.

19.23 — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка, выпущено 5 гранат из СПГ, 3 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

19.25 — н. п. Авдеевка — н. п. Яковлевка, выпущено 4 противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

19:36 — н. п. Марьинка — г. Донецк (Терминал), выпущено 8 мин калибром 82 мм, 1 граната из РПГ, 1 граната из СПГ, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

19:37 — н. п. Авдеевка (воинская часть) — н. п. Спартак, выпущено 10 мин калибром 82 мм.

19:40 — н. п. Новгородское — н. п. Железная Балка, выпущено 8 мин калибром 82 мм.

20:25 — н. п. Пески — н. п. Жабичево, выпущено 14 мин калибром 120 мм.

21:15 — н.п. Муравейник — н.п. Пески, выпущено 16 мин калибром 82 мм.

21.37 — н. п. Опытное — н. п. Жабичево, выпущена 1 мина калибром 120 мм.

21:40 — н. п. Пески — г. Донецк (Вольво-центр), выпущена 1 мина калибром 120 мм.

Читайте также: Отсроченная смерть: штурмовик ВСУ ликвидирован в бою бойцами ЛНР (+ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Важно! Интенсивные обстрелы окраин Донецка

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Благотворительная акция для детей из прифронтовых районов стартовала в ДНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...заседания трехсторонней контактной группы 15 мая 2017 года в г. ...словам, перехваченные сообщения от 7 мая 2017 г. подтверждают совместные действия...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... и Евгения Ерофеева 16 мая 2015 года положившись на... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ... фактам в Одессе 2 мая 2014 года в доме...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2015
... Новороссии за 13.05.2015. 11:11 Жестокий карательский артобстрел позиций ополчения..., что данные о пострадавших среди ополчения уточняются. Что касается работы спасателей... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 13 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2015
... перед наступлением, либо попыткой спровоцировать ополчение на ответный огонь. Заместитель руководителя... (ВИДЕО) 4 мая в небе над Донецком бойцы ПВО ополчения обнаружили и... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 04 мая 2015 г. (ВИДЕО) — За...
Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2015
... ополчению Донбасса за все то, что вы делаете и сделали для Новороссии... ранения. Утверждалось также, что ДРГ ополчения была уничтожена. Согласно сообщениям украинской... | Источник: www.youtube.com Сводка новостей Новороссии 05 мая 2015 г. (ВИДЕО) — В...
Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2015
...8 по 10 мая украинская сторона традиционно обвиняла ополчение в нарушении ...целью подавления огневых точек противника ополчение ведет контрбатарейную стрельбу, ограниченную ... | Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 10 мая 2015 г. (ВИДЕО) — ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)