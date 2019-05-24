Сводки от ополчения Новороссии 24 мая 2019

Вечером 23 мая в окрестностях Донецка зафиксировано обострение: ВСУ применяют БМП, минометы калибром 120 и 82 мм, а также станковые и ручные гранатометы.

Подробности «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе.

С 19:00 до 21:40 враг из района оккупированных Песок выпустил по окраинам Донецка 17 мин калибром 120 мм и 42 мины калибром 82 мм.

Перед этим из н. п. Пески ВСУ открывали огонь по району Вольво-центра г. Донецка, произведя около 50 выстрелов из БМП-2, также применялось стрелковое вооружение.

Также днем была зафиксирована работа снайпера, который вел обстрел из оккупированных Песок.

Сводка СЦКК

15:43 — н.п. Пески — г. Донецк (Вольво-центр), произведено 30 выстрелов из БМП-2, также применили стрелковое оружие. ​

18:15 — н. п. Авдеевка — н. п. Спартак, произведено 20 выстрелов из БМП-2.

19:10 — н. п. Марьинка — г. Донецк (пос. шахты «Трудовская»), выпущена 1 мина калибром 120 мм.

19.23 — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка, выпущено 5 гранат из СПГ, 3 гранаты из РПГ, 29 гранат из АГС, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

19.25 — н. п. Авдеевка — н. п. Яковлевка, выпущено 4 противотанковые управляемые ракеты (ПТУР).

19:36 — н. п. Марьинка — г. Донецк (Терминал), выпущено 8 мин калибром 82 мм, 1 граната из РПГ, 1 граната из СПГ, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

19:37 — н. п. Авдеевка (воинская часть) — н. п. Спартак, выпущено 10 мин калибром 82 мм.

19:40 — н. п. Новгородское — н. п. Железная Балка, выпущено 8 мин калибром 82 мм.

20:25 — н. п. Пески — н. п. Жабичево, выпущено 14 мин калибром 120 мм.

21:15 — н.п. Муравейник — н.п. Пески, выпущено 16 мин калибром 82 мм.

21.37 — н. п. Опытное — н. п. Жабичево, выпущена 1 мина калибром 120 мм.

21:40 — н. п. Пески — г. Донецк (Вольво-центр), выпущена 1 мина калибром 120 мм.

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