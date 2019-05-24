SOFIC-2019
03:04. 24 мая 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересности с оборонной выставки SOFIC-2019 https://www.ses.com/event/sofic-2019, которая с 20 по 23 мая проходила в американской Тампе.
Выставка посвящена различным технологическим решениям, которые могут применять силы специального назначения армии США.
На выставке представлены как актуальные, так и перспективные решения, некоторые из которых будут приняты на вооружение спецподразделений США в 20-е годы.
Машина предназначенная для борьбы с постановкой помех и глушением радиосвязи.
Поршневой самолет с современным вооружением и электроникой.
https://802u.com/aircraft-overview/
Новая модернизация "Окшоша".
Прототип цифровой экипировки TALOS. Tactical Assault Light Operator Suit
http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2019/5/23/news-from-sofic-special-operators-wearing-ultralight-version-of-iron-man-suit
Эргономичный приклад.
Блок управления огнем для 40мм гранатометов.
Прототип пулемета MK-48 под патрон 6,5. Разрабатывается по заказу SOCOM – ориентировочно поступит на вооружение в 20х годах.
https://www.armyrecognition.com/may_2019_global_defense_security_army_news_industry/fn_america_to_unveil_prototype_6.5-caliber_mk_48_mod_2_machine_gun_at_sofic_2019.html
Подводный беспилотник.
Wave Glider – аппарат предназначенный для поддержания связи в режиме 24/7 при проведении подводных операций.
https://www.liquid-robotics.com/wave-glider/overview/
Компактная модульная лазерная система от "Боинга".
Мода на тачанки не минула и США.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5013099.html