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SOFIC-2019

03:04. 24 мая 2019 Просмотров - 203 Нет комментариев Опубликовал:


Интересности с оборонной выставки SOFIC-2019 https://www.ses.com/event/sofic-2019, которая с 20 по 23 мая проходила в американской Тампе.
Выставка посвящена различным технологическим решениям, которые могут применять силы специального назначения армии США.
На выставке представлены как актуальные, так и перспективные решения, некоторые из которых будут приняты на вооружение спецподразделений США в 20-е годы.


















Машина предназначенная для борьбы с постановкой помех и глушением радиосвязи.


Поршневой самолет с современным вооружением и электроникой.
https://802u.com/aircraft-overview/








Новая модернизация "Окшоша".




Прототип цифровой экипировки TALOS. Tactical Assault Light Operator Suit


http://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2019/5/23/news-from-sofic-special-operators-wearing-ultralight-version-of-iron-man-suit






Эргономичный приклад.














Блок управления огнем для 40мм гранатометов.




Прототип пулемета MK-48 под патрон 6,5. Разрабатывается по заказу SOCOM – ориентировочно поступит на вооружение в 20х годах.
https://www.armyrecognition.com/may_2019_global_defense_security_army_news_industry/fn_america_to_unveil_prototype_6.5-caliber_mk_48_mod_2_machine_gun_at_sofic_2019.html












Подводный беспилотник.


Wave Glider – аппарат предназначенный для поддержания связи в режиме 24/7 при проведении подводных операций.
https://www.liquid-robotics.com/wave-glider/overview/


















Компактная модульная лазерная система от "Боинга".






Мода на тачанки не минула и США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5013099.html

Метки: sofic-2019, армия сша, бпла, выставки, оружие, спецназ, США, технологии, фотографии

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