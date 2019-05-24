Сатановский рассказал о двуличии Запада в «Крымском вопросе»

Как сообщает издание «Экономика сегодня», ранее руководитель Военного комитета Североатлантического альянса во время своего выступления на официальных ресурсах организации объявил, что ООН не признает Крым частью Российской Федерации и потребовал от нее вывести с полуострова войска. Как отметил Сатановский, Запад собирается и дальше продолжать политическую и военную поддержку Украины. Он уверен, что дискуссия об «уходе» из Крыма служащих РФ может начаться только в том случае, если историческая справедливость будут восстанавливаться в США и Европе.

Политолог напомнил, что полуостров вошел в состав России раньше, чем образовались сами Соединенные Штаты, и предложил Вашингтону для начала разобраться с Лондоном. Так, Сатановский призвал не признавать США и вернуть индейцам свои территории, а Нью-Йорк – Нидерландам.

«Вы не забрали Крым после Крымской войны – думаете, сейчас забрать удастся?» – отметил политический эксперт.

По мнению Сатановского, Москва имеет три варианта ответа на требования представителей Североатлантического альянса. В «либеральных» кругах предлагают согласиться на все условия Запада по схеме девяностых и пожинать последствия. Политолог выступает за агрессивный вариант. Третий ответ представляет собой всяческое игнорирование выпадок НАТО. Он предложил относиться к подобным заявлениям как к радиошуму в эфире.

«Вообще заморачиваться не надо», – убежден специалист.

Напомним, что Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после референдума, в ходе которого 95,5% жителей Севастополя и республики выбрали возвращение в состав РФ. Несмотря на свободный выбор людей, Украина при поддержке Запада уже на протяжении пяти лет не оставляет попытки оспорить статус полуострова.

Ранее политолог Станислав Бышок рассказал, почему в НАТО в очередной раз требуют от России выхода из республики. Он убежден, что одна из важнейших причин заключается в том, что многие страны имеют территориальные сложности, и им придется признаться в собственных проблемах в случае согласия с тем, что Крым легитимно вошел в состав РФ....