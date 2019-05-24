Сатановский рассказал о двуличии Запада в «Крымском вопросе»
20:20. 24 мая 2019 Просмотров - 106 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Политолог Евгений Сатановский заявил, что требования НАТО к РФ по Крыму могут поставить под вопрос легитимность существования самих Соединенных Штатов....
Как сообщает издание «Экономика сегодня», ранее руководитель Военного комитета Североатлантического альянса во время своего выступления на официальных ресурсах организации объявил, что ООН не признает Крым частью Российской Федерации и потребовал от нее вывести с полуострова войска. Как отметил Сатановский, Запад собирается и дальше продолжать политическую и военную поддержку Украины. Он уверен, что дискуссия об «уходе» из Крыма служащих РФ может начаться только в том случае, если историческая справедливость будут восстанавливаться в США и Европе.
Политолог напомнил, что полуостров вошел в состав России раньше, чем образовались сами Соединенные Штаты, и предложил Вашингтону для начала разобраться с Лондоном. Так, Сатановский призвал не признавать США и вернуть индейцам свои территории, а Нью-Йорк – Нидерландам.
«Вы не забрали Крым после Крымской войны – думаете, сейчас забрать удастся?» – отметил политический эксперт.
По мнению Сатановского, Москва имеет три варианта ответа на требования представителей Североатлантического альянса. В «либеральных» кругах предлагают согласиться на все условия Запада по схеме девяностых и пожинать последствия. Политолог выступает за агрессивный вариант. Третий ответ представляет собой всяческое игнорирование выпадок НАТО. Он предложил относиться к подобным заявлениям как к радиошуму в эфире.
«Вообще заморачиваться не надо», – убежден специалист.
Напомним, что Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после референдума, в ходе которого 95,5% жителей Севастополя и республики выбрали возвращение в состав РФ. Несмотря на свободный выбор людей, Украина при поддержке Запада уже на протяжении пяти лет не оставляет попытки оспорить статус полуострова.
Ранее политолог Станислав Бышок рассказал, почему в НАТО в очередной раз требуют от России выхода из республики. Он убежден, что одна из важнейших причин заключается в том, что многие страны имеют территориальные сложности, и им придется признаться в собственных проблемах в случае согласия с тем, что Крым легитимно вошел в состав РФ....
Источник: https://politexpert.net/153026-satanovskii-rasskazal-o-dvulichii-zapada-v-krymskom-voprose?utm_referrer=httpszen.yandex.com
И этот процесс воссоединения называется сецессия, и имеет преценденты.