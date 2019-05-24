Правящий класс пожертвует Терезой Мэй ради снижения недовольства народа

Политолог Николай Стариков считает, что если отставка премьера Великобритании состоится, то это будет попытка успокоить общество.

Политические перспективы Терезы Мэй довольно печальны, но России вряд ли стоит задумываться о перипетиях в лондонском истеблишменте, «смена главного паука в британской политической банке россиян волновать не должна», считает общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист, лидер общественного движения «ПВО» Николай Стариков. Пристально следить за ситуацией в Великобритании бессмысленно, поскольку на смену Терезе Мэй, которая откровенно ненавидит Россию, придет точно такой же русофоб, даже если он будет принадлежать к другой политической партии, отметил Стариков в интервью «ПолитЭксперту».

«Все это давно организовано в англо-саксонский политический цирк, когда проявляется определенное недовольство и «выпускается пар» через смену действующей партии, что на самом деле не приводит ни к каким серьезным изменениям», – указал на особенности британской политики эксперт.

Тереза Мэй не имеет популярности среди граждан. Поэтому, как раньше говорили, «правящий класс пожертвует карьерой политика» для того, чтобы снизить амплитуду волн народного недовольства, уверен Николай Стариков.

«Премьер-министр может сказать «А», а сделать «Б». Ситуация с Brexit, например, повисла в воздухе, и никто не понимает, что будет дальше. Кто-то должен за это ответить, и отвечающим в этот раз как раз и будет Тереза Мэй», – считает эксперт.

Напомним о том, что действующий премьер-министр Великобритании может покинуть свой пост 24 мая, сообщило издание The Times, ссылаясь на источник в правительстве Соединенного Королевства…

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104065