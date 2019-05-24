«Объект 760»: Советский танк на воздушной подушке, под которым не срабатывали мины

В советское время конструировалось огромное количество военной техники для решения самых разных боевых и тактических задач. Некоторые машины и вовсе граничили где-то с научной фантастикой. В 1960-е годы конструкторы задумались над тем, что не мешало бы создать для войск инновационный танк повышенной проходимости, который бы опирался во время езды не на гусеницы, а на воздушную подушку. Вот, что из этого получилось.

Вот такой танк. |Фото: zonwar.ru.

Проект советских военных конструкторов под название «Объект 760» – это боевая машина, которая сегодня известна, как танк на воздушной подушке. На самом деле проект никогда не был доведен до конца. В 1961 году инженеры начали проводить испытания с опытным ходовым макетом легкого плавающего танка. По сути «Объект 760» стал весьма смелой вариацией БРДМ с воздушной подушкой. Задумывалась машина, как разведывательно-авиадесантный транспорт. Выпустили «танк» в единственном экземпляре.

Хорошо видны нагнетатели для воздушной подушки. |Фото: warfiles.ru.

За разработку 760-го отвечали конструкторы ВНИИ-100. Началась разработка еще в 1959 году. Изготавливали большую часть деталей для новинки на Челябинском тракторном заводе. Там же первый ходовой образец и собрали. Испытания перспективной машины велись с 1961 по 1963 год. Военных и конструкторов интересовало поведение новейшей БРДМ в самых разных условиях, в том числе на торфяных болотах, водной поверхности, а также снежной целине.

Демонстрировал отличную проходимость. |Фото: drive2.ru.

Надо отметить, что на тот момент у СССР уже существовал легкий суперпроходимый танк, который стоял в серийном производстве. Это была модель ПТ-76. Перспективный образец же смог продемонстрировать на испытаниях куда более высокие показатели маневренности и проходимости, в том числе на труднодоступных и фактически недоступных участках пути. Интересно было и то, что использование воздушной подушки защищало танк от срабатывания большинства мин. Детонация противопехотных зарядов происходила лишь в отдельных случаях, а детонация противотанковых мин не происходила в принципе.

Оказался лучше аналогов своего времени. |Фото: drive2.ru.

Боевая машина использовала классическую компоновку. Отделение управления находилось в передней части танка, а боевое отделение в средней. Моторно-трансмиссивная часть была сзади. Экипаж танка состоял из трех человек. Опытный образец не имел действующего вооружения, однако нес макет артиллерийского оружия 2А28. Ходовая часть 760-го состояла из двух частей – основного гусеничного двигателя и вспомогательной воздушной подушки камерного типа. Последняя, обеспечивала частичную разгрузку массы машины. Два нагнетателя для поддержания воздушной подушки находились в центральной части танка.

Смелое решение. ¦Фото: livejournal.com.

Проект так и остался перспективным, однако наработки инженеров, полученные при работе с «Объектом 760», использовались конструкторами в будущем. В том числе для создания нового «Объекта 761» в 1963 году на базе все того же ВНИИ-100.