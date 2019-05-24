Инцидент с “Иньхэ”
11:54. 24 мая 2019 Просмотров - 305 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Инцидент с "Иньхэ"
В свете недавних заявлений США о химическом оружии в Сирии и Иране давайте рассмотрим слегка нашумевший на Западе, но поворотный момент в восприятии США среди китайской молодежи.
В июле 1993 года китайский контейнеровоз "Иньхэ" покинул порт Тяньцзинь и отплыл в пункт назначения Кувейт через Шанхай, Гонконг, Сингапур и Джакарту. В то время как "Иньхэ" находился в Индийском океане в Оманском заливе в направлении Дубая, США начали утверждать, что "Иньхэ" доставляет химическое оружие в Иран.
В частности, разведка США утверждала, что "Иньхэ" был загружен тиодигликолем и тионилхлорбромидом, химическими прекурсорами для химического оружия. Военные корабли и вертолеты ВМС США отслеживали китайское судно, требуя, чтобы на борт были допущены американские специалисты для его осмотра.
3 августа "Иньхэ" шел в направлении Дубая, чтобы сделать запланированный заход в порт, за которым последует Саудовский порт Даммам и конечный пункт назначения Кувейт. В разведывательном отчете США утверждается, что он отправился из китайского порта Далянь и намерен разгрузиться в иранском порту Бандар-Аббас.
ВМС США вынудили окружающие страны Ближнего Востока отрицать права "Иньхэ" на заход в порт, вынуждая его задерживаться в международных водах в течение 24 дней. Вокруг "Иньхэ" кружили 3 военных корабля США и 5 вертолетов.
Во время стоянки в Ормузском проливе беспокоило то, что корабль будет дрейфовать без швартовки. Военно-морские силы США объявили, что если "Иньхэ" предпримет движение в направлении Ирана, они немедленно его потопят. Китайские моряки по очереди смотрели, чтобы убедиться, что корабль случайно не дрейфует в сторону Ирана.
Корабельная опреснительная установка перестала работать. Пресная вода, продукты питания и топливо истощаются, находясь под блокадой ВМС США в течение почти месяца. Для экономии воды была открыта только ванная в кормовой части.
Каждое утро военные США фотографировали длинную очередь китайцев к этой ванной.
Китайский экипаж прибегает к ловле рыбы в Оманском заливе, чтобы восполнить истощающиеся запасы продовольствия. Чтобы убедиться, что у экипажа достаточно витаминов, шеф-повар корабля выращивал ростки фасоли на складе.
ВМС США посылают сообщение с предложением свежих поставок, но в конце добавлено: «Хотелось бы, чтобы вы вернулись туда, откуда вы приехали». Китайский капитан ответил: «Мы ничего не делаем, наша страна и наши люди будут помнить нас, если нам что-то понадобится, пожалуйста, верните нам справедливость »…
20 августа, после долгих дипломатических маневров, пришло судно из ОАЭ, которое обеспечило "Иньхэ" горючим, водой, свежими овощами и фруктами. Китайская команда сказала, что единственной вещью, которой они не испытывали недостатка, была рыба, потому что Оманский залив был полон рыбы и она была их основным продуктом в течение 20 дней …
В течение последних нескольких дней военно-морской блокады китайские моряки заметили, что американские военные корабли отступили с 2 до 4 км. Ходил слухи, что 4км – идеальное расстояние для военного корабля США, чтобы открыть огонь.
24 августа китайские власти уведомили экипаж корабля "Иньхэ" о том, чтобы тот немедленно отправился в саудовский порт Даммам, чтобы принять совместную американо-саудовскую инспекцию. Это было результатом переговоров продолжительностью в месяц. Китай согласился на полную открытую инспекцию в саудовском порту. 28 августа началась проверка.
Все 628 контейнеров на борту были проверены американским техником. Разведка США заявляла, что на борту находятся тиодигликоль и тионилхлорид в качестве материалов для химического оружия.
В конце получилось, что «полный осмотр всех контейнеров на борту Иньхэ показал, что [химические вещества] не входили в груз судна». Единственным химическим материалом, который перевозил корабль, была обычная твердая краска.
4 сентября представители правительств Китая, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки совместно подписали свидетельство о том, что груз на судне не содержал материалов, связанных с химическим оружием.
Правительство США отказалось извиняться, заявив, что «Соединенные Штаты действовали добросовестно в соответствии с данными разведки». Позднее американские официальные лица обвинили Китай в умышленном распространении ложной информации об "Иньхэ" с целью вызвать инцидент, назвав его «провокацией".
Этот инцидент часто увязывают с ростом китайского национализма, особенно среди молодежи. Многие молодые люди, с которыми я разговаривал, ссылались на инцидент с "Иньхэ" и удар по китайскому посольству в Белграде в 1999 году в качестве поворотного пункта в формировании отрицательного мнения по отношению к США.
Тем не менее, «Западный комментарий» заставил бы вас поверить, что рост китайского национализма среди молодежи вызван тем, что правительство Китая раскрутило опиумную войну и унижение XIX века в руках Запада, не объясняя при этом любопытного отсутствия антибританских настроений среди китайской молодежи.
Теперь, когда США находятся на пути открытой войны ко всему китайскому, я надеюсь, что Китай, наконец, сможет дать зеленый свет китайскому блокбастеру об инциденте с "Иньхэ" в 1993 году. У нас теперь есть все необходимые элементы для действий перед лицом невзгод, которые мелькают в боевой группе авианосца "Ляонин" плывущей в океане.
Вице-премьер Китая позирует с моряками с "Иньхэ".
Изложение истории вот отсюда https://twitter.com/CarlZha
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5013570.html