Галопом по Европам #27 (Провал левых в Индии, Слёзы Мэй)

В этом выпуске:

- В Индии триумфальная победа националистов на выборах;

- Мэй заплакала и ушла;

- Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей для американского морпеха Уилана;

- Экономический кризис в России ощущается всё острее;

- 40 французских изданий выступили с заявлением об угрозе свободе слова;

- Американский Минюст выдвинул обвинение Ассанжу по 17 статьям, основываясь на Акте о Шпионаже;

- Трамп заявил, что для Хуавей могут прописать отдельный пункт в торговом соглашении с Китаем, если оно когда-нибудь будет заключено;

- Фонд обязательного медицинского страхования выступил против слияния с Пенсионным Фондом и фондом социального страхования;

- Вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uqh23fYViPA