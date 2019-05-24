Галопом по Европам #27 (Провал левых в Индии, Слёзы Мэй)
В этом выпуске:
- В Индии триумфальная победа националистов на выборах;
- Мэй заплакала и ушла;
- Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей для американского морпеха Уилана;
- Экономический кризис в России ощущается всё острее;
- 40 французских изданий выступили с заявлением об угрозе свободе слова;
- Американский Минюст выдвинул обвинение Ассанжу по 17 статьям, основываясь на Акте о Шпионаже;
- Трамп заявил, что для Хуавей могут прописать отдельный пункт в торговом соглашении с Китаем, если оно когда-нибудь будет заключено;
- Фонд обязательного медицинского страхования выступил против слияния с Пенсионным Фондом и фондом социального страхования;
- Вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют.
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