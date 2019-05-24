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Древние гигантские камбоджийские карьеры

11:22. 24 мая 2019 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал:
При упоминании Камбоджи, у большинства всплывает название храмового комплекса Ангкор Ват. На самом деле на этой территории существует несколько культурных памятников прошлого: Ангкор Том, Байон, Та Пром, Пном Бакхенг и т.д. Ангкор Ват – это самый известный храмовый комплекс, посещаемый туристами. Но мало кто обращает внимание на не менее загадочные и даже более фантастические сооружения, вернее гидротехнические сооружения: водоемы с местным названием бараи.



В свое время выкладывал статью про них. Но с тех пор никто не поднимал данную тему. Недавно прислали ссылку на ролик:



Автор так же задался вопросами о возможности древних выкопать такой водоем. Даже во временных рамках существования истории этого региона – цифра получается нереальная, на это нужно более 1000 лет ручного труда.

Предлагаю посмотреть еще раз эти места в космоснимках и с высоты и вернуться к версии, которую я предложил в свое время в livejournal.


Координаты: 13°26’04.8″N 103°48’28.0″E Источник: карты google

Историки не любят говорить про огромные искусственные водоемы рядом с группой храмовых комплексом, а тем более обсуждать их. Это и не удивительно. Т.к. обсуждения поражают массу вопросов.

Размеры водоёма составляют 8000 м. на 2100 м. и глубиной 5 м. Он вмещал в себя до 80 миллионов кубометров воды. Западный Барай – самый большой камбоджийский барай.


Вид с высоты. Это пожалуй, самый крупный искусственный водоем древних цивилизаций. Ориентация по длинной части: современный запад-восток.






Вид на западный барай с высоты с охватом всего водоема. Огромный масштаб.

Не смотря на огромные размеры барая – его геометрии и привязка к сторонам света хорошо выдержаны. Работами явно руководили древние геодезисты.


Имеются каналы, идущие от барая. Но на ирригационные они не похожи. Они похожи на транспортные, которые соединяют водоемы храма с бараем. Сейчас этот канал заилен, но в космоснимках его можно разглядеть.


Схема водных каналов только части данной территории


Ангкор Ват. Ширина каналов – около 200м. Длина – 1,5км

В интернете иногда появляются новости, что в джунглях Камбоджи найден очередной древний храм. Джунгли там имеют небольшую территорию. Все остальное – это поля. Территория вне Ангкора – густонаселенная. И искать на ограниченной территории в джунглях, в отличии от, например Эквадора или Бразилии – не сложно. Возможно, все давно известно и это делают для привлечения внимания туристов.


Восточный барай. Гораздо меньше чем западный. Размеры: 3500 м на 850м. В джунглях нашел водоем в виде изображения человека. Размер: примерно 450х450м

А южнее него по всей видимости находится еще один, но заиленный барай:


Размеры 7х1,7км


Западнее Ангкора находится так же ряд храмовых комплексов, ранее окруженные водными рвами, каналами



Если подумать обо всем этом масштабном строительстве, то появляются вопросы:
1. Для чего выкопали бараи?
2. Куда дели весь грунт?

Давайте попытаемся ответить на эти вопросы.
Первое, что приходит в голову – это водоемы для сбора дождевой воды и последующего орошения полей по каналам. Вполне логично. К тому же, в сезон дождей эта территория может затапливаться и превращаться в один сплошной водоем. А так вода могла стекать в барай. Но на второй вопрос ответить гораздо труднее: куда дели миллионы кубометров грунта? Больших холмов в округе нет.

Моя версия: эти водоемы – карьеры для добычи строительного материала, латерита:


Добыча латерита в Индии. Статуя слона из оштукатуренного латерита

Это глиноподобная порода с примесями песка


Кладка из латерита в Ангкоре. Здесь еще применяется и песчаник. Кстати, где его брали? В округе Ангкора нет гор или скалистых выходов. Доставляли? За сотни километров? А может быть делали искусственный песчаник?
Латерит, скорее всего каменеет на воздухе, идет реакция с СО2 и он превращается в прочный камень какой мы видим в строениях камбоджийских храмов.


Добыча латерита в Китае. Скорее всего, именно так и происходила добыча латерита и постепенное выкапывание этих карьеров – бараев. Блоки шли на строительство. И не только храмов. Но тогда следующий вопрос: где все эти строения? Может быть находятся сейчас под землей? А бараи были не заиленные и имели большую глубину? Вполне возможно. А храмы уцелели по причине того, что были окружены водной преградой, тормозящие потоки воды и ила.

Есть другая версия куда делся грунт от этих карьеров. Грунтом поднимали уровень земли. Но часть высыпали в три холма, удаленные от бараев на 15-17 км. Ссылка на расчеты здесь
Но вопрос остается: зачем так далеко перемещали грунт? И точно ли эти холмы от выкапывания этих водоемов?

Скорее всего мы имеем и здесь такую же ситуацию как и в других уголках Земли. Здесь существовала развитая культура и цивилизация. Но случился катаклизм. Пришедшие позже на эти места уцелевшие группы людей – уже ничего не могли сказать кто это все построил.
***

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Источник: https://sibved.livejournal.com/299800.html

Метки: древние строения, история, карьеры, технологии

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