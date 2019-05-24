Баир Иринчеев — зачем Финляндия помогала Гитлеру

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Хронометраж:

0:18 – 12 марта 1940 года в Москве был подписан Московский мирный договор

5:58 – Финны были посвящены в план “Барбаросса”

10:32 – Финские мечты

17:12 – Про финских диверсантов

27:39 – У финской армии в 1941 году было численное превосходство

31:52 – Удар по аэродромам в Финляндии, где базировались немецкие ВВС

34:08 – 26 июня 1941 года Финляндия объявляет войну Советскому Союзу

38:55 – Железная воля Сталина

44:47 – Великобритания объявляет войну Финляндии

52:53 – После Сталинграда стало понятно, что нацистская Германия будет уничтожена

55:10 – Тегеранская конференция

1:03:56 – Черчилль пытается отговорить Сталина требовать от финнов компенсации

1:13:17 – Линия, которую проводил Сталин в отношении Финляндии

1:16:45 – В Москву направляется финская делегация

1:21:11 – События на дипломатическом фронте отразились на том, что происходило на военном фронте

1:25:44 – Налеты авиации дальнего действия



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H8XtJU9J3QA