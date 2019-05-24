Баир Иринчеев — зачем Финляндия помогала Гитлеру
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Хронометраж:
0:18 – 12 марта 1940 года в Москве был подписан Московский мирный договор
5:58 – Финны были посвящены в план “Барбаросса”
10:32 – Финские мечты
17:12 – Про финских диверсантов
27:39 – У финской армии в 1941 году было численное превосходство
31:52 – Удар по аэродромам в Финляндии, где базировались немецкие ВВС
34:08 – 26 июня 1941 года Финляндия объявляет войну Советскому Союзу
38:55 – Железная воля Сталина
44:47 – Великобритания объявляет войну Финляндии
52:53 – После Сталинграда стало понятно, что нацистская Германия будет уничтожена
55:10 – Тегеранская конференция
1:03:56 – Черчилль пытается отговорить Сталина требовать от финнов компенсации
1:13:17 – Линия, которую проводил Сталин в отношении Финляндии
1:16:45 – В Москву направляется финская делегация
1:21:11 – События на дипломатическом фронте отразились на том, что происходило на военном фронте
1:25:44 – Налеты авиации дальнего действия
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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