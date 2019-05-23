Сводки от ополчения Новороссии 23 мая 2019
- 16:05 Задержанные украинские военные готовились к диверсии против сотрудников ОБСЕ.
- 15:51 Спецкомиссия Киева оценивает масштабы хищений ГСМ в частях ВСУ на Донбассе.
- 15:16 Захваченные «всушники» готовили диверсию против ОБСЕ: сводка о военной ситуации на Донбассе (ВИДЕО).
- 15:04 В кузове был запах перегара.
- 06:00 Силы спецопераций ВСУ пытались дестабилизировать обстановку в России и на Донбассе.
- Вчера 23:08 Приговор убийце “Гиви”.
Задержанные украинские военные готовились к диверсии против сотрудников ОБСЕ
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Спецкомиссия Киева оценивает масштабы хищений ГСМ в частях ВСУ на Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Захваченные «всушники» готовили диверсию против ОБСЕ: сводка о военной ситуации на Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
За прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы семи населённых пунктов Республики.
На горловском направлении боевики 53-й бригады под командованием военного преступника Грузевича из 82-мм минометов обстреляли район населённого пункта Широкая Балка.
На донецком направлении преступники из 24-й и 57-й бригад под командованием Гудзя и Мишанчука обстреляли из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Александровка и Спартак.
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На мариупольском направлении боевики 35-й и 79-й бригад ВСУ под командованием военных преступников Паласа и Курача из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы населенных пунктов: Докучаевск, Еленовка, Октябрь и Ленинское.
В результате ответного огня наших защитников из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения два украинских боевика уничтожены, один ранен.
Как мы заявляли ранее, вчера в ходе успешно проведенной операции военнослужащими Народной милиции была обезврежена и захвачена в плен диверсионно-разведывательная группа противника.
В ходе следственных мероприятий установлены личности всех 8 диверсантов. Командиром группы являлся Шайдов В.А.
В настоящий момент диверсанты дают признательные показания, с их слов нам стало известно, что на территории Республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ.
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По полученным из штаба «ООС» данным, инициатива о заброске ДРГ исходила лично от командующего «ООС» Сырского, который сознательно саботирует указания Верховного Главнокомандующего Зеленского, заявившего в день инаугурации о полном прекращении огня на Донбассе.
Участившиеся случаи самовольного оставления части являются не единственной проблемой украинского военного командования. Военнослужащие по-прежнему не хотят служить и всеми способами уклоняются от службы. Отмечены случаи членовредительства личным составом с целью вывода с передовой и убытия на излечение.
Так, 21 мая с целью уклонения от выполнения боевых задач на переднем крае военнослужащий 88-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты рядовой Ширенко А.П. совершил самострел в левую руку. По данному происшествию проводится разбирательство.
Ситуация с кадровым некомплектом, небоевыми потерями и нежеланием служить в украинской армии вынуждает командование ВСУ идти на крайние меры.
Так, зафиксированы случаи принуждения командирами бригад к подписанию военнослужащими по призыву краткосрочных контрактов сроком на шесть месяцев с дальнейшей их отправкой в зону «ООС».
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В кузове был запах перегара
Небольшой инсайд по задержанию 8 украинских военных из 53-й отдельной механизированной бригады, о котором вчера уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/5008516.html. Как и ожидалось, первоначальная версия украинских СМИ существенно отличается от того, что было на самом деле.
По поводу пленных. Они заехали на наш нулевой еленовский блокпост по ошибке. На их блоке укры их не предупредили, а просто обменялись паролями и эти поехали дальше. Наши сработали четко. Увидели укровский военный камаз, заняли позиции и очень быстро их приняли. Пленные это старшины, которые ехали на сверку в штаб. С ними было куча документов со списками личного состава 53 бригады, вооружение и имущество. Не спал только водила. Остальные спали в кузове камаза, кузов пассажирский. В кузове был запах перегара.
В общем, водитель умело привез в ДНР грузовик, 7 пьяных старшин 53-й омбр, оружие, боеприпасы и документы. Настоящее комбо.
PS. На заглавном иллюстративном фото – солдаты 53-й омбр.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Силы спецопераций ВСУ пытались дестабилизировать обстановку в России и на Донбассе
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики установлены лица, причастные к проведению мероприятий по дестабилизации социально-политической и экономической ситуации на территории Донбасса и Российской Федерации.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«В ходе проведения контрразведывательных мероприятий сотрудниками Министерства получен секретный документ Сил спецопераций ВСУ, подтверждающий причастность 74 Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины к террористической деятельности.
По приказу командования Центра отдел подготовки и проведения информационных мероприятий и его агентура совершала ложные минирования объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры на территории России и республик Донбасса», — отметили в ведомстве.
По факту информационного терроризма украинских спецслужб МГБ ЛНР будет возбуждено уголовное дело, материалы которого впоследствии будут переданы Следственному комитету Российской Федерации.
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Приговор убийце “Гиви”
Один из участников убийства комбата батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви") приговорен к 12 годам тюрьмы.
Дмитрий Батрак 1979 года рождения действовал по заданию СБУ. C 2016-го года передавал СБУ данные по передвижению войск ДНР, а позднее способствовал установлению наблюдения за передвижением "Гиви", помогая группе агентов СБУ осуществивших убийство.
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