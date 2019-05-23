Сводки от ополчения Новороссии 23 мая 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы семи населённых пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 53-й бригады под командованием военного преступника Грузевича из 82-мм минометов обстреляли район населённого пункта Широкая Балка.

На донецком направлении преступники из 24-й и 57-й бригад под командованием Гудзя и Мишанчука обстреляли из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Александровка и Спартак.

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На мариупольском направлении боевики 35-й и 79-й бригад ВСУ под командованием военных преступников Паласа и Курача из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы населенных пунктов: Докучаевск, Еленовка, Октябрь и Ленинское.

В результате ответного огня наших защитников из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения два украинских боевика уничтожены, один ранен.

Как мы заявляли ранее, вчера в ходе успешно проведенной операции военнослужащими Народной милиции была обезврежена и захвачена в плен диверсионно-разведывательная группа противника.

В ходе следственных мероприятий установлены личности всех 8 диверсантов. Командиром группы являлся Шайдов В.А.

В настоящий момент диверсанты дают признательные показания, с их слов нам стало известно, что на территории Республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ.

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По полученным из штаба «ООС» данным, инициатива о заброске ДРГ исходила лично от командующего «ООС» Сырского, который сознательно саботирует указания Верховного Главнокомандующего Зеленского, заявившего в день инаугурации о полном прекращении огня на Донбассе.

Участившиеся случаи самовольного оставления части являются не единственной проблемой украинского военного командования. Военнослужащие по-прежнему не хотят служить и всеми способами уклоняются от службы. Отмечены случаи членовредительства личным составом с целью вывода с передовой и убытия на излечение.

Так, 21 мая с целью уклонения от выполнения боевых задач на переднем крае военнослужащий 88-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты рядовой Ширенко А.П. совершил самострел в левую руку. По данному происшествию проводится разбирательство.

Ситуация с кадровым некомплектом, небоевыми потерями и нежеланием служить в украинской армии вынуждает командование ВСУ идти на крайние меры.

Так, зафиксированы случаи принуждения командирами бригад к подписанию военнослужащими по призыву краткосрочных контрактов сроком на шесть месяцев с дальнейшей их отправкой в зону «ООС».

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