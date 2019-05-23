Главная » Видео, История, Мировоззрение

Сталин против Вавилова. Цикл “Сволочь позолоченная”

08:59. 23 мая 2019 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

НА ПОДАРОК – https://yasobe.ru/na/podarok_na_yubil…
Webmoney – R388277607774

Текстовая версия – http://cerber-news.ru/stalin-protiv-v…

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.

Вернёмся к разбору статьи Поликовского «Сволочь позолоченная». Данная серия касается учёного Николая Вавилова. Как в статье Поликовского он фигурирует?

Цитирую:

Сталин был бездарь. Все в этом человеке с изъеденным рябью лицом и узеньким лбом вопиет о бездарности. Речи его, сохранившиеся в записях, — тусклые, косноязычные речи бюрократа. Его статьи и книги, миллионными тиражами которых упорно отупляли страну, были мертвы уже в тот момент, когда все эти слова с трудом исторгал из себя его плоский, неразвитый мозг. С трубкой в руке и важностью на лице похаживая по кабинету и диктуя бред о социализме и языкознании, он видел себя большим ученым, в то время как большого ученого академика Вавилова 1700 часов допрашивали и пытали, сменяя друг друга, следователи Хват и Албогачиев. Бездарность этого крашенного золотой краской кумира видна в бездарности и подлости его соратников и соучастников. Задницы вместо лиц, казенные штампы вместо слов и виртуозное умение выживать в грязи интриг, годное для гадов и змей, — вот их портрет.
Мне очень нравится то, как автор противопоставляет Сталина учёному Вавилову, дескать, настоящего гения пытали, а Сталин в это время бездарные писульки писал. Интересный подход для сравнения.

Ну что ж, давайте познакомимся с биографией Николая Вавилова, а точнее с тем, как в большинстве случаев его биографию описывают на просторах Интернета. А дальше будем разбираться во всей этой истории.

Данное видео можно обсудить по ссылке – https://youtu.be/t9zQ-sZDFFA

https://likecoin.pro/@alextoken

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t9zQ-sZDFFA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Генетика в СССР: Вавилов против Лысенко
... не засекречены. Фактически процессы против генетиков начались с того,...встреча Н. И. Вавилова с И. В. Сталиным (Интервью с Е...гг. вейсманисты предприняли атаку против Лысенко, пытаясь убрать его...либералы всегда были заодно против России. Полезно бывает изучать...
Почему эффект называется „Черенкова-Вавилова”, а Нобеля дали ещё и Франку с Таммом?
...с просьбой освободить Ландау лично Сталину. Стараясь оправдать своего подопечного...литературе этот эффект называется «Черенкова-Вавилова эффект» («Политехнический словарь», М... авторов разгромной работы, направленной против Власова, избраны академиками, третий...
Черчилль считал, что Сталин «не понял» сообщения о создании в США А-бомбы
... дело обстояло как раз наоборот. Сталин отреагировал таким обескуражившим союзников образом... союзников с привлечением германских дивизий против Советского Союза. Кодовое название плана... Академии наук СССР С. И. Вавилова, якобы произнесенную им в Америке...
Война. Начало.
... количества войск",— сказал И. В. Сталин. Я доложил, что по разведывательным... организовать защиту территории. Французы бьются против французов! Вот куда их загнала.... * * * Из дневника академика С. И. Вавилова (Ленинград): "18 июля. Ощущение закапывания...
Об одном полярном мифе ГУЛАГа
... дают возможность поклонникам лозунга «Сталин, Берия, ГУЛАГ», использовать ...абсолютно незнакомые с Арктикой. Против этого выступили опытные полярники... и эти географические аргументы против легенды о «Пижме»,... ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН. 2007 С. Ларьков. ...
гРУСтная история: Русские изобретатели и первооткрыватели
... о биологическом виде. Под руководством Вавилова была создана крупнейшая в мире... Сталина Хрущёв вызвал Жукова в Москву с целью укрепления своей власти против... последователей Сталина и назначил заместителем министра...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)