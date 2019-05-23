Сталин против Вавилова. Цикл “Сволочь позолоченная”

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Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет.



Вернёмся к разбору статьи Поликовского «Сволочь позолоченная». Данная серия касается учёного Николая Вавилова. Как в статье Поликовского он фигурирует?



Цитирую:



Сталин был бездарь. Все в этом человеке с изъеденным рябью лицом и узеньким лбом вопиет о бездарности. Речи его, сохранившиеся в записях, — тусклые, косноязычные речи бюрократа. Его статьи и книги, миллионными тиражами которых упорно отупляли страну, были мертвы уже в тот момент, когда все эти слова с трудом исторгал из себя его плоский, неразвитый мозг. С трубкой в руке и важностью на лице похаживая по кабинету и диктуя бред о социализме и языкознании, он видел себя большим ученым, в то время как большого ученого академика Вавилова 1700 часов допрашивали и пытали, сменяя друг друга, следователи Хват и Албогачиев. Бездарность этого крашенного золотой краской кумира видна в бездарности и подлости его соратников и соучастников. Задницы вместо лиц, казенные штампы вместо слов и виртуозное умение выживать в грязи интриг, годное для гадов и змей, — вот их портрет.

Мне очень нравится то, как автор противопоставляет Сталина учёному Вавилову, дескать, настоящего гения пытали, а Сталин в это время бездарные писульки писал. Интересный подход для сравнения.



Ну что ж, давайте познакомимся с биографией Николая Вавилова, а точнее с тем, как в большинстве случаев его биографию описывают на просторах Интернета. А дальше будем разбираться во всей этой истории.



Данное видео можно обсудить по ссылке – https://youtu.be/t9zQ-sZDFFA



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t9zQ-sZDFFA