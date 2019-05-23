Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 мая 2019
- 14:20 Военные базы Персидского Залива и Африканского Рога.
- 11:54 Кафр-Набуда. 23.05.2019.
- 05:30 Всё это ложь! — «Белые каски», СМИ ЕС и «Сирийская обсерватория» подняли бунт против США и «Аль-Каиды».
- Вчера 23:11 Бойня в Сирии: тысячи боевиков, танки, БМП и смертники атакуют города (+ВИДЕО, ФОТО).
Военные базы Персидского Залива и Африканского Рога
Наглядная инфографика актуальных военных баз различных стран в Персидском заливе и на Африканском Роге.
Волнами отмечено присутствие или патрулирование акватории военными кораблями указанных стран.
Квадратиком отмечены базы находящиеся в процессе создания.
В Джибути просто не протолкнуться.
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Кафр-Набуда. 23.05.2019
Коротко по ситуации в Кафр-Набуда.
1. К утру 23 мая боевики контролировали большую часть города. Ночью сирийские войска отошли на позиции к западу от Кафр-Набуда. Для боевиков это стало первым тактическим успехом с начала наступления сирийской армии. Очевидно, что ему способствовало 72-часовое перемирие, которое заканчивается сегодня. Обе стороны отмечают чрезвычайно кровопролитный характер идущих боев и большие потери с обеих сторон.
2. Вечером и ночью город подвергался сильным артиллерийским и авиаударам. Боевики вели ответный огонь из орудий и минометов по позициям САА в районе западных окраин Кафр-Набуда.Боевики в основном сконцентрированы на восточных окраинах города, центр очень сильно разрушен. На ночных видео из Кафр-Набуда были заметны пожары и столбы дыма от продолжающегося обстрела. Сообщается, что при отходе сирийской армии большая группа боевиков подорвалась за заложенных фугасах, что говорит о том, что САА осуществляла минирование в западных и центральных кварталах.
3. В северной Хаме с военных вертолетов разбрасывают листовки, где жителей призывают укрыться, так как в ближайшее время начнется крупная воздушная операция, которая будет сопровождать наступление сирийской армии. Отмечается концентрация сирийских войск к западу и юго-западу от Кафр-Набуда, а также активное передвижение механизированных колонн, включающих в себя артиллерию и РСЗО. В районе Сурана и Абу-Дахура созданы КПП для выхода мирных жителей из района боев. Такие КПП обычно создавались и ранее перед масштабными наступлениями.
4. Ночью дроны "Ан-Нусры" пытались атаковать аэропорт столицы провинции Хама. Атака осуществлялась с помощью небольших беспилотников сбрасывавших гранаты и минометные мины. Нанесен незначительный ущерб. Также была атакована электростанция в сельской местности. Можно ожидать продолжения атак малоразмерных беспилотников как в Северной Хаме, так и против авиабазы в Хмеймиме. Без зачистки Эль-Латаминского выступа и юго-западного Идлиба эта проблема сама собой не исчезнет.
Ждем развития событий.
Сирийская пехота в Кафр-Набуда.
Авиаудары в Северной Хаме и Идлибе.
Электростанция в Хаме после атаки дронов.
Уничтоженная турецкая бронемашина "Пантера F9"
С обеих сторон публикуется больше число фотографий погибших.
САА
Ан-Нусра и Джейш-аль-Исса
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Всё это ложь! — «Белые каски», СМИ ЕС и «Сирийская обсерватория» подняли бунт против США и «Аль-Каиды»
Известное британское издание Daily Mail и агентство AFP в связи с заявлением Госдепа США от 21 мая о том, что «есть признаки использования режимом Асада 19 мая хлорина на северо-западе Сирии» опубликовали комментарий главы базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерватории по правам человека» Рами Абдуррахмана о том, что в заявлении Госдепа речь идет об информации, единственным источником которой являются боевики (террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»).
Именно пропагандисты этой кровавой банды заявили, что утром 19 мая населенный пункт Кбана в горах провинции Латакия якобы подвергся обстрелу химическими боеприпасами со стороны правительственных сил. По словам Абдуррахмана, в данном районе полностью отсутствует какое-либо гражданское население. Другими словами, там нет никого кроме террористов. Поэтому «Сирийская обсерватория по правам человека» никак не может подтвердить информацию о применении химоружия.
«Базирующийся в Британии военный наблюдатель заявил в среду, что у него нет доказательств того, что сирийская армия осуществила новую химическую атаку, несмотря на заявление Вашингтона об этом», — говорится в статье в статье «Монитор говорит, что нет никаких доказательств новой химической атаки в Сирии», выпущенной популярной английской ежедневной газетой.
«У нас нет никаких доказательств этого нападения», — сказал «Агентству Франс Пресс» Рами Абдул Рахман, глава «Сирийской обсерватории по правам человека».
«Мы не зафиксировали никакой химической атаки в горах Латакии», — подчеркнул он.
Единственным источником озвученной Госдепом США информации являются боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*. То же самое британскому изданию сказал и представитель «Сирийской гражданской обороны», то есть тех самых «Белых касок», которые Госдеп в своем заявлении столь пафосно защищал в качестве чуть ли не самого достоверного источника сведений об «использовании сирийским режимом отравляющих веществ». «Белые каски» в итоге, как выяснилось, также не располагают какой-либо информацией о применении химоружия 19 мая.
Далее приводится перевод выводов из статьи Daily Mail:
«Северные горы — единственная часть провинции Латакия, расположенная на средиземноморском побережье Сирии, которые не находятся под властью правительства.
Они являются главным призом в боевых действиях, вспыхнувших в последние недели на северо-западе Сирии между проправительственными силами и джихадистами, которые они использовали в качестве стартовой площадки для ракетных и беспилотных атак на авиабазу Хмеймим — главного военного объекта России (в САР).
Альянс „Хайят тахрир аш-Шам“, возглавляемый бывшим сирийским филиалом „Аль-Каиды“, обвинил правительственные силы в воскресенье в том, что они предприняли атаку с применением газообразного хлора против боевиков на севере провинции Латакия.
Сирийская армия отвергла обвинения как фальсификацию, сообщил военный источник проправительственной газете Al-Watan.
Но Госдепартамент США заявил во вторник, что оценивает признаки того, что правительство президента Башара Асада применило химическое оружие в воскресенье.
„Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но мы повторяем наше предупреждение о том, что, если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно“, — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.
Глава Сирийской обсерватории по права человека сказал, что на месте предполагаемой атаки в воскресенье присутствовали только джихадисты, что делает практически невозможным объективное подтверждение инцидента.
„В этом районе не было гражданских лиц“, — сказал Рами Абдул Рахман.
Добровольцы-спасатели „Белых касок“, которые сообщали о прошлых химических атаках в захваченных повстанцами районах Сирии, сообщили AFP в среду, что у них нет информации о предполагаемой газовой атаке», — говорится в статье Daily Mail.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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Бойня в Сирии: тысячи боевиков, танки, БМП и смертники атакуют города (+ВИДЕО, ФОТО)
Сирийские правительственные войска отразили целую серию террористических атак со стороны террористов группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» на юге провинции Идлиб в Сирии. В ночь на 21 мая большие силы бандформирований атаковали позиции Сирийской армии сразу по двум направлениям Хабит – Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Хамамият.
Как сообщили в Минобороны России, террористы использовали для нанесения удара бронетехнику, РСЗО и «джихад-мобили».
«Утром 22 мая бойцы САА отразили как минимум три попытки боевиков из числа террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»* прорвать оборону в районе населенного пункта Кафр-Нбуда. Силы противника — до 500 боевиков, 7 танков, 4 боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и 2 автомобиля со взрывчаткой, которыми, по данным Минобороны, управляли террористы-смертники.
Вместе с тем, боевики совершили 2 попытки прорвать оборону сирийских военных в районе Эль-Хайрата, направив туда около 200 своих людей, 4 БМП и 4 пикапа с установленным на них тяжелым вооружением. В результате обе группы террористов «Хайат Тахрир Аш-Шам» потерпели фиаско.
Сирийские военные уничтожили более 150 боевиков «Джебхат ан-Нусры», 3 танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и 2 «джихад-мобиля» и при этом не сдвинулись ни на шаг», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Оперативная обстановка тяжёлая
Как сообщала «Русская Весна», вечером 21 мая террористы начали масштабное контрнаступление не севере провинции Хама. Большие силы банд пытались взять штурмом город Кафр Набуду, до ночи они этого сделать не смогли и понесли значительные потери. Огнем ВКС России и САА были ликвидированы десятки боевиков, уничтожены несколько танков и БМП, а также пикапы с пулеметами.
Банды были отброшены назад. Затем они перегруппировывались и после двух часов ночи снова пошли в наступление — им удалось прорваться на окраины города и закрепиться там.
Новые данные об оперативной обстановке сообщает военкор «Русской Весны» Олег Блохин, находящийся в Сирии.
В ходе ночных и утренних боев Кафр Набуда оказалась разделенной надвое между армейцами и боевиками.
Командование приняло решение вывести войска из города во избежание больших потерь и окружения, давая возможность авиации и артиллерии наносить массированные удары по силам террористов. Продолжились бои за высоты, также бандгруппы начали штурм двух городков на пути к Калаат аль-Мадык.
В последние дни исламисты перебросили большие силы, которые теперь перемалывает авиация и артиллерия, после чего должно начаться контрнаступление Сирийских войск.
Читайте также: Орды смертников, танки и БМП: банды Идлиба начали наступление, их перемалывают ВКС и САА (+ФОТО, ВИДЕО)
*запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su