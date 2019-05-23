Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 мая 2019

Известное британское издание Daily Mail и агентство AFP в связи с заявлением Госдепа США от 21 мая о том, что «есть признаки использования режимом Асада 19 мая хлорина на северо-западе Сирии» опубликовали комментарий главы базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерватории по правам человека» Рами Абдуррахмана о том, что в заявлении Госдепа речь идет об информации, единственным источником которой являются боевики (террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»).

Именно пропагандисты этой кровавой банды заявили, что утром 19 мая населенный пункт Кбана в горах провинции Латакия якобы подвергся обстрелу химическими боеприпасами со стороны правительственных сил. По словам Абдуррахмана, в данном районе полностью отсутствует какое-либо гражданское население. Другими словами, там нет никого кроме террористов. Поэтому «Сирийская обсерватория по правам человека» никак не может подтвердить информацию о применении химоружия.

«Базирующийся в Британии военный наблюдатель заявил в среду, что у него нет доказательств того, что сирийская армия осуществила новую химическую атаку, несмотря на заявление Вашингтона об этом», — говорится в статье в статье «Монитор говорит, что нет никаких доказательств новой химической атаки в Сирии», выпущенной популярной английской ежедневной газетой.

«У нас нет никаких доказательств этого нападения», — сказал «Агентству Франс Пресс» Рами Абдул Рахман, глава «Сирийской обсерватории по правам человека».

«Мы не зафиксировали никакой химической атаки в горах Латакии», — подчеркнул он.

Единственным источником озвученной Госдепом США информации являются боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*. То же самое британскому изданию сказал и представитель «Сирийской гражданской обороны», то есть тех самых «Белых касок», которые Госдеп в своем заявлении столь пафосно защищал в качестве чуть ли не самого достоверного источника сведений об «использовании сирийским режимом отравляющих веществ». «Белые каски» в итоге, как выяснилось, также не располагают какой-либо информацией о применении химоружия 19 мая.

Далее приводится перевод выводов из статьи Daily Mail:

«Северные горы — единственная часть провинции Латакия, расположенная на средиземноморском побережье Сирии, которые не находятся под властью правительства.

Они являются главным призом в боевых действиях, вспыхнувших в последние недели на северо-западе Сирии между проправительственными силами и джихадистами, которые они использовали в качестве стартовой площадки для ракетных и беспилотных атак на авиабазу Хмеймим — главного военного объекта России (в САР).

Альянс „Хайят тахрир аш-Шам“, возглавляемый бывшим сирийским филиалом „Аль-Каиды“, обвинил правительственные силы в воскресенье в том, что они предприняли атаку с применением газообразного хлора против боевиков на севере провинции Латакия.

Сирийская армия отвергла обвинения как фальсификацию, сообщил военный источник проправительственной газете Al-Watan.

Но Госдепартамент США заявил во вторник, что оценивает признаки того, что правительство президента Башара Асада применило химическое оружие в воскресенье.

„Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но мы повторяем наше предупреждение о том, что, если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно“, — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Глава Сирийской обсерватории по права человека сказал, что на месте предполагаемой атаки в воскресенье присутствовали только джихадисты, что делает практически невозможным объективное подтверждение инцидента.

„В этом районе не было гражданских лиц“, — сказал Рами Абдул Рахман.

Добровольцы-спасатели „Белых касок“, которые сообщали о прошлых химических атаках в захваченных повстанцами районах Сирии, сообщили AFP в среду, что у них нет информации о предполагаемой газовой атаке», — говорится в статье Daily Mail.

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*запрещенная в РФ террористическая организация