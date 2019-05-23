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Расшифровка Фестского диска. Сборка Критской календарной системы. Виктор Максименков. Часть 1

15:04. 23 мая 2019 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Расшифровка Фестского диска

Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 2 – https://youtu.be/Tm9UskxlHX4

Фестский Диск был найден 3 июля 1908 года при раскопках древнего города Фест, на южном побережье Крита. С тех пор было предпринято множество попыток его расшифровать, но пока наука не может точно сказать, что за информацию несет этот Артефакт древности.
В нашем эфире мы совместно с ведущим и участниками чата проведем расшифровку Фестского Диска, что даст нам возможность собрать Критскую календарную систему, которая на прямую является наследницей с Мальтинской пластины – Сибирской календарной системы возрастом минимумом 18 000 лет.
Результатом этого эфира будет понимание простейших принципов заложенных в основе Фестского диска, и то, что каждый человек сможет самостоятельно понять ту информацию, которую несут подобные объекты, которые находят по всему миру.

Присоединяйтесь! Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть Добру!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t7rHFGt8qGA

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