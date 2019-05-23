Прямой эфир. Профессор Попов отвечает на вопросы
20:03. 23 мая 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В прямом эфире – доктор философских наук Михаил Васильевич Попов.
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«Проще, легче, чище, веселее» — то не завет, свыше даваемый. То тот простой серый день, полный дел, через которые не заботы и тревоги, но радость труда, в уверенности высокой чести и мире, должно нести встречному.