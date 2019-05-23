Мир звуков

В одно окно смотрели двое.



Один увидел дождь и грязь,



Другой – листвы зелёной вязь,



Весну и небо голубое.



В одно окно смотрели двое…



(Николай Козлов)

Автор: Регул

Надо заметить, что и тот язык, к которому мы привыкли, не так прост, как может показаться. Человеку нравится ясность, а потому ему нравятся простые и однозначные конструкции. Но окружающий нас мир далеко не однозначен.

Логика, которая, повторюсь в очередной раз, является не философской, а математической дисциплиной, оперирует такими понятиями, как истинность и ложность. И в рамках той логики, с которой мы привыкли иметь дело, любое высказывание либо истинно, либо ложно. С точки зрения математики, это частный случай, и вообще любой образованный математик согласится, что математика предусматривает и более сложные варианты, но для обычного человека логика именно в том и состоит, что некоторое высказывание либо истинно, либо ложно, и другого не дано. Например, телефон может быть Samsung, а может быть Apple. Или ещё какой-нибудь, но он не может быть одновременно и Samsung, и в то же самое время Apple.

Это – однозначность.

Но логике известны фразы, например, следующего типа: “Данное утверждение ложно”. Это так называемый парадокс лжеца. Если предположить, что это утверждение истинно, то так как оно говорит о своей ложности, то оно ложно, что является противоречием нашей исходной посылке (что оно истинно). Если предположить, что оно ложно, то оно соответствует тому, что само гласит, а потому истинно, что является противоречием.

Есть разные формы выражения этого “парадокса лжеца”, например: “Любое категоричное утверждение ложно, в том числе и данное утверждение”.

Это – многозначность.

Когда разные люди слушают некий текст, например, описывающий какое-то событие, то у них сложится более или менее одинаковое представление о том, что в этом событии происходило.

Но когда разные люди будут слушать музыку, например, “Лунную” сонату Бетховена, то у них могут возникнуть разные образы, не похожие друг на друга. Кстати, сама по себе “Лунная” соната является отличным историческим примером. Бетховен написал её под влиянием чувств к Джульетте Гвиччарди. Надо заметить, что жанр сонаты в музыке изначально характеризует отношения мужского и женского. Первая часть “Лунной” сонаты характеризует собой глубокую скорбь Бетховена по поводу того, что Джульетта предпочла ему другого мужчину (богатого графа). Вторая часть – это образ самой Джульетты, молодой, легкомысленной, игривой и флиртующей девушки. Отвлёкшись от своих переживаний в первой части, Бетховен как бы переживает заново светлые воспоминания. Третья часть – это драма, это отказ мириться с таким положением вещей, взрыв эмоций, который должен как-то разрешиться. Это образы самого Бетховена, стоящие за музыкой. Однако другу композитора, поэту и музыкальному критику Людвигу Рельштабу первая часть сонаты напомнила образ ночного озера при лунном сиянии. Этот романтичный образ прижился у публики, и таким образом, за 14-й сонатой Бетховена закрепилось название “Лунная”. Как видите, сколько людей, столько и мнений.

В жизни многозначность случается сплошь и рядом. Например, каким-то своим действием человек может быть одновременно и прав, и не прав – смотря с какой стороны рассматривать его действия.

Давайте ещё раз вернёмся к эпиграфу статьи:

В одно окно смотрели двое.



Один увидел дождь и грязь,



Другой – листвы зелёной вязь,



Весну и небо голубое.



В одно окно смотрели двое…

Эта маленькая поэтическая зарисовка Николая Козлова служит хорошим примером в тему. Двое смотрели в одно и то же окно, но увидели совершенно разные образы. Кто из них прав? Оба! Всё зависит от точки зрения, от восприимчивости наблюдателя. Как говорится, имеющий уши, да услышит...

Нужно понимать следующую вещь. Язык (любой язык) является слишком слабым инструментом для описания мира. Я как-то упоминал в своих статьях статью В.Н.Тростникова “Научна ли научная картина мира”, которая была опубликована в журнале “Новый мир” в 1990 году. Её можно найти в интернете и прочитать. В этой статье, в частности, показано, что язык в принципе не способен описать картину мира, действительно претендующую на полноту. Наш ум полагает, что словами можно описать всё, что угодно, но это заблуждение. На самом деле языком можно описать лишь бесконечно малую часть мира, и потому логикой (и вообще языком) в познании мира, строго говоря, можно пренебречь. Любой настоящий учёный знает, что открытия крайне редко делаются путём вывода некоторого результата. Гораздо чаще сначала учёного посещает некоторое озарение, которому предшествовала длительная концентрация на каком-то вопросе, и когда озарение его посетило, он пытается найти способ объяснить, почему то, что он увидел, именно так, а не иначе. То есть реальная история научных открытий в целом подтверждает данное положение дел, что знание не описывается словами. Сначала учёный просто его понимает – сразу и полностью. И потом уже просто делает попытку описать словами более или менее точно, что он понял. При этом далеко не факт, что словесное описание действительно в точности соответствует тому, что он осознал. Существуют же вещи, которые в принципе невозможно описать. С ними можно иметь дело, быть их свидетелем, но как это происходит, описать невозможно. Например, есть девочка, которая понимает язык птиц и умеет сама произносить звуки, как птица. Об этом как-то был сюжет на ТВ. У девочки спросили – как она это делает. Она сказала, что не знает. Она просто хотела понимать птиц, и разговаривать с ними, и в какой-то момент она начала произносить звуки, которые издают птицы, а также понимать, что они говорят.

Сейчас я опишу некоторые вещи, которые относятся к объективным вселенским законам. Но так как это в целом касается области, которую очень сложно (если вообще возможно) точно описать словами, то никому ничего доказывать я не буду. Каждый читатель может иметь по данному вопросу своё мнение в меру своего чувствования мира. Помним: “В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой – листвы зелёной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое…”

Итак, наш мир можно рассматривать в разных аспектах. Согласно одному из них, наш мир имеет волновую природу. Всё во Вселенной может быть рассмотрено как колебания. Звук – это тоже волна, поэтому можно сказать, что наша Вселенная звучит некоторой “вселенской музыкой”. Это какое-то очень сложное звучание, но оно стремится быть целостным и гармоничным (или является таковым, несмотря ни на что). В музыке есть понятие гармонии – гармоничного звучания. Звучание может быть гармоничным и не гармоничным. Например, кварта или квинта – это гармоничный интервал. Октава тоже гармоничный интервал. А вот так называемая “секунда” (один тон) – это негармоничный интервал, он “режет ухо”. Ещё более негармоничный интервал – это “малая секунда” (полутон). Однако в мелодии на негармоничных интервалах могут быть построены гармоничные мотивы. Например, на “секунде” или “малой секунде” часто строятся так называемые трели, и они могут звучать в какой-то мелодии очень мелодично (гармонично).

Большим мастером создавать гармонию из негармоничных сочетаний звуков был, например, норвежский композитор Эдвард Григ. Рекомендую читателю послушать различные его произведения, например, для фортепиано, например, в исполнении Михаила Плетнёва.

Произношение слов тоже является звуком (звукорядом), а значит, тоже создаёт в данном контексте определённую музыку. Мы помним, что одна и та же музыка может рождать у разных слушателей разные образы. Таким образом, само звучание слов является некоторым многовариантным набором образов. Каждый может увидеть в этом что-то своё. Кто прав? Одновременно могут быть правы разные люди. Правда, это не отрицает того, что есть варианты “более правильного” (гармоничного) понимания, а есть варианты понимания “менее правильного” (притянутого за уши).

Вселенная имеет двойственную природу – материальную и нематериальную. Есть нематериальная и материальная Вселенная. Нематериальная Вселенная является огненной. При этом нематериальная (огненная) часть Вселенной управляет материальной частью. Отсюда звучание закона сотворения: ОУМ (Огонь Управляет Материей). Отсюда известное “аминь”, которое является вариантом неточного воспроизведения закона сотворения.

К огненности относятся огонь и дух. К материальности относятся свет и энергия.

Помните фразу: “Вначале было слово”? Что она означает на самом деле?

Слово – это набор звуков. Слово состоит из слогов. Слог является цельным (неделимым) элементом слова, его смысловой частью. Созвучие звуков “слог”, которое является названием слога – не случайно. Слог означает СЛ-ОГ, то есть “СЛоженный ОГнём”. То есть слог – есть целостный огнеобраз, созидающий своим звучанием материю.

Созвучие звуков “слово” тоже не является случайным. Слово означает СЛО-ВО, то есть “СЛоженное Огнём и ВОлей”. Воля – это проявление духа. Таким образом, слово, состоящее из слогов, есть действие огня по отношению к материи. А как было сказано выше, ОУМ (Огонь Управляет Материей) есть выражение закона сотворения. Иными словами, произнесённое слово несёт в себе посыл материализации.

Именно поэтому выраженное словами намерение (произнесение звукового ряда) имеет совершенно другое значение, чем просто мысли. Именно поэтому как было сказано в одной из недавних статей: “Язык твой – враг твой”. Если человек произносит нечто, что является разрушительным, то он подвергает себя разрушению в самом буквальном смысле. Помните пример про девушку, которая сказала, что она не планирует иметь детей? Вот так это и работает. Произнесённое слово имеет силу материализации. Если намерение человека находится в гармонии с окружающим миром и неким единым Замыслом, то произносимое им намерение включает его в единое гармоничное многоголосие Вселенной. Или другими словами, Вселенная помогает реализоваться его гармоничным замыслам. Если намерение человека находится в дисгармонии с окружающим миром и неким единым Замыслом, то произносимое им так или иначе намерение входит в дисгармонию с многоголосием Вселенной, и гармоничным результатом для Вселенной является исправление такого дисгармоничного звучания, если потребуется – вплоть до физического устранения источника дисгармонии.

Грубо говоря, если весь оркестр звучит гармонично, а ты постоянно фальшивишь, то тебя попросят пройти на выход, пока не научишься играть как надо. Я упрощаю, но суть в целом отражаю верно.

Из выше сказанного пока важно хотя бы понять, что слово состоит из слогов, и слоги – это неделимые смысловые части слова, несущие в себе созидающие огнеобразы, из которых складывается образ слова. Огнеобразы – это первичные элементы (кирпичики). Из них можно как из кубиков складывать разные конструкции. Но каждый кубик является целостным и неделимым. Это чистый огнеобраз. Слово же – несёт совокупный образ, то есть сложенный посредством определённой воли, поэтому слог сложен только огнём, а слово сложено огнём и волей. С разной волей можно складывать огнеобразы так, что будут получаться разные слова.

Поэтому когда мы вслушиваемся в звучание слова, то правильным является тот вариант разложения, который соответствует огнеобразам, то есть слогам. Если же разложение слова слогам не соответствует, то такое разложение заведомо неправильно, так как дробит целостные и неделимые огнеобразы.

Возьмём, например, слово РАБОТА.

Из каких слогов оно состоит? Слово РАБОТА состоит из слогов РА-БО-ТА. Поэтому правильное понимание этого слова опирается на огнеобразы РА, БО, ТА. Разложение же, например, на РАБ и ОТА является неправильным, потому что дробит целостные и неделимые огнеобразы. В слове РАБОТА нет слогов РАБ и ОТА – есть только слоги РА, БО и ТА.

Поэтому слово РАБОТА не имеет ничего общего со словом РАБ, и не происходит от него. А что же на самом деле означает слово РАБОТА? Как я уже говорил, это музыка, а музыка многозначна (многовариантна). Слово РАБОТА может означать, например, РАдость БОдрого ТелА. А может означать РАзвитие БОжественного ТАланта. Действительно, у лентяя и лодыря тело дряхлеет, а у работающего человека тело будет в тонусе, и будет радоваться жизни. Как говорил Суворов: “В здоровом теле – здоровый дух!” Точно также, работа есть практика чего либо, поэтому когда у человека к чему-то есть талант, то работая в этой сфере, человек этот данный ему талант развивает.

Как видите, понимание указанных принципов очень важно для правильного понимания глубинного звучания слова. Не зная указанных принципов можно легко стать жертвой манипуляции, что работа есть удел раба. На самом деле, ничего общего у этих слов нет, их гармония совершенно разная, потому что опирается на разные созидающие огнеобразы.

Например, РАБ раскладывается как РАзвитие Болезни (один из вариантов). То есть человек, ощущающий себя рабом, живёт не в гармонии со Вселенной, а значит, обречён заболеть (дисгармоничное звучание со вселенским оркестром чревато “удалением” из него, в частности – посредством смертельной болезни). Человек приходит в жизнь учиться, и любая ситуация является учебной. Ощущение же себя рабом препятствует обучению, то есть нарушает намерение Вселенной (входит с ним в дисгармонию). Результатом может быть развитие болезни и смерть. Но к работе это не имеет никакого отношения. Раб и работа – это абсолютно разные вещи, у них нет ничего общего. Также РАБ – это РА Боязнь. РА – это созидающий свет. РАБ – это человек, который боится созидающего света, избегает его (Бежит его, как говорили в древности).

Тот, кто пытается свести созвучное единству Вселенной в замысле Творца слово РАБОТА с противоположным по значению словом РАБ, совершает очень негармоничное действие, и может иметь соответствующие последствия.

Давайте возьмём слово НРАВСТВЕННОСТЬ.

Некоторые, например, считают, что это слово происходит от слова “нрав” и “нравится”. Однако это не так. Далеко не каждый нрав является нравственным, и далеко не всё, что человеку может нравиться (понравиться), является нравственным.

Например, человек садист, и ему нравится мучить других людей. И что в этом нравственного? Это болезнь, вступающая в конфликт со звучанием Вселенной, и ничего нравственного в этом нет. Ребёнку может, например, нравиться отрывать лапки или крылышки насекомым. В этом тоже нет ничего нравственного.

А что же такое нравственность? Рассмотрим, опять же, слоги, то есть исходные огнеобразы.

НРАВСТВЕННОСТЬ – это НРАВ-СТВЕН-НОСТЬ. Далее опять же каждый может услышать в этом звучании то, что соответствует его восприятию, его чувству гармонии (оно у каждого своё, у кого-то более грубое, у кого-то более тонкое).

Я, например, слышу следующее:

НРАВ С ТВорцом ЕдиНый НЕСТ’и. То есть если я мой нрав делаю единым с нравом Творца, то я нравственный человек. А если я свой нрав не несу вместе (в гармонии) с нравом Творца, то никакой нравственности в моём нраве нет. И то, что мне нравится, нравственным не является ни при каких обстоятельствах.

Заметьте, есть даже такое слово – НОРОВ, тоже обозначающее нрав. Но какой нрав обозначает слово норов? Созвучно слову “нора”, не так ли? То есть залезть в какую-то нору (опять же, спрятаться от света РА). А ещё одно созвучное слово – НАРЫВ. Норов – это тоже вроде бы нрав, но такой нрав, который нравственным совершенно не является.

Поэтому надо понимать, что НРАВ (Направление РАзвития Воли) может быть нравственным, а может не быть, и эти слова отнюдь не однокоренные в том смысле, что они означают разные вещи, имеющие разное звучание. Один развивает свою волю в направлении, заданном Творцом, и он нравственный человек. А другой развивает свою волю в каком-то другом направлении, и ничего нравственного в его поведении (нраве) нет.

Теперь возьмём слово МОРАЛЬ.

МОРАЛЬ – это МО-РАЛЬ. Опять-таки, это звучание, музыка, а звучание многовариантно. Но так или иначе, правильное разложение слова должно опираться на целостные и неделимые слоги – огнеобразы, сложенные огнём.

Что может означать слово мораль? Разные, но в целом близкие по смыслу вещи.

Например, МногоОбразие РОЛей. Или Местные Ограничения на РОЛЬ, которую может играть человек в данном конкретном обществе (круге людей). Также мораль может быть Мыслью, Ограничивающей РОЛЬ или Мерой Ограничения РОЛ’ей или Мерой, Определяющей РОЛ’и, то есть это принятый “по уму” (на основании житейского опыта) свод правил в определённом обществе (круге людей).

Как видите, нравственность и мораль – совершенно разные вещи. Мораль – это то, что принято в определённом обществе (круге людей), некий свод правил поведения, утверждённый людьми. Нравственность же – это мера соответствия поведения человека воле Творца.

В разных обществах (в разных сообществах людей) может быть совершенно разная мораль. Например, в одном обществе морально иметь одного мужа (жену) и аморально многоженство. А в другом обществе многоженство вполне себе морально. В одном обществе морально и позволительно ругаться матом, а в другом обществе ругаться матом аморально и непозволительно.

Нравственность же от общества не зависит вообще никак. Нравственность определяется только и исключительно гармоничностью поведения человека с вселенскими законами, а они для каждого человека одинаковы.

Источник: https://cont.ws/@regul01/1332438?promo=44127