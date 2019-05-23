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«Кидают тех, кто прогнулся» — Захарова о возобновлении США закупок венесуэльской нефти

00:30. 23 мая 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:
«Кидают тех, кто прогнулся» — Захарова о возобновлении США закупок венесуэльской нефти | Русская весна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новости о возобновлении покупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами.

На своей странице в соцсети она напомнила, как два месяца назад СМИ сообщали, что «специальный представитель правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс в интервью агентству Рейтер, опубликованном 10 марта, заявил, что США добиваются полной изоляции президента Николаса Мадуро на международной арене, и в первую очередь — прекращения любых коммерческих сделок банков, фирм и компаний с Венесуэлой, выгодных Мадуро».

С тем же самым призывом Вашингтон обращался к частным компаниям, ведущим бизнес с правительством Венесуэлы.

«Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — резюмировала представитель МИД.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1558559396

Метки: Новости

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