Головокружительно красивые фото, сделанные с помощью дронов
22:00. 23 мая 2019 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ежегодно крупный сайт SkyPixel проводит конкурс среди любителей аэрофотосъемки. Организаторы отобрали 25 победителей в нескольких категориях среди тысяч захватывающих работ.
Главным призом в этом году стал шикарный фотоаппарат стоимостью 12 000 долларов, которым любой фотограф был бы рад оснастить свой дрон. Беспилотники, кстати, уже давно стали частью инструментов фотохудожников. Некоторые пейзажи, запечатленные дронами, даже не снились величайшим фотомастерам прошлого.
«Развлечения», третье место. «Лепестковый дождь»
«Развлечения», второе место. «Бремя соленого урожая»
«Развлечения», первое место. «Цветы на воде»
«Спорт», третье место. «Бросок на Луну»
«Спорт», второе место. «Теневой лыжник № 5»
«Спорт», первое место. «Бег по песчаным дюнам»
«Природа», третье место. «След»
«Природа», второе место. «Природная гравюра»
«Природа», первое место. «Голодные бегемоты»
«Архитектура», третье место. Grand Lisboa
«Архитектура», второе место. «Паган»
«Архитектура», первое место. «Немаленький остров Гонконг»
Особо отмеченные работы:
«В небе есть точка, с которой кажется, будто горы позируют»
«Пробуждение»
«Национальная библиотека в Косово»
«Двое»
«Встреча с командой на самом верху. Монблан»
Приз зрительских симпатий:
«Красный поезд»
«Киевский монумент»
«Бесконечная дорога: зима против лета»
«Супружеская любовь»
«Древний лунный свет»
«Лофотенские острова»
«Неизвестность»
Stein Eriksen Residences
Победитель: Дерик Баумгартнер, «Мон-Сен-Мишель»
За последние пару лет человечество добилось огромного прогресса в создании узкопрофильных дронов, многие из которых используются профессиональными фотографами. Ведь на сегодня это один из немногих способов осуществить давнюю мечту человечества — увидеть мир с высоты птичьего полета.
отсюда
Главным призом в этом году стал шикарный фотоаппарат стоимостью 12 000 долларов, которым любой фотограф был бы рад оснастить свой дрон. Беспилотники, кстати, уже давно стали частью инструментов фотохудожников. Некоторые пейзажи, запечатленные дронами, даже не снились величайшим фотомастерам прошлого.
«Развлечения», третье место. «Лепестковый дождь»
«Развлечения», второе место. «Бремя соленого урожая»
«Развлечения», первое место. «Цветы на воде»
«Спорт», третье место. «Бросок на Луну»
«Спорт», второе место. «Теневой лыжник № 5»
«Спорт», первое место. «Бег по песчаным дюнам»
«Природа», третье место. «След»
«Природа», второе место. «Природная гравюра»
«Природа», первое место. «Голодные бегемоты»
«Архитектура», третье место. Grand Lisboa
«Архитектура», второе место. «Паган»
«Архитектура», первое место. «Немаленький остров Гонконг»
Особо отмеченные работы:
«В небе есть точка, с которой кажется, будто горы позируют»
«Пробуждение»
«Национальная библиотека в Косово»
«Двое»
«Встреча с командой на самом верху. Монблан»
Приз зрительских симпатий:
«Красный поезд»
«Киевский монумент»
«Бесконечная дорога: зима против лета»
«Супружеская любовь»
«Древний лунный свет»
«Лофотенские острова»
«Неизвестность»
Stein Eriksen Residences
Победитель: Дерик Баумгартнер, «Мон-Сен-Мишель»
За последние пару лет человечество добилось огромного прогресса в создании узкопрофильных дронов, многие из которых используются профессиональными фотографами. Ведь на сегодня это один из немногих способов осуществить давнюю мечту человечества — увидеть мир с высоты птичьего полета.
отсюда
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8818259.html