Головокружительно красивые фото, сделанные с помощью дронов

Ежегодно крупный сайт SkyPixel проводит конкурс среди любителей аэрофотосъемки. Организаторы отобрали 25 победителей в нескольких категориях среди тысяч захватывающих работ.Главным призом в этом году стал шикарный фотоаппарат стоимостью 12 000 долларов, которым любой фотограф был бы рад оснастить свой дрон. Беспилотники, кстати, уже давно стали частью инструментов фотохудожников. Некоторые пейзажи, запечатленные дронами, даже не снились величайшим фотомастерам прошлого.За последние пару лет человечество добилось огромного прогресса в создании узкопрофильных дронов, многие из которых используются профессиональными фотографами. Ведь на сегодня это один из немногих способов осуществить давнюю мечту человечества — увидеть мир с высоты птичьего полета.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8818259.html