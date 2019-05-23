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Главным собором Екатеринбурга останется Ельцин-Центр

15:10. 23 мая 2019 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:
Продолжение продолжается. 22 мая 2019 года, опрос ВЦИОМ: «Только 7% жителей города Екатеринбург считают, что храм Святой Екатерины должен быть построен в сквере у театра драмы в соответствии с первоначально разработанным проектом. Еще 14% считают, что этот храм можно построить в сквере, но при условии корректировки проекта с учетом мнения горожан. Большинство опрошенных (74%) охарактеризовали это место как неудачное. 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. 18% выступают против строительства храма вообще».

16 мая 2019 года, опрос фонда «Социум»: «52% жителей Екатеринбурга выступают категорически против, или скорее против, строительства храма в сквере, 28% поддерживают строительство (относятся положительно или скорее положительно), 20% относятся безразлично или не могут определиться».

А вот данные замеров до начала противостояния. Опрос все того же фонда «Социум»: «В целом по городу за строительство 41,1%, против – 23,7%. Среди тех, кто живет рядом с будущим храмом, картина еще более радикальная: за – 55,7%, против – 21,1%. Остальным – безразлично».

Это точно один и тот же город? Или это три разных Екатеринбурга с разницей в несколько недель?


Нет, я не готов подвергать сомнению качество работы и чистоплотность социологов. В оценке людей и организации я исхожу из презумпции добропорядочности. Но мне интересно приглядеться к этим аномальным цифрам и понять, что они означают.

Вот лишь один нюанс. Элементарный здравый смысл подсказывает, что «охарактеризовали место как неудачное» – это не то же самое, что «выступили против». В числе таких «охарактеризовавших» могут быть вовсе не соратники протестующих, а, например, те, кто поддерживает предыдущие проекты строительства – «храм на воде» или «храм на площади Труда», которые прогрессивная общественность тоже забраковала.

Кроме того, респондент может горячо поддерживать строительство храма именно в сквере, но с учетом того, что город фактически поставили перед выбором: или будет по-нашему, или будет всем плохо – обыватель попросту может предпочесть мирное небо над головой, то есть сделать вынужденный выбор наперекор своему искреннему желанию. В любом случае те СМИ, которые уже написали, что 74% горожан поддержали протестующих, мягко говоря, погорячились.

Но даже с учетом этих и многих других нюансов все равно получается какая-то фигня. В течение минимального для социологии времени один и тот же город качнулся от одного доминирующего мнения к другому доминирующему мнению. Такое вообще бывало еще когда-нибудь в истории социологических замеров?

Рискну предположить, что если и бывало, то на фоне примерно одних и тех же предпосылок, которые можно охарактеризовать, как «социум в состоянии аффекта».

Историки знают, что сообщества и даже целые нации могут впадать в это состояние точно так же, как люди. Насколько в этот момент они релевантны сами себе? Человека, который минуту назад узнал, что он неизлечимо болен, или на глазах которого Акинфеев только что отразил решающей удар по воротам – наверное, не совсем корректно спрашивать, что он думает о введении в стране ювенальной юстиции. В этот момент он будет настроен либо крайне пессимистично, либо крайне оптимистично.

Признаки такого состояния аффекта у Екатеринбурга сейчас налицо. И один из них – крайне высокая степень вовлеченности при крайне низкой степени информированности. По данным того же вциомовского опроса, 94% респондентов известно о ситуации вокруг «храма-на-драме». Любой социолог вам скажет, что это очень много. Но только 49% жителей заявили, что им достаточно информации о планах строительства, 27% назвали конкретные темы дефицита информации и еще 24% затруднились назвать темы, по которым им ее не хватает. То есть фактически люди принимали решения, опираясь на эмоции – свои и своего окружения. ВЦИОМ особо отметил этот момент, упомянув, что «для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма».

На информационном поле защитники храма проиграли – это очевидно. Но если бы я был «воином сквера», я бы ликовать тоже не торопился. Как аргумент в политической борьбе результаты этого опроса, конечно, сгодятся. Но реальность от этого не перестала быть реальностью. Пройдет еще какое-то время, люди вернутся в свое естественное состояние и какой-нибудь очередной соцопрос снова преподнесет активистам сюрприз, только на этот раз неприятный.

Да, и еще. Когда протестующие окончательно победят, все уляжется, вытоптанную воинами света траву снова вырастят обыкновенные люди, а главным собором города по-прежнему останется Ельцин-Центр, я обязательно прилечу в Екатеринбург в субботу вечером, приду к театру драмы и из принципиального любопытства пересчитаю всех прогуливающихся по «любимому скверу». Подозреваю, что пальцев одной руки хватит.


Источник: Блог Дмитрия Соколова-Митрича

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8816694.html

Метки: вциом, екатеринбург, общество, опрос, социология, храм

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